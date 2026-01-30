BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο

Το SEALION 5 DM-i απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε σχέση με ένα παραδοσιακό ICE μοντέλο, χωρίς συμβιβασμούς σε χώρους, πρακτικότητα και εξοπλισμό. Το όχημα αξιοποιεί τις δυνατότητες των τεχνολογιών της BYD — από την Blade Battery και τον βενζινοκινητήρα Xiaoyun που αποτελούν την καρδιά του συστήματος Super Hybrid, έως την πρόσβαση με smartphone μέσω NFC και τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών.

Το ταμπλό ενσωματώνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών που εμφανίζει όλες τις βασικές πληροφορίες οδήγησης, καθώς και οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 12,8 ιντσών με το σύστημα infotainment τελευταίας γενιάς της BYD. Το σύστημα υποστηρίζει φωνητικές εντολές «Hi BYD», ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με smartphone Apple και Android, και προσφέρει χρήσιμες συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες σε μια προσαρμόσιμη διεπαφή. Η θέρμανση και ο εξαερισμός μπορούν να ελεγχθούν εύκολα με κινήσεις τριών δακτύλων: δεξιά–αριστερά για την ταχύτητα του ανεμιστήρα και πάνω–κάτω για τη θερμοκρασία. Το σύστημα περιλαμβάνει δημοφιλείς εφαρμογές μουσικής/streaming και υποστηρίζει ενημερώσεις over-the-air (OTA)

Οι επιβάτες του SEALION 5 DM-i μπορούν εύκολα να φορτίζουν τις συσκευές τους: υπάρχουν δύο θύρες USB-Type-C (μία 60 W, μία 18 W) εμπρός και πίσω. Η κορυφαία έκδοση Design διαθέτει επίσης βάση ασύρματης φόρτισης 15 W για smartphone στην μπροστινή κονσόλα. Ο θάλαμος των επιβατών προσφέρει εξαιρετικό χώρο για το κεφάλι και τα πόδια των επιβατών, καθιστώντας το SEALION 5 DM-i ένα πενταθέσιο και άνετο όχημα με ταξιδιάρικο χαρακτήρα.

Με χωρητικότητα 463 λίτρων, ο μεγάλος και έξυπνα σχεδιασμένος χώρος αποσκευών μπορεί να φιλοξενήσει άνετα βαλίτσες και σακούλες με ψώνια. Αναδιπλώνοντας το πίσω κάθισμα σε αναλογία 40:60, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.410 λίτρα, Όλες οι εκδόσεις του SEALION 5 DM-i διαθέτουν στάνταρ λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών (π.χ. καφετιέρα, φορητό ψυγείο, λάπτοπ, φωτιστικό) με ισχύ έως 3,3 kW - ιδανικό για οικογένειες με δραστήριο τρόπο ζωής.

Το SEALION 5 DM-i επωφελείται από την πρωτοποριακή τεχνολογία Super Hybrid DM της BYD, που συνδυάζει την οδηγική αίσθηση EV με την αυτονομία ενός σύγχρονου υβριδικού συστήματος με βενζινοκινητήρα.

Το DM (Dual Mode) υποδηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί με δύο τρόπους: αμιγώς ηλεκτρικά (EV), όπου οι τροχοί κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, και σε υβριδική λειτουργία (HEV), όπου το αυτοκίνητο κινείται κυρίως με ηλεκτρική ενέργεια, με υποστήριξη του βενζινοκινητήρα. Σε κάθε περίπτωση, ο βενζινοκινητήρας Xiaoyun 1,5 λίτρων, σχεδιασμένος ειδικά για τα συστήματα Super Hybrid, τροφοδοτεί τη μπαταρία και τον ηλεκτροκινητήρα μέσω μετατροπέα, προσφέροντας την άμεση απόκριση ενός ηλεκτρικού οχήματος. Όταν απαιτείται επιπλέον ισχύς, η λειτουργία HEV μπορεί να μεταβεί από σειριακή σε παράλληλη λειτουργία, συνδυάζοντας την ισχύ του βενζινοκινητήρα με αυτή του ηλεκτροκινητήρα.

Επομένως, το σύστημα κίνησης λειτουργεί κατά κύριο λόγο ως EV, προσφέροντας αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 86 χλμ. με τη μεγαλύτερη από τις δύο μπαταρίες (τύπου Blade) του SEALION 5 DM-i. Ο έξυπνος έλεγχος του συστήματος (το «i» στο DM-i) αυξάνει την αποδοτικότητα πέρα από τα όρια των συμβατικών οικογενειακών SUV, με συνδυασμένη, σταθμισμένη κατανάλωση μόλις 2,1 l/100 km και συνολική αυτονομία έως 1.016 km με πλήρη φόρτιση και γεμάτο ρεζερβουάρ βενζίνης.

Κάθε έκδοση του SEALION 5 DM-i διαθέτει τη δική της διαμόρφωση της τεχνολογίας Super Hybrid DM, με μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας αλλά ίδια συνολική ισχύ 212 ίππων (156 kW). Η έκδοση Comfort φέρει μπαταρία 12,96 kWh, προσφέροντας έως 62 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία 992 km (WLTP). Επιταχύνει από 0–100 km/h σε 7,7 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 170 km/h.Η έκδοση Design διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh, αυξάνοντας την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 86 km και τη συνολική αυτονομία στα 1.016 km. Το 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 8,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να παραμένει στα 170 km/h.

Οι πελάτες του SEALION 5 DM-i δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια, γι’ αυτό το όχημα διαθέτει πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού: Προσαρμοζόμενο και Έξυπνο Σύστημα Ελέγχου Ταχύτητας (ACC/ICC), Σύστημα Υποβοήθησης Διατήρησης Λωρίδας (Lane Keep Assistant), Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου (BSD), Έξυπνος Έλεγχος Ορίου Ταχύτητας Σύστημα Υποβοήθησης Αλλαγής Λωρίδας (LDA), Προειδοποίηση Εμπρόσθιας και Οπίσθιας Σύγκρουσης (FCW, RCW). Επίσης προσφέρονται συστήματα όπως: Αναγνώριση Σημάτων Οδικής Κυκλοφορίας (TSR), Σύστημα Προειδοποίησης Παρέκκλισης από τη Λωρίδα (Lane Departure Prevention), Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (AEB), και Έλεγχος Κατάβασης, μαζί με επτά αερόσακους (οδηγού, συνοδηγού, εμπρός κεντρικός, εμπρός πλευρικοί και τύπου κουρτίνας), βάσεις ISOFIX και i-Size στα εξωτερικά πίσω καθίσματα και στο κάθισμα του συνοδηγού.

Όλες οι εκδόσεις του SEALION 5 DM-i συνοδεύονται από πλούσιο βασικό εξοπλισμό, εξασφαλίζοντας σχέση αξίας–τιμής.

Έκδοση Χωρητικότητα κινητήρα Χωρητικότητα μπαταρίας Συνδυαστική ισχύς Λιανική Τιμή προ Φόρων Λιανική Τιμή

Comfort 1,5 λίτρα 12,96 kWh 212 PS 23.778 € 31.990 €

Design 1,5 λίτρα 18,3 kWh 212 PS 26.105 € 33.990 €

Η έκδοση Comfort περιλαμβάνει μεταλλικό χρώμα Atlantis Blue ως στάνταρ, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών, ράγες οροφής από αλουμίνιο, εμπρός και πίσω φώτα LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών, οθόνη infotainment 12,8 ιντσών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μπροστινά καθίσματα, τέσσερις θύρες USB και πίσω αισθητήρες στάθμευσης, μαζί με τις χαρακτηριστικές, πελατοκεντρικές τεχνολογίες της BYD, όπως το κλειδί NFC για πρόσβαση μέσω smartphone και τη λειτουργία V2L.

Η έκδοση Design, με μεγαλύτερη μπαταρία για αυξημένη αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία, προσθέτει αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, κάμερα 360°, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, θερμαινόμενα μπροστινά καθίσματα και βάση ασύρματης φόρτισης 15W για smartphone.Το SEALION 5 DM-i συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

