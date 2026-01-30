Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών

Τι ανέφερε στο βίντεο ο πρωθυπουργός για τους νέους μισθούς

Πηγή: Βίντεο TikTok
Βίντεο στο TikTok ανάρτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις αυξήσεις μισθών  στον ιδιωτικό τομέα,  λόγω της μείωσης φόρων από σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.  

Ποιοι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς από σήμερα

«Γνωρίζω πολύ καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας και ξέρω καλά ότι κανένα μέτρο ελάφρυνσης από μόνο του δεν αρκεί. Όμως, από σήμερα οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν στα εκκαθαριστικά τους πραγματικές αυξήσεις μισθών λόγω της μείωσης της φόρων, τις οποίες ψηφίσαμε με τον προϋπολογισμό του 2026» τονίζει  ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

«Αυτές οι αυξήσεις που θα δείτε αθροίζουν υπό προϋποθέσεις μέχρι και 2 επιπλέον μισθούς τον χρόνο ανάλογα με τη μισθολογική κλίμακα, την ηλικία και κυρίως την οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή πόσα παιδιά έχετε. Τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είχαμε ανακοινώσει ξεκάθαρα φοροελαφρύνεις: για οικογένειες με παιδιά, νέους που ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους ζωή, φορολεαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη» προσθέτει ο πρωθυπουργός, ο οποίος   παραθέτει επίσης εμβόλιμα στο βίντεο τις δεσμεύσεις από τη ΔΕΘ.

Μητσοτάκης στο TikTok: Τελειώνει οριστικά η προσωπική διαφορά συντάξεων

Το βίντεο τελειώνει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει: «Το είπαμε και το κάνουμε».
 

