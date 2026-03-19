Iράν: Αυτός είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί

Ποιος είναι ο διάδοχος του Λαριτζανί / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Οι Ιρανοί όρισαν διάδοχο του κορυφαίου στελέχους τους Λαριτζανί. Πρόκειται για έναν άνδρα σκληροπυρηνικό, ορκισμένο εχθρό των Αμερικανών.

Η Τεχεράνη επέλεξε έναν «σκληροπυρηνικό» της παλιάς φρουράς για να θωρακίσει την εθνική της ασφάλεια. Ο Χοσεΐν Ντεγκάν δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και πρώην υπουργός Άμυνας, θεωρείται από τη Δύση ένας από τους «αρχιτέκτονες» της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος.

Διεθνή πρακτορεία επισημαίνουν ότι ο διορισμός του στέλνει μήνυμα μηδενικής υποχώρησης απέναντι στο Ισραήλ.

Τα χαρακτηριστικά του νέου «ισχυρού άνδρα» προκαλούν ήδη ανησυχία στις διεθνείς πρωτεύουσες:

Έχει πολυετή θητεία στις ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και βαθιά γνώση των πυραυλικών προγραμμάτων.

Θεωρείται πιστός στον Χαμενεΐ και άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Ανώτατου Ηγέτη.

Έχει κατηγορηθεί ότι υπήρξε «εγκέφαλος» της επίθεσης στον Λίβανο τη δεκαετία του '80, κατά την οποία σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιώτες.

Ακόμα, ο Χοσεΐν Ντεγκάν υποστηρίζει επιθετική στρατηγική και θεωρείται υπέρμαχος της «σκληρής απάντησης», με εκτιμήσεις ότι θα κλιμακώσει τις επιχειρήσεις αντιποίνων για τη δολοφονία Λαριτζανί.

