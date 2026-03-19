Iράν: Αυτός είναι ο σκληροπυρηνικός διάδοχος του Λαριτζανί

Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και πρώην υπουργός Άμυνας

Κοσμος
Ποιος είναι ο διάδοχος του Λαριτζανί / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
  • Ο Χοσεΐν Ντεγκάν ορίστηκε διάδοχος του Λαριτζανί, εκπροσωπώντας τη σκληροπυρηνική πτέρυγα του Ιράν.
  • Είναι στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και πρώην υπουργός Άμυνας, θεωρούμενος αρχιτέκτονας της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος.
  • Ο διορισμός του στέλνει μήνυμα μηδενικής υποχώρησης απέναντι στο Ισραήλ και προκαλεί ανησυχία διεθνώς.
  • Είναι πιστός στον Χαμενεΐ και έχει κατηγορηθεί για εμπλοκή στην επίθεση στον Λίβανο το 1983.
  • Υποστηρίζει επιθετική στρατηγική και αναμένεται να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις αντιποίνων.

Οι Ιρανοί όρισαν διάδοχο του κορυφαίου στελέχους τους Λαριτζανί. Πρόκειται για έναν άνδρα σκληροπυρηνικό, ορκισμένο εχθρό των Αμερικανών.

Η Τεχεράνη επέλεξε έναν «σκληροπυρηνικό» της παλιάς φρουράς για να θωρακίσει την εθνική της ασφάλεια. Ο Χοσεΐν Ντεγκάν δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης και πρώην υπουργός Άμυνας, θεωρείται από τη Δύση ένας από τους «αρχιτέκτονες» της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος.

Διεθνή πρακτορεία επισημαίνουν ότι ο διορισμός του στέλνει μήνυμα μηδενικής υποχώρησης απέναντι στο Ισραήλ.

Τα χαρακτηριστικά του νέου «ισχυρού άνδρα» προκαλούν ήδη ανησυχία στις διεθνείς πρωτεύουσες:

  • Έχει πολυετή θητεία στις ειδικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης και βαθιά γνώση των πυραυλικών προγραμμάτων.
  • Θεωρείται πιστός στον Χαμενεΐ και άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του Ανώτατου Ηγέτη.
  • Έχει κατηγορηθεί ότι υπήρξε «εγκέφαλος» της επίθεσης στον Λίβανο τη δεκαετία του ’80, κατά την οποία σκοτώθηκαν 241 Αμερικανοί στρατιώτες.

Ακόμα, ο Χοσεΐν Ντεγκάν υποστηρίζει επιθετική στρατηγική και θεωρείται υπέρμαχος της «σκληρής απάντησης», με εκτιμήσεις ότι θα κλιμακώσει τις επιχειρήσεις αντιποίνων για τη δολοφονία Λαριτζανί.

