Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Επισκέφθηκε το εργοτάξιο στο Καστέλλι ο πρωθυπουργός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 22:55 Ζωγράφου: Kύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά στην Πανεπιστημιούπολη
30.01.26 , 22:37 Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
30.01.26 , 22:18 Υποχρεωτική η αποστολή στοιχείων δανείων από τους servicers στην ΑΑΔΕ
30.01.26 , 22:07 Λίστες Έπσταϊν: «Σεισμός» από τα 3 εκατ. έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν
30.01.26 , 22:05 MasterChef: Το πρώτο Mystery Box της χρονιάς και το άλυτο μυστήριο
30.01.26 , 22:05 Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
30.01.26 , 21:22 Μητσοτάκης στο TikTok: Το είπαμε, το κάναμε - μείωση φόρων, αύξηση μισθών
30.01.26 , 21:21 Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει δύο εκρήξεις τη μοιραία νύχτα
30.01.26 , 21:15 BYD SEALION 5 DM-i: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
30.01.26 , 20:54 Κάθριν Ο’Χάρα: Πέθανε η μητέρα του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι»
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Video Star

Στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι βρέθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, όπως είναι τα ραντάρ. 

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου

Μια εγκατάσταση που θα βάλει το έργο του αεροδρομίου σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο, αλλά και στον δρόμο που το συνδέει με τον ΒΟΑΚ. 

O K. Μητσοτάκης στο εργοστάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου

O K. Μητσοτάκης στο εργοστάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου 

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το υπό κατασκευή έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα και το νέο διεθνές αεροδρόμιο  θα λειτουργήσει το 2028.

Το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης.  
 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 |
ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 |
ΚΡΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top