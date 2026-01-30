Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι βρέθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου υπεγράφη η σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων αεροναυτιλίας, όπως είναι τα ραντάρ.

Μια εγκατάσταση που θα βάλει το έργο του αεροδρομίου σε οριστική τροχιά ολοκλήρωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο, αλλά και στον δρόμο που το συνδέει με τον ΒΟΑΚ.

O K. Μητσοτάκης στο εργοστάξιο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι Ηρακλείου

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το υπό κατασκευή έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στο χρονοδιάγραμμα και το νέο διεθνές αεροδρόμιο θα λειτουργήσει το 2028.

Το νέο αεροδρόμιο θα μπορεί να υποδέχεται υπερδιπλάσιες πτήσεις από αυτές που δέχεται σήμερα το αεροδρόμιο Καζαντζάκης.



