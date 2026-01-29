Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου

«Η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι δυο χώρες εργάζονται από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα την υπογράψει μέσα στους προσεχείς μήνες με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra, της FDI «Κίμων», πριν από λίγες ημέρες, καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας και προσέθεσε: «Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες».

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία, όσον αφορά στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, είπε ότι έχει ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.