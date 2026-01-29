Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου

Στο επίκεντρο η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Δύσκολος ο γρίφος για τη Μαρίτα - Εσύ πώς θα τα πας;
29.01.26 , 19:27 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Αγάπης - Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της
29.01.26 , 18:53 Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου
29.01.26 , 18:16 Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ
29.01.26 , 18:04 MAN Truck & Bus: Πόσα οχήματα πούλησε το 2025
29.01.26 , 18:00 Κακοκαιρία Kristin: Ήχησε το 112 στη Ροδόπη για πιθανή υπερχείλιση ποταμών
29.01.26 , 17:50 Τρισάγιο για τους 7 νεκρούς στην Τιμισοάρα: «Λύγισε» ο Μητροπολίτης Ιωάννης
29.01.26 , 17:44 Κατερίνα Καινούργιου: «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε η μπέμπα»
29.01.26 , 17:42 Κίνδυνος για 18.000 επιχειρήσεις να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια από 12/2
29.01.26 , 17:20 Σάκης Αρναούτογλου: Το δημόσιο μήνυμα για τον θάνατο της μητέρα του
29.01.26 , 16:59 Γνωστή παρουσιάστρια παντρεύεται προσεχώς τον εκλεκτό της καρδιάς της
29.01.26 , 16:47 Βιολάντα: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» στην Αναστασία
29.01.26 , 16:46 Κέλλυ Κελεκίδου: Αποθέωση και συγκίνηση στη Μελβούρνη
29.01.26 , 16:41 Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Αγάπης - Τα σπαρακτικά λόγια του γιου της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες Eurokinissi
Συνάντηση Μητσοτάκη-Βοτρέν: Στο επίκεντρο η διμερής αμυντική συνεργασία και η στρατηγική εταιρική σχέση / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Η εταιρική σχέση με τη Γαλλία αποτελεί μία από τις στενότερες που έχουμε, σε μία πληθώρα τομέων. Στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας έχουμε οικοδομήσει μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση πολύ βαθιά», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του σήμερα με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν

Συνάντηση Μητσοτάκη με τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας στο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι δυο χώρες εργάζονται από κοινού για την ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης του 2021 και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα την υπογράψει μέσα στους προσεχείς μήνες με τον Γάλλο πρόεδρο.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra, της FDI «Κίμων», πριν από λίγες ημέρες, καταδεικνύει τον δυναμισμό και την αποτελεσματικότητα αυτής της συνεργασίας και προσέθεσε: «Η επίσκεψή σας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε ένα πολύ σύνθετο διεθνές περιβάλλον, που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς και θέτει τέλος σε μια σειρά από βεβαιότητες».

Αναφερόμενος στη στρατηγική συνεργασία, όσον αφορά στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, είπε ότι έχει ζητήσει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί η νέα συμφωνία το συντομότερο δυνατό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση και εμβάθυνση της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, καθώς και για την ανανέωση, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία των συνεργειών ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες των δύο χωρών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
 |
ΚΑΤΡΙΝ ΒΟΤΡΕΝ
 |
ΓΑΛΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top