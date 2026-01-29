Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν

«Ανανεώνουμε τη συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στη φρεγάτα «Κίμων» οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας και Γαλλίας - Ρεπορτάζ του Κώστα Συμεωνίδη / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Την επίσπευση των διαδικασιών ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την 'Αμυνα και την Ασφάλεια ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα υπογράμμισε σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν.

Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε επί της φρεγάτας «Κίμων» - της πρώτης ελληνικής Belharra - στον ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν

«Η Ελλάδα και η Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το Διεθνές Δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Κίμων» το «πιο εμβληματικό επιστέγασμα της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών».

Για τη σχέση Ελλάδας Γαλλίας, ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι έχει «πλούσιο παρελθόν, ένδοξο παρόν και λαμπρό μέλλον».

Yπερσύγχρονο προσομοιωτή ναυτιλίας αποκτά η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ρήτρας αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής που περιλαμβάνεται στη συμφωνία εταιρικής στρατηγικής σχέσης Ελλάδας - Γαλλίας, εξηγώντας ότι η Ελλάδα με την «Ατζέντα 2030» προχωρά «με σχέδιο και αυτοπεποίθηση επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Δένδιας: Yποδέχθηκε στον «Κίμωνα» τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρέν

Επιπλέον, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι με την Γαλλίδα ομόλογό του συζήτησαν γαι την ανάγκη εμβάθυνσης σε συνέργειες στον τομέα της καινοτομίας και της αμυντικής τεχνολογίας - με τη συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας- ενώ τόνισε ότι οι τομείς αυτοί αποτελούν «επιτακτική προτεραιότητα» όχι μόνο για την Ελλάδα και την Γαλλία αλλά και την Ευρώπη ευρύτερα.

Κατρίν Βοτρέν: Νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας

Από την πλευρά της, η κ. Βοτρέν υπογράμμισε ότι γράφεται μια νέα σελίδα στη ναυτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικό το επίπεδο διαλειτουργικότητας μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων των δύο χωρών.

Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»

Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο, ενώ ξεκαθάρισε ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Γαλλία δεν επιθυμούν εντάσεις στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η επίσημη υποδοχή της Γαλλίδας υπουργού στον ναύσταθμο Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 10:45, ενώ ακολούθησε η συνάντηση των δύο υπουργών, διάρκειας περίπου μίας ώρας, επί της φρεγάτας «Κίμων».

 

