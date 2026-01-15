Το Πολεμικό Ναυτικό υποδέχθηκε τη φρεγάτα «Κίμων» - Τα χαρακτηριστικά της

Στα ελληνικά ύδατα πλέει η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες FDI HN κλάσης «Belharra» που πρόκειται να ενισχύσουν τα επόμενα χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό. Η άφιξή της σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα «Κίμων» είναι εξοπλισμένη με προηγμένα ψηφιακά συστήματα αεράμυνας, με αιχμή το ραντάρ Sea Fire, ενώ ξεχωρίζει και για τις αυξημένες δυνατότητές της στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

Το πλοίο φέρει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30 στους εκτοξευτήρες A50 της πλώρης, πυραύλους επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, πυραύλους RAM για αυτοπροστασία, πυροβόλο Oto Melara 76 χιλιοστών, καθώς και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Φωτογραφίες από τη φρεγάτα «Κίμων» / Intime (Γιάννης Δημητρόπουλος)

Στιγμιότυπα από την άφιξη της φρεγάτας «Κίμων» στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας / Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα, τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει χαρακτηριστικά που ενισχύουν αποφασιστικά τη στρατηγική αποτροπή της χώρας και αναβαθμίζουν ουσιαστικά την παρουσία του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το ταξίδι της φρεγάτας «Κίμων»: Από τη Γαλλία στην Ελλάδα

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στη Λοριάν της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκε η τελετή ονοματοδοσίας και η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Ακολούθως, ο «Κίμων», με πλήρωμα 128 στελεχών, απέπλευσε για τη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του και ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης δοκιμή συνεργασίας αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Το πρωί της Πέμπτης 15/1 ο «Κίμων» έφτασε στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, συνοδευόμενος από το θωρηκτό «Αβέρωφ», την τριήρης «Ολυμπιά» και έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού

Μετά την άφιξή της στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ένταξης της φρεγάτας στον Στόλο. Αυτή περιλαμβάνει ελέγχους, πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση του πληρώματος σε εθνικά πρωτόκολλα και τη σταδιακή ανάληψη επιχειρησιακών αποστολών.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» το «παρών» έδωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Δείτε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star