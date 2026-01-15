Belharra: Σε ελληνικά νερά η φρεγάτα «Κίμων»

Τελετή με υψηλό συμβολισμό στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Πολιτικη
Πρώτη Δημοσίευση: 15.01.26, 08:28
Ο «Κίμων», η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra»- από τις συνολικά τέσσερις που θα ενταχθούν τα επόμενα χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό πλέεο πλέον σε ελληνικά χωρικά ύδατα και αναμένεται να καταπλεύσει στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας και να ενταχθεί στις δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Φρεγάτα «Κίμων»: Η συμβολική τελετή

Στις 11:00 το πρωί ο «Κίμωνας» θα βρίσκεται περίπου στο ύψος της Αίγινας. Τότε θα προσνηωθούν με ελικόπτερο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας.

Εκείνη την ώρα θα σχηματιστούν στη θάλασσα δύο παράλληλες στήλες σκαφών του Πολεμικού Ναυτικού, αποτελούμενες από πυραυλάκατους, φρεγάτες, κανονιοφόρους και Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου Mark V των ΟΥΚ. Ανάμεσά τους θα περάσει ο «Κίμων» και θα αποδοθούν τιμές στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι ανάλογο με την επιθεώρηση του ύπατου πολιτειακού παράγοντα κατά τη ναυτική εβδομάδα.

Στη συνέχεια η νεότευκτη φρεγάτα θα κινηθεί προς το Τροκαντερό, όπου στις 12:00 αναμένεται να λάβει θέση δίπλα στο ιστορικό θωρηκτό Αβέρωφ και στην τριήρη «Ολυμπιάς». Θα αποδοθούν επίσης τιμές και οι μεν επίσημοι θα αποχωρήσουν, ο δε «Κίμων» θα περάσει από τον Πειραιά για να καταπλεύσει στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Η άφιξη του «Κίμωνα» στον Σαρωνικό θα έχει έναν υψηλότατο συμβολισμό, με τις τρεις «ανάστροφες πλώρες» της ελληνικής ναυτικής ιστορίας ιστορίας να συναντώνται εν πλω. Από τα «ξύλινα τείχη», στη πρωτοφανή δύναμη πυρός και στην ψηφιακή καινοτομία που οδηγούν για τόσα χρόνια τη χώρα σε ναυτική υπεροπλία.

Με την αποβίβαση θα ξεκινήσει η τελετή απόδοσης τιμών και στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι επίσημοι θα παρακολουθήσουν την διέλευση της Φ/Γ «Κίμων» εκ διαμέσου δύο στηλών, με συμμετοχή δύο Φρεγατών, δύο Ταχέων Περιπολικών Κατευθυνόμενων Βλημάτων, δύο Κανονιοφόρων και δύο Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου.

Μόλις ολοκληρωθεί η διέλευση θα γίνει υπογραφή στο βιβλίο επισκεπτών της Belharra και ακολούθως ανταλλαγή δώρων με τον Κυβερνήτη, αντιπλοίαρχο Ιωάννης Κιζάνη.

Θα ακολουθήσει ξενάγηση στο πλοίο (κέντρο επιχειρήσεων κλπ) και στη συνέχεια όταν η φρεγάτα «Κίμων» θα πλησιάζει τον φαληρικό όρμο, θα πραγματοποιηθεί διέλευση πλησίον του θωρηκτού «Αβέρωφ» και της τριήρης «Ολυμπιάς».

Φρεγάτα «Κίμων»: Νέα εποχή για το Πολεμικό ναυτικό

Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το Πολεμικό Ναυτικό.

 

 

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας - καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire - ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Παραδόθηκε η φρεγάτα «Κίμων»: Ιστορική μέρα για το Πολεμικό Ναυτικό

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

φρεγάτα Κίμων 1

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Έρχεται η πρώτη φρεγάτα Belharra – Τι λέει το πλήρωμα σε βίντεο

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

Έκτοτε, ο «Κίμων» με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με αρχικό προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του, ενώ υλοποιήθηκε και η πρώτη πλήρης σύζευξη των αισθητήρων του συστήματος μάχης και των οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

φρεγάτα Κίμων 2

Στη συνέχεια, ξεκίνησε το ταξίδι της φρεγάτας για την Ελλάδα, ενώ μετά την άφιξή της στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας θα εκκινήσει η εσωτερική διαδικασία ένταξής της στον Στόλο.

Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra

Η διαδικασία περιλαμβάνει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες αλλά και σταδιακή ανάληψη ρόλων.

φρεγάτα Κίμων 3

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστούν στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra».

«Κίμων»: Αυτή είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra

Ν. Δένδιας: «Υποδεχόμαστε τον “Κίμωνα” την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό»

«Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται στο Σαρωνικό τον "Κίμωνα", την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική Άμυνα», ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

