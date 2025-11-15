Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra

Στη Φλώρινα ο Νίκος Δένδιας

Στην ακριτική Φλώρινα βρέθηκε χθες ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συνεχίζει τις επιτόπιες επισκέψεις σε ακριτικές περιοχές. 

Την ίδια ώρα ρότα για την τέταρτη φρεγάτα Belharra βάζει η Ελλάδα καθώς την Παρασκευή έπεσαν οι υπογραφές στη σχετική σύμβαση από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών. 

Βουλή: Πέρασε με 243 «Ναι» το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra

Η φρεγάτα θα φέρει το όνομα «Θεμιστοκλής», ενώ πριν τα Χριστούγεννα θα γίνει στο Λοριάν της Γαλλίας η παράδοση - παραλαβή της πρώτης φρεγάτας, του «Κίμωνα». 

Χθες, στη Φλώρινα, όπου επιθεώρησε την έδρα του 1ου Συντάγματος Πεζικού μαζί με τον Α/ΓΕΕΘΑ, ο Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε για τη νέα δομή δυνάμεων και εξήρε τον ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για ΑΟΖ με Λιβύη και 4η Belharra

«Θα ήθελα να πω ότι πάντα για μένα είναι μία πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή να επισκέπτομαι τα όρια της Επικράτειας της Πατρίδας μας, τα όρια που φρουρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις», είπε ο υπουργός Άμυνας.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Διαπραγματεύσεις Ελλάδας – Ισραήλ για τα όπλα του anti-drone θόλου

Την ίδια ώρα, μετά τη χθεσινή επίδειξη ελληνικών drones στον Έβρο, στο πλαίσιο της άσκησης «Αίσιος Οιωνός», έρχεται ξανά η ώρα και για τον anti-drone θόλο.

Δένδιας: «Ενήμερα τα κόμματα για την τέταρτη Belharra»

Σύμφωνα με το Reuters, Ελλάδα και Ισραήλ ξεκίνησαν ξανά τις συζητήσεις για την αγορά 36 συστημάτων πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικών συστημάτων για την “Ασπίδα Αχιλλέα”.

«Κίμων»: Αυτή είναι η πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra

Στην Αθήνα αύριο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Τέλος αύριο φτάνει στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που θα συναντηθεί κατά σειρά με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής.

ΦΡΕΓΑΤΑ
 |
BELHARRA
 |
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
