Η ανάρτηση Μητσοτάκη για ΑΟΖ με Λιβύη και 4η Belharra

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρεται σε δύο σημαντικές εξελίξεις που αφορούν, όπως σημειώνει, στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων.

«Αναφέρομαι καταρχάς στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ήδη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών εδώ στην Αθήνα και η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη. Έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμη μέχρι την επίτευξη συμφωνίας, ωστόσο είναι μια θετική εξέλιξη για την Ελλάδα σε σχέση με τη γειτονική μας χώρα. Ο δρόμος προς την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα περνάει μέσα από συμφωνίες γνήσια γειτονικών χωρών, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, και όχι από αυθαίρετα και ανυπόστατα μνημόνια» αναφέρει.

«Η εκκίνηση της διαδικασίας οριοθέτησης με τη Λιβύη έρχεται μάλιστα λίγα 24ωρα μετά την επισημοποίηση της συμμετοχής της αμερικανικής Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και τη σαφή αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ της ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο» προσθέτει ο πρωθυπουργός.

«Η δεύτερη εξέλιξη αφορά την αγορά της 4ης υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra. Ήδη το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατατέθηκε στη Βουλή. Η νέα φρεγάτα «Θεμιστοκλής», μαζί με τον «Κίμωνα» -που εκτός απροόπτου τον παραλαμβάνουμε περί τα τέλη του 2025- τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», θα αναβαθμίσουν θεαματικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πολεμικού μας ναυτικού» αναφέρει ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η άμυνα είναι και πυλώνας ευημερίας. «Χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις ούτε για να αναπτυχθεί η οικονομία, ούτε για να σφυρηλατηθεί η κοινωνική συνοχή. Και αντιστοίχως, μόνο με ανθεκτικά δημόσια ταμεία και με δημοσιονομική ευρωστία μπορούμε να έχουμε αποτελεσματική εθνική θωράκιση» τονίζει.

Επιπλέον ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης με τις οποίες η αγορά εργασίας συνεχίζει να δίνει θετικά αποτελέσματα, καθώς και στον e-ΕΦΚΑ που έθεσε σε λειτουργία το DASHBOARD-myEFKA και την εφαρμογή myEFKAmobile, με την οποία για πρώτη φορά, κάθε ασφαλισμένος έχει συγκεντρωμένη σε μια οθόνη την πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του πρωθυπουργού: