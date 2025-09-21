Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο

Η χειραψία τους στον αέρα ενώ πήγαιναν στα Χανιά

Πηγή: φωτογραφίες instagram, βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Απροσδόκητη συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αεροπλάνο με τον γνωστό Έλληνα τράπερ Trannos

 

Ο πρωθυπουργός πήγαινε για το weekend στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Χανιά και ο Trannos πήγαινε για συναυλία στην ίδια πόλη. 

Η χειραψία Κ. Μητσοτάκη με τον Trannos

Η χειραψία Κ. Μητσοτάκη με τον Trannos  

Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!

Παρότι ο  κ. Μητσοτάκης ήταν με casual εμφάνιση και φορούσε καπέλο και ο Trannos φορούσε όπως πάντα μαύρα γυαλιά, οι δύο άνδρες αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια της πτήσης και αντάλλαξαν χειραψία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν τη στιγμή της συνάντησης εν πτήσει.   

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Trannos στο αεροπλάνο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Trannos στο αεροπλάνο   

Η φωτογραφία έγινε μάλιστα viral στα social media. 
 

