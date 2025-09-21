Η συνάντηση του Μητσοτάκη με τον τράπερ Trannos σε αεροπλάνο

Απροσδόκητη συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε αεροπλάνο με τον γνωστό Έλληνα τράπερ Trannos.

Ο πρωθυπουργός πήγαινε για το weekend στην ιδιαίτερη πατρίδα του τα Χανιά και ο Trannos πήγαινε για συναυλία στην ίδια πόλη.

Η χειραψία Κ. Μητσοτάκη με τον Trannos

Παρότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν με casual εμφάνιση και φορούσε καπέλο και ο Trannos φορούσε όπως πάντα μαύρα γυαλιά, οι δύο άνδρες αναγνώρισαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια της πτήσης και αντάλλαξαν χειραψία, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που κατέγραψαν τη στιγμή της συνάντησης εν πτήσει.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Trannos στο αεροπλάνο

Η φωτογραφία έγινε μάλιστα viral στα social media.

