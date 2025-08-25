Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου!

Trannos: Γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχιών με μία μεγάλη συναυλία!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Trannos, ο artist που κάθε του τραγούδι «σαρώνει» το Spotify και το YouTube, έρχεται για μια μοναδική συναυλία στο Βεάκειο θέατρο Πειραιά, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ. 

Ο καλλιτέχνης που η νέα γενιά αγαπά κι αποθεώνει σε κάθε του τραγούδι και κάθε του live, γιορτάζει 5 χρόνια επιτυχημένης πορείας κάνοντας την πρώτη του συναυλία σε ανοικτό θέατρο και σίγουρα θα συναρπάσει.

Ο Trannos υπόσχεται μια δυνατή βραδιά με παλμό, γεμάτη με τις πολυπλατινένιες επιτυχίες του, τα μοναδικά vibes του και το ξεχωριστό στυλ του, σε παραγωγή της Panik Live Productions.

Εισιτήρια στο more.com

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
