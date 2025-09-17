Ελλάδα - Λιβύη: Έναρξη διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ

Τι συμφωνήθηκε στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών

17.09.25 , 22:03 Ελλάδα - Λιβύη: Έναρξη διαδικασίας για οριοθέτηση ΑΟΖ
ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ Photo: Ευρωκίνηση
αντιπροσωπείες Ελλάδας Λιβύης
Ακούστε το άρθρο

Την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης κήρυξαν ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και ο ασκών χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης Taher Salem Al Baour, κατά τη συνάντηση που είχαν σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών. Σε δήλωση της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, τόνισε ότι «στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών και συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη».

Τουρκία: Συνεχίζει την περικύκλωση της Ελλάδας μέσω Λιβύης

Η επίσκεψη του κ. Salem Al Baour, όπως είπε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ,πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να «συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής» είπε η κ.Ζωχιού και προσέθεσε:

Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο

«Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών. Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου».

Ο κ. Γεραπετρίτης από την πλευρά του -όπως είπε η κ.Ζωχιού- «τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Τα «γυρίζει» και η Αίγυπτος - Νέα αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα

Τέλος «αναφέρθηκε στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη».
 

