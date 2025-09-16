Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο

Το περιστατικό καταγράφηκε στην παραλία Σαρακήνικο

16.09.25 , 11:25 Βίντεο: Λουόμενοι διώχνουν βάρκα με μετανάστες που έφτασε στη Γαύδο
16.09.25 , 11:24 Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Ελλαδα
Γαύδος: Συγκλονιστικές ιστορίες κατοίκων που αναμετριούνται με την ανθρωπιστική μεταναστευτική κρίση / SKAI
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κατακόρυφη αύξηση είδαν όσοι βρίσκονται στη Γαύδο στις μεταναστευτικές ροές προς το νησί τα τελευταία εικοσιτετράωρα. 

Χαρακτηριστικές της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί είναι οι εικόνες που καταγράφηκαν το περασμένο Σάββατο στην παραλία Σαρακήνικο, στη βόρεια Γαύδο.

Γαύδος: Πάνω Από 500 Μετανάστες Έφτασαν Στο Νησί Σε 24 Ώρες

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνονται λουόμενοι να μπαίνουν στη θάλασσα και να σπρώχνουν με τα χέρια τους μια βάρκα με μετανάστες, η οποία επιχειρούσε να προσεγγίσει την ακτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο αργότερα σκάφος της Frontex που βρισκόταν στην περιοχή παρέλαβε τους επιβαίνοντες και τους μετέφερε στο λιμάνι.

Πλεύρης: Τις επόμενες δύο ημέρες η Κρήτη θα αποσυμφορηθεί πλήρως από μετανάστες – Σήμερα θα φύγουν 600 άτομα

«Από χθες ξεκίνησε η αποσυμφόρηση του νησιού και μέσα σε δύο-τρεις μέρες θα έχουν φύγει όλοι», είπε ο Θάνος Πλεύρης στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις». 

Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε ότι οι νεοεισερχόμενοι τελούν υπό διοικητική κράτηση ή περιορισμό ελευθερίας, καθώς ισχύει η αναστολή ασύλου για όσους περνούν παράνομα τα σύνορα. «Δεν πρόκειται για δομές φιλοξενίας, αλλά για χώρους περιορισμού, καθώς αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται κρατούμενοι», υπογράμμισε.

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η Κρήτη κατέγραψε 689 αφίξεις τον Αύγουστο και νέες αυξημένες ροές τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με αποκορύφωμα το διήμερο που καταγράφηκαν περίπου 850 άτομα

