Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου

Πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.25 , 15:05 Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου
14.09.25 , 14:49 Route 360: Θα αντέξει το σκάφος τον τυφώνα που έρχεται;
14.09.25 , 14:36 Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!
14.09.25 , 14:08 Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!
14.09.25 , 13:26 Σοφία Καρβέλα: Ο λόγος που δεν πήγε στη συναυλία της Άννας Βίσση
14.09.25 , 13:01 Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
14.09.25 , 12:47 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 15/09/2025 – 21/09/2025
14.09.25 , 12:22 Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
14.09.25 , 11:57 Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο
14.09.25 , 11:56 Θεσσαλονίκη: 36χρονη μαχαίρωσε τον Τούρκο οδηγό έξω από νυχτερινό κέντρο
14.09.25 , 11:07 Route 360: Το νησί που... χάνεται κι ο επικίνδυνος τροπικός τυφώνας!
14.09.25 , 10:46 Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
14.09.25 , 10:45 Αποκάλυψη: Ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ συγκατοικούσε με τρανς
14.09.25 , 10:22 Ελένη Μενεγάκη: Μας εύχεται... καλό χειμώνα από το Εδιμβούργο!
14.09.25 , 10:21 Μετρό: Με επιτυχία η πρεμιέρα για την 24ωρη λειτουργία του
Δράμα: Μητέρα καταγγέλλει οδηγό ΚΤΕΛ - Αποβίβασε μαθητές στα χωράφια
Καινούργιου: Οι φωτογραφίες που πυροδότησαν φήμες περί εγκυμοσύνης
Λένα Σαμαρά: Σε κλίμα οδύνης το 40ήμερο μνημόσυνο
Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Άννα Βίσση: Πλήθος celebrities στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο
Αλλάζουν όλα στην Εθνική: 4+1 αποχωρήσεις, στον αέρα ο Γιάννης! Νέος ηγέτης
Μάρα Ζαχαρέα - Θεόδωρος Ρουσόπουλος: Γιόρτασαν 33 χρόνια ευτυχισμένου γάμου
Κατερίνα Καραβάτου: Οι ευχές στην κόρη της, Αέλια για τα γενέθλιά της!
Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στην αυλή του σπιτιού της με τα τρία της παιδιά
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Διπλή επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Γαύδου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύο μεγάλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Στην πρώτη περίπτωση, πλοίο της δύναμης FRONTEX εντόπισε λέμβο με 71 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων.

Νωρίτερα το πρωί, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 38 αλλοδαπών επιβαινόντων σε σκάφος, νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι του νησιού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
 |
ΓΑΥΔΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top