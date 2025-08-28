Τα «γυρίζει» και η Αίγυπτος - Νέα αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά συμφέροντα

Μια ακόμη αρνητική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα: Η Αίγυπτος, μέχρι πρότινος σταθερός σύμμαχός μας στην περιοχή, όχι απλά τα βρίσκει με την Τουρκία, αλλά υπογράφουν και αμυντικές συμφωνίες. Θα προχωρήσουν σε συμπαραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Όπως μετέδωσε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη, οι Τούρκοι προσπαθούν να «περικυκλώσουν» την Ελλάδα, με όχημα εξοπλιστικά deals

Συμφωνία Τουρκίας και Αιγύπτου για τη συμπαραγωγή drones

«Η HAVΕLSAN έκανε συμφωνία με γνωστή αμυντική βιομηχανία της Αιγύπτου. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα παραχθούν από κοινού τα αυτόνομα μη επανδρωμένα αεροσκάφη» ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός της Τουρκίας Α HABER

Πρόκειται για επιθετικά drones που θα φτιάξουν από κοινού Αιγύπτιοι και Τούρκοι. Μετά από 12 χρόνια «παγωμένων» σχέσεων, έρχονται... επικίνδυνα κοντά.

Η Τουρκία προσπαθεί να «περικυκλώσει» την Ελλάδα

«Πάει και η Αίγυπτος, ο βασικός σύμμαχός μας στην περιοχή» ανέφερε χαρακτηριστικά η Κ. Τσαμούρη. Όπως πρόσθεσε οι Τούρκοι την πλευρίζουν με το deal για τα drones, ενώ στο παρασκήνιο συζητούν και το να μπει η Αίγυπτος στην παραγωγή του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΑΝ.

«Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Έρχεται σε συνέχεια των συνομιλιών με τη Λιβύη για δημιουργία ενιαίας στρατιωτικής δύναμης. Χώρια, οι εξοπλιστικές συμφωνίες που έχουν ήδη υπογράψει με την Ιταλία. Μας "περικυκλώνουν", δίνοντας τα χέρια με τους γείτονές μας» σχολίασε η διπλωματική συντάκτρια του Star.

Πρόκληση Ερντογάν για την Κύπρο: «Είδατε πόσο βαρύ τίμημα πλήρωσε»

Για να πετύχει αυτά που θέλει, ο Ερντογάν ρίχνει χρήματα στην αμυντική του βιομηχανία. Ανακοίνωσε επενδύσεις 1,5 δις!

Σε εκδήλωση για την παραλαβή μέρους του νέου ατσάλινου αντι-αεροπορικού του θόλου προκάλεσε μιλώντας για την εισβολή στην Κύπρο: «Είδατε πόσο βαρύ τίμημα πλήρωσε εκείνη τη μέρα ένα Έθνος το οποίο δεν παράγει τα δικά του όπλα και τα δικά του συστήματα επικοινωνίας».

