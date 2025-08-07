Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι το Κάιρο αμφισβητεί τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο τμήμα που την αφορά και δεν υπάρχει συμφωνία με την Ελλάδα, όπως αποκαλύφθηκε με τη ρηματική διακοίνωση που έστειλε η Αίγυπτος. Το ζήτημα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του, όπως έγινε γνωστό αφού αποκαλύφθηκε η ρηματική διακοίνωση, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική ανακοίνωση ή δήλωση μετά τη συνάντηση.

Οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για παραβίαση των δικαιωμάτων τους

Η διαμαρτυρία της Αιγύπτου, μέσω της ρηματικής διακοίνωσης, έγινε στις 8 Ιουλίου, κατατέθηκε στην πρεσβεία μας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου, αλλά διέρρευσε χθες, ημέρα που συναντήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών στην Αθήνα.

Ορισμένες περιοχές που ορίζονται στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό επικαλύπτονται με το πεδίο εφαρμογής της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Δυτικά και ανατολικά της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας η μέση γραμμή που παρουσίασε η Ελλάδα είναι χαμηλότερα από την μέση γραμμή που έχει συμφωνήσει με τους Αιγύπτιους, κάτι που στο Κάιρο θεωρούν παραβίαση.

Η ελληνική απάντηση: Αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους αφού εκκρεμεί η οριοθέτηση

«Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος» σχολίασε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού.

Η απάντηση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Λ. Ζωχιού μετά τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης της Αιγύπτου

Την αισιοδοξία του ότι οι οριοθετήσεις που απομένουν θα προχωρήσουν και με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, εξέφρασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

«Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» δήλωσε

Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων

Η ρηματική διακοίνωση του Καϊρου προκάλεσε τις σφοδρότατες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης τόσο για την ουσία του ζητήματος όσο και για την «απόκρυψή του» από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως υποστηρίζουν.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε συνεχή αρρυθμία» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου «επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική».

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης» επισημαίνει το ΚΚΕ.

Όσον αφορά τη Μονή Σινά φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία νομικού προσώπου της Μονής στην Αίγυπτο και η χορήγηση άδειας παραμονής επί μακρόν για τους μοναχούς.