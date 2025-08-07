Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό

Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης στο ΥΠΕΞ για απόκρυψη της διακοίνωσης

Τελευταία Νέα
07.08.25 , 19:55 Μαντώ Γαστεράτου: Οι πρώτες διακοπές μαζί με τα τρία της παιδάκια
07.08.25 , 19:54 Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής
07.08.25 , 19:23 Σοφία Παθέκα: «Το ατύχημα με το πόδι με καθήλωσε και έμεινα εκτός δουλειάς»
07.08.25 , 19:10 Έρχονται τα πρώτα αναδρομικά σε 70.000 απόστρατους
07.08.25 , 19:10 Κατερίνα Γερονικολού: Παιχνίδια στη θάλασσα, φορώντας το floral μπικίνι της
07.08.25 , 18:53 Φωτιά στον Ίασμο Ροδόπης
07.08.25 , 18:49 Παύλου: Ποζάρει με την κόρη του και χωρίς το πρόσθετο μέλος για το πόδι του
07.08.25 , 18:38 Jeep Avenger: Τώρα είναι διαθέσιμο με 22.990 ευρώ
07.08.25 , 18:35 5 τραυματίες από έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα!
07.08.25 , 18:17 Διαμαρτύρεται και η Αίγυπτος για τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό
07.08.25 , 18:10 Eurovision 2026: Βιέννη ή Ίνσμπρουκ; Σε ποια πόλη θα γίνει ο διαγωνισμός;
07.08.25 , 17:50 Ολυμπία Χοψονίδου: Οι ευχές στον Βασίλη Σπανούλη για τα 43α γενέθλιά του
07.08.25 , 17:35 Μαρία Παναγοπούλου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον Κώστα Χαρδαβέλλα
07.08.25 , 17:31 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Αύγουστο θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο
07.08.25 , 17:29 Ρωσία: Επιβεβαιώνει τις πληροφορίες για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αίσθηση προκαλεί η είδηση ότι το Κάιρο αμφισβητεί  τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό στο τμήμα που την αφορά και δεν υπάρχει συμφωνία με την Ελλάδα, όπως αποκαλύφθηκε με τη ρηματική διακοίνωση που έστειλε η Αίγυπτος. Το ζήτημα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του, όπως έγινε γνωστό αφού αποκαλύφθηκε η ρηματική διακοίνωση, χωρίς όμως να υπάρχει σχετική ανακοίνωση ή δήλωση μετά τη συνάντηση.     

Οι Αιγύπτιοι διαμαρτύρονται για παραβίαση των δικαιωμάτων τους 

Η διαμαρτυρία της Αιγύπτου, μέσω της ρηματικής διακοίνωσης, έγινε στις 8 Ιουλίου, κατατέθηκε στην πρεσβεία μας στο Κάιρο στις 27 Ιουλίου, αλλά διέρρευσε χθες, ημέρα που συναντήθηκαν οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών στην Αθήνα.   

Ορισμένες περιοχές που ορίζονται στον Ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό επικαλύπτονται με το πεδίο εφαρμογής της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στη Μεσόγειο Θάλασσα.  

Δυτικά και ανατολικά της ελληνοαιγυπτιακής συμφωνίας η μέση γραμμή που παρουσίασε η Ελλάδα είναι χαμηλότερα από την μέση γραμμή που έχει συμφωνήσει με τους Αιγύπτιους, κάτι που στο Κάιρο θεωρούν παραβίαση.

Τα σημεία του ΘΧΣ που προκαλούν την αντίδραση της Αιγύπτου

Η ελληνική απάντηση:  Αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους αφού εκκρεμεί η οριοθέτηση  

«Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος» σχολίασε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού. 

Η απάντηση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Λ. Ζωχιού μετά τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης   

Η απάντηση της εκπροσώπου του ΥΠΕΞ Λ. Ζωχιού μετά τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης της Αιγύπτου

Την αισιοδοξία του ότι οι οριοθετήσεις που απομένουν θα προχωρήσουν και με την Αίγυπτο και με τη Λιβύη, εξέφρασε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.    

 «Ελλάδα, Αίγυπτος και Λιβύη είναι γνήσια γειτονικές χώρες και έχουν κάθε συμφέρον να προχωρήσουν στις εναπομείνασες οριοθετήσεις με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» δήλωσε   

Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων 

Η ρηματική διακοίνωση του Καϊρου προκάλεσε τις σφοδρότατες  αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης τόσο για την ουσία του ζητήματος όσο και για την «απόκρυψή του» από το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως υποστηρίζουν.    

ΥΠΕΞ Αιγύπτου: Η Μονή Σινά είναι ιερή και δεν μπορεί κανείς να την πειρΛεζάντα Εικόναςάξει

«Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι σε συνεχή αρρυθμία» σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου    «επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ασκήσει σοβαρή εξωτερική πολιτική».  

«Η ρηματική διακοίνωση της Αιγύπτου προστίθεται στις αξιώσεις της Τουρκίας και της Λιβύης» επισημαίνει το ΚΚΕ. 
Όσον αφορά τη Μονή Σινά φαίνεται ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία νομικού προσώπου της Μονής στην Αίγυπτο και η χορήγηση άδειας παραμονής επί μακρόν για τους μοναχούς.  

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
 |
ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ
 |
ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top