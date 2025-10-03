Βουλή: Πέρασε με 243 «Ναι» το νομοσχέδιο για την 4η φρεγάτα Belharra

«Όχι» ψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

03.10.25 , 12:06
Πολιτικη
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Βουλή: Πέρασε Με 243 «Ναι» Το Νομοσχέδιο Για Την 4η Belharra
Με ευρύτερη πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για ΑΟΖ με Λιβύη και 4η Belharra

Υπέρ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές

Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.

ΒΟΥΛΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΦΡΕΓΑΤΑ
BELHARRA
4Η BELHARRA
