Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Δένδια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 12:21 Renault Austral: Με προηγμένη υβριδική τεχνολογία -Τιμές
30.09.25 , 12:09 Μαργαρίτα Παπανδρέου: Ο ρόλος της στην κατάργηση του θεσμού της προίκας
30.09.25 , 11:43 Ετεοκλής: «Κακό την ώρα της δίωξης να κάνεις μαθήματα δημοσιογραφίας»
30.09.25 , 11:40 Νέος σοκαριστικός τραυματισμός στη Φάρμα - Η ανησυχία του Κουτσόπουλου
30.09.25 , 11:37 Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό
30.09.25 , 11:35 Παράνομη η απεργία των ελεγκτών - Κανονικά οι πτήσεις την Τετάρτη 1/10
30.09.25 , 11:26 Σε κίνδυνο ο Λουτσέσκου- Τα χρήματα που πρέπει να πληρωθούν αν φύγει
30.09.25 , 11:24 Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
30.09.25 , 11:20 Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
30.09.25 , 10:59 Δροσιά: Πυροβόλησαν 38χρονο την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του
30.09.25 , 10:57 DS Automobiles: Ένα έργο τέχνης στην PARIS FASHION WEEK
30.09.25 , 10:51 Κίμωνας Κουρής για τη γέννηση του γιου του: «Πολύ πρωτόγνωρο συναίσθημα»
30.09.25 , 10:44 Βοιωτία: Μεταξύ του 2021 και του 2023 πέθανε η μητέρα της 62χρονης
30.09.25 , 10:43 Λένα Παπαληγούρα: Η νέα σειρά του Κοκκινόπουλου και η Ρούλα Πισπιρίγκου
30.09.25 , 10:30 Δωρεάν τηλε-μαθήματα σε 13 ξένες γλώσσες
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Βασίλης Μπισμπίκης: Τον «αδειάζει» η ΕΛ.ΑΣ για το πότε ενημέρωσε τις αρχές
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Αντώνης Ρέμος: Ποιοι πήγαν στη συναυλία του στο Ηρώδειο
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Η γυναίκα που κατάργησε τον θεσμό της προίκας
Γιατί θα χτυπήσουν αύριο οι σειρήνες - Το σχέδιο για τον άμαχο πληθυσμό
Βαγγέλης Σερίφης: Το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το ΟΡΕΝ
«Η Δέσποινα Βανδή είναι στεναχωρημένη, αλλά στηρίζει τον Βασίλη Μπισμπίκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi
Στρατιωτική θητεία: Σχέδιο για επιβράβευση όσων υπηρετούν αμέσως μετά το λύκειο / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα (Τρίτη 30/9) στο υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Οκτώβριο.

Από την 1η Ιανουαρίου η στρατιωτική θητεία αλλάζει, καθώς όλοι οι υπόχρεοι θα κατατάσσονται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Δένδιας: Θα δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό στρατό με «ψηφιακό στρατιώτη»

Οι νέοι θα στρατεύονται πλέον έναν χρόνο νωρίτερα. Θα περνούν «περιοδεύων» στα 17 αντί για τα 18 και θα κατατάσσονται αμέσως μετά το σχολείο, τον Αύγουστο ή τον Νοέμβριο. Στα 19 θα πάνε μόνο όσοι πάρουν αναβολή για σπουδές.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει και εθελοντική στράτευση γυναικών ηλικίας 19 έως 26 ετών, με το υπουργείο να εξετάζει επιπλέον κίνητρα για όσες επιλέξουν να καταταγούν.

Η μεταρρύθμιση θεωρείται κομβική, καθώς επιδιώκει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στη στρατιωτική υπηρεσία.

Θητεία γυναικών: Τι εξετάζει το Υπουργείο Άμυνας 

Στρατιωτική θητεία: Η αναβολές και οι απαλλαγές στράτευσης (Ι5)

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο που θα επιβραβεύει τους φαντάρους οι οποίοι δε θα παίρνουν αναβολή. Αυτό θα συμβεί επιτρέποντάς τους να υπηρετούν 9 μήνες, ανεξάρτητα το πού θα υπηρετήσουν. Για τους υπόλοιπους, θα ισχύσει θητεία 9 μηνών στη μεθόριο ή 12 μηνών στην Αθήνα.

Για όσους φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές.

Μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία αποτελούν τα απολυτήρια Ι5, δηλαδή οι απαλλαγές από τη στράτευση. Το 2020 απαλλάχθηκαν 8.376 άτομα, ενώ το 2024 ο αριθμός εκτοξεύτηκε σε 11.389.

Αυτοψία Δένδια  στο φινλανδικό μοντέλο στρατιωτικής θητείας 

Το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο, καθώς για τη χορήγηση απαλλαγής θα απαιτείται πλέον αρχικά γνωμάτευση γιατρού του ΕΣΥ και στη συνέχεια έγκριση από αρμόδια διακλαδική επιτροπή.

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει στην εξαγορά 

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξαγορά θητείας, θα μπορούν να το κάνουν από τα 40 έτη κι όχι από τα 32 τους που δίνεται η δυνατότητα σήμερα. Η εξαγορά από 810 ευρώ τον μήνα θητείας, αυξάνεται στα 900 ευρώ.

Τέλος, οι υπαξιωματικοί θα φτάνουν πλέον μέχρι τον βαθμό του ανθυπασπιστή, καθώς αλλάζει η εξέλιξή τους στην ιεραρχία. Μέχρι σήμερα μπορούσαν να ανέλθουν ακόμη και στον βαθμό του συνταγματάρχη.

Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία και την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση των σπουδών και των αποδοχών τους, με το μέτρο να εφαρμόζεται σταδιακά.

Μητσοτάκης στο υπουργικό: «Στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας»

Στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 30/9, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις αλλαγές που φέρνει. 

«Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας. Είναι τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

«Την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra άρα σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση δύο + 2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι που τεκμαίρεται από όλα τα δεδομένα και αξίζει να αναδεικνύεται από όλους σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας».

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
 |
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ
 |
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
 |
ΑΛΛΑΓΕΣ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top