Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές

Σημαντικές αλλαγές στη στρατιωτική θητεία και στο σύστημα εξέλιξης των στελεχών φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο θα συζητηθεί σήμερα (Τρίτη 30/9) στο υπουργικό συμβούλιο και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση μέσα στον Οκτώβριο.

Από την 1η Ιανουαρίου η στρατιωτική θητεία αλλάζει, καθώς όλοι οι υπόχρεοι θα κατατάσσονται αποκλειστικά στον Στρατό Ξηράς, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση που προωθεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Οι νέοι θα στρατεύονται πλέον έναν χρόνο νωρίτερα. Θα περνούν «περιοδεύων» στα 17 αντί για τα 18 και θα κατατάσσονται αμέσως μετά το σχολείο, τον Αύγουστο ή τον Νοέμβριο. Στα 19 θα πάνε μόνο όσοι πάρουν αναβολή για σπουδές.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει και εθελοντική στράτευση γυναικών ηλικίας 19 έως 26 ετών, με το υπουργείο να εξετάζει επιπλέον κίνητρα για όσες επιλέξουν να καταταγούν.

Η μεταρρύθμιση θεωρείται κομβική, καθώς επιδιώκει την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων και τη διεύρυνση της συμμετοχής των νέων στη στρατιωτική υπηρεσία.

Στρατιωτική θητεία: Η αναβολές και οι απαλλαγές στράτευσης (Ι5)

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο που θα επιβραβεύει τους φαντάρους οι οποίοι δε θα παίρνουν αναβολή. Αυτό θα συμβεί επιτρέποντάς τους να υπηρετούν 9 μήνες, ανεξάρτητα το πού θα υπηρετήσουν. Για τους υπόλοιπους, θα ισχύσει θητεία 9 μηνών στη μεθόριο ή 12 μηνών στην Αθήνα.

Για όσους φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές.

Μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία αποτελούν τα απολυτήρια Ι5, δηλαδή οι απαλλαγές από τη στράτευση. Το 2020 απαλλάχθηκαν 8.376 άτομα, ενώ το 2024 ο αριθμός εκτοξεύτηκε σε 11.389.

Το νέο νομοσχέδιο επιχειρεί να περιορίσει το φαινόμενο, καθώς για τη χορήγηση απαλλαγής θα απαιτείται πλέον αρχικά γνωμάτευση γιατρού του ΕΣΥ και στη συνέχεια έγκριση από αρμόδια διακλαδική επιτροπή.

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει στην εξαγορά

Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε εξαγορά θητείας, θα μπορούν να το κάνουν από τα 40 έτη κι όχι από τα 32 τους που δίνεται η δυνατότητα σήμερα. Η εξαγορά από 810 ευρώ τον μήνα θητείας, αυξάνεται στα 900 ευρώ.

Τέλος, οι υπαξιωματικοί θα φτάνουν πλέον μέχρι τον βαθμό του ανθυπασπιστή, καθώς αλλάζει η εξέλιξή τους στην ιεραρχία. Μέχρι σήμερα μπορούσαν να ανέλθουν ακόμη και στον βαθμό του συνταγματάρχη.

Παράλληλα, προβλέπεται αναβάθμιση των σπουδών και των αποδοχών τους, με το μέτρο να εφαρμόζεται σταδιακά.

Μητσοτάκης στο υπουργικό: «Στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας»

Στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης 30/9, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και τις αλλαγές που φέρνει.

«Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας στοχεύουμε στην ποιοτική ανάταξη των στρατιωτικών σχολών και της θητείας. Είναι τολμηρές αλλαγές που ενδεχομένως να προκαλέσουν για κάποιες αντιδράσεις. Θεωρώ όμως ότι γίνονται απολύτως σωστή κατεύθυνση. Είναι αλλαγές που ανασυντάσσουν την αμυντική μας λειτουργία στο επίπεδο του έμψυχου υλικού έτσι ώστε να βελτιωθεί να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του που καθιστούν όμως και αυστηρότερες τις προϋποθέσεις αναβολέων απαλλαγών και μεταθέσεων αίροντας πολλές άλλες στρεβλώσεις. Στόχος μας είναι οι νεοσύλλεκτοι μας να λαμβάνουν μια πραγματική εκπαίδευση και η θητεία να γίνεται προσόν αντί για χαμένος χρόνος».

«Την Πέμπτη θα συζητήσουμε στη Βουλή την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra άρα σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των προηγούμενων τριών. Είμαστε σε συζητήσεις όπως έχετε ενημερωθεί και με την Ιταλία για την πιθανή απόκτηση δύο + 2 φρεγατών που βρίσκονται σε εξαιρετικά καλή κατάσταση από τους γείτονες μας και όλα αυτά αποτελούν την καλύτερη έμπρακτη απάντηση ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία. Αυτό είναι κάτι που τεκμαίρεται από όλα τα δεδομένα και αξίζει να αναδεικνύεται από όλους σε πείσμα όσων θέλουν να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα από αυτή που έχει πατρίδα μας».