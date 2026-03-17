MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»

Τι θα δούμε απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου στις 21:00

17.03.26 , 10:58 VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ
17.03.26 , 10:39 Κασσάνδρα Κουλουκουντή: H Ελληνίδα που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Casting
17.03.26 , 10:27 Real View: Έκανε δεύτερη πρεμιέρα το μεσημέρι
17.03.26 , 10:21 PEUGEOT: Ο νέος κινητήρας «Turbo 100» δεν... «παίζεται»
17.03.26 , 10:19 Σοφία Βόσσου: «Χαίρομαι που παντρεύεται ο Ανδρέας Μικρούτσικος»
17.03.26 , 10:18 Το Ισραήλ βομβάρδισε Ιράν και Λίβανο - Επίθεση κοντά στο γραφείο Νετανιάχου
17.03.26 , 10:15 Θεσσαλονίκη: «Η τυφλή οπαδική βία μου στέρησε το σπλάχνο μου»
17.03.26 , 09:50 Μηλιόγλου: «Βαθιά μέσα μας όλοι θέλουμε να κάνουμε εκπομπή στην ΕΡΤ»
17.03.26 , 09:40 25η Μαρτίου 2026: Τι γιορτάζουμε και τι ισχύει με την αργία
17.03.26 , 09:39 MasterChef: «Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά»
17.03.26 , 09:36 Σίσσυ Χρηστίδου: Η... μπηχτή για τον Λιάγκα μπροστά στο μικρόφωνο του ΑΝΤ1
17.03.26 , 09:23 Τεστ DNA σε άνδρα που πιστεύει ότι είναι ο εξαφανισμένος Μπεν
17.03.26 , 09:21 Έρχεται τριήμερη κακοκαιρία με βροχές και… χιόνια
17.03.26 , 09:14 Μουτάφη: «Ήμουν αγενής. O Μάνος εκνευρίστηκε και με θεώρησε αντιπαθέστατη»
17.03.26 , 09:05 Έξω φρενών ο Αταμάν με τον Χολμς
Ιωάννα Τούνη: «Το μοναδικό πρόβλημα που θέλω να έχω στη ζωή μου»
Ελένη Τσολάκη - άβολο: «Επιστρέφει» στον ΑΝΤ1 με την... κομμένη της εκπομπή
Γνωστός δημοσιογράφος: «Με τον πατέρα μου δεν έχω σχέσεις, με πλήγωσε πολύ»
Άση Μπήλιου: Τέλος ο ανάδρομος Ερμής - Τι θα συμβεί στα ζώδια;
«Νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο, παρά ως ηθοποιός»
Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
Μάρα Ζαχαρέα: Επέστρεψε στο πόστο της μετά από μία εβδομάδα ασθένειας
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Βόμβα από την Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα»
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο MasterChef της 17ης Μαρτίου, έξι παίκτες της μπλε μπριγάδας συμμετέχουν σε δοκιμασία αποχώρησης.
  • Οι παίκτες έχουν 10 λεπτά για να χρησιμοποιήσουν τη συνταγή, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο για αυτό το διάστημα.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς ανακοινώνει τους κανόνες, ενώ ο Μιχάλης εκφράζει ανησυχία.
  • Οι κριτές εντοπίζουν πολλές αστοχίες στα πιάτα των υποψηφίων.
  • Η Κωνσταντίνα υποψιάζεται ότι έκανε λάθος στην εκτέλεση της συνταγής.

Απόψε, Τρίτη 17 Μαρτίου, έξι παίκτες από την μπλε μπριγάδα -μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της, Γιώργος- δοκιμάζουν τη μνήμη τους σε μια απαιτητική δοκιμασία αποχώρησης.

MasterChef 2026: Αυτοί είναι οι νέοι αρχηγοί των δύο μπριγάδων!

«Τη συνταγή θα την έχετε διαθέσιμη για 10 λεπτά. Όταν τελειώσουν αυτά τα επιπλέον 10 λεπτά, εμείς θα πάρουμε τις συνταγές», αποκαλύπτει ο Σωτήρης Κοντιζάς, με τον Μιχάλη να θέλει να το βάλει στα πόδια.

MasterChef: Ο Μιχάλης έχει τάσεις φυγής στο σημερινό επεισόδιο

MasterChef: Ο Μιχάλης έχει τάσεις φυγής στο σημερινό επεισόδιο

«Σατανικό», σχολιάζει η Wasan στο trailer. Η απουσία της συνταγής στοιχίζει στους υποψήφιους προς αποχώρηση, με τους κριτές να εντοπίζουν πολλές αστοχίες στα πιάτα τους.

MasterChef 2026: Διθυραμβικά τα σχόλια για την προσπάθεια του Πάνου!

«Δοκίμασες;» ρωτά ο σεφ Κοντιζάς την Κωνσταντίνα, με την ίδια να απαντά καταφατικά. Η 25χρονη Κύπρια υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. «Κάτι έκανα λάθος, σίγουρα», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο cue της.

