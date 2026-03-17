Τips για να δώσεις στα χείλη σου φυσικό όγκο και ζωντάνια

Τα blurred lips είναι η τεχνική που έχει κατακτήσει το μακιγιάζ τον τελευταίο καιρό και όχι άδικα. Είναι εκείνη που κάνει τα χείλη να φαίνονται πιο γεμάτα, απαλά και ζουμερά, χωρίς να χρειάζεται να σχεδιάσεις απόλυτα περιγράμματα ή να χρησιμοποιήσεις έντονα ματ προϊόντα.

Η Nina Park, makeup artist των celebrities, έχει δώσει την υπογραφή της σε αυτή τη μέθοδο και δείχνει πώς ακόμα και ένα καθημερινό look μπορεί να αποκτήσει αυτό το effortless αποτέλεσμα.

Η ουσία των blurred lips

Το μυστικό των blurred lips βρίσκεται στη μαλακή μετάβαση του χρώματος και στο σωστό παιχνίδι με φως και σκιά. Αντί για καθαρές, έντονες γραμμές, η τεχνική δίνει έμφαση σε σβησμένα όρια και φωτεινό κέντρο. Το αποτέλεσμα είναι χείλη που φαίνονται φυσικά αλλά ταυτόχρονα πιο πλούσια και τρισδιάστατα.

Βήμα 1: Προετοιμασία

Ξεκινάω πάντα με lip balm για ενυδάτωση και, αν χρειάζεται, ελαφριά απολέπιση για να είναι τα χείλη λεία. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα θα δουλευτούν ομοιόμορφα και το σβήσιμο θα γίνει σωστά.

Βήμα 2: Σκιά γύρω από το περίγραμμα

Χρησιμοποιώ ένα κρεμώδες προϊόν σε ουδέτερη ή ελαφρώς ζεστή απόχρωση, απλώνω γύρω από τα χείλη και σβήνω καλά με πινέλο. Δεν χρειάζεται ακρίβεια, η ιδέα είναι να δημιουργηθεί ένα απαλό φωτοστέφανο που μαλακώνει το περίγραμμα.

Βήμα 3: Μολύβι για διαβάθμιση

Επιλέγω μολύβι σε λίγο πιο σκούρο και ψυχρό τόνο από τα φυσικά μου χείλη, περνάω απαλά και σβήνω με πινέλο ή λίγη πούδρα για να μαλακώσει η γραμμή και να ενσωματωθεί με τη σκιά.

Βήμα 4: Χρώμα στο κέντρο

Τοποθετώ κραγιόν ή lip tint κοντά στο φυσικό μου χρώμα στο κέντρο των χειλιών και σβήνω προς τα έξω, ώστε η ένταση να μένει στο κέντρο και να δημιουργείται η ψευδαίσθηση όγκου.

Βήμα 5: Τελείωμα και blur

Ελέγχω τα όρια, ξαναδουλεύω με καθαρό πινέλο ή με ταμποναριστές κινήσεις με το δάχτυλο για να πετύχω ομοιομορφία και απαλή μετάβαση.

Βήμα 6: Φως και βάθος

Προσθέτω λίγο πιο σκούρο μολύβι στα εσωτερικά άκρα των χειλιών και σβήνω καλά για βάθος. Στο τόξο του άνω χείλους βάζω λίγο highlighter ή πιο ανοιχτό κραγιόν και ταμπονάρω για τρισδιάστατο αποτέλεσμα.

Το ωραίο με τα blurred lips είναι ότι δεν χρειάζεται τέλεια συμμετρία ή έντονες γραμμές. Όσο πιο απαλά δουλεύεις τα προϊόντα, τόσο πιο σύγχρονο και κομψό δείχνει το αποτέλεσμα. Είναι μια τεχνική που μπορείς να προσαρμόσεις εύκολα σε καθημερινό μακιγιάζ και να δώσεις στα χείλη σου τον φυσικό όγκο και τη ζωντάνια που θέλεις.

Συντάκτης: Κατρίν Ξενάκη

Πηγή: www.allyou.gr