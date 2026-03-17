VW ID. Cross: Το φωτογράφισαν με καμουφλάζ στο Άμστερνταμ

Το νέο Volkswagen ID. Cross κάνει την πρώτη του εμφάνιση στους δρόμους του Άμστερνταμ, προϊδεάζοντας για ένα από τα σημαντικότερα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας τα επόμενα χρόνια. Το νέο compact SUV της οικογένειας ID. αναμένεται να λανσαριστεί στην ευρωπαϊκή αγορά από το φθινόπωρο του 2026, με τιμή εκκίνησης περίπου 28.000 ευρώ.

Πρόκειται για ένα πενταθέσιο μοντέλο που απευθύνεται σε όσους αναζητούν ηλεκτρική κινητικότητα σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλη για την καθημερινότητα και ταυτόχρονα προσιτή. Αυτή την περίοδο το ID. Cross κυκλοφορεί στους δρόμους της ολλανδικής πρωτεύουσας με εντυπωσιακό καμουφλάζ, αποκαλύπτοντας όμως τις βασικές αναλογίες και τον χαρακτήρα του.



Η εξωτερική σχεδίαση ακολουθεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα Pure Positive της Volkswagen, με καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και ποιοτική αισθητική. Το αποτέλεσμα είναι ένα compact SUV με σύγχρονη και δυναμική παρουσία, που αποπνέει αυτοπεποίθηση χωρίς υπερβολές. Στο εσωτερικό, η σχεδιαστική φιλοσοφία δίνει έμφαση στην καθαρότητα και την ευκολία χρήσης. Η υψηλή ποιότητα υλικών και συναρμογής, οι μεγάλες ψηφιακές οθόνες και τα εύχρηστα χειριστήρια δημιουργούν ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας.



Παράλληλα, η αποδοτική εκμετάλλευση χώρων εξασφαλίζει άνεση για πέντε επιβάτες. Το ID. Cross θα διατίθεται με τρεις επιλογές ισχύος – 85 kW, 99 kW και 155 kW – σε συνδυασμό με δύο μεγέθη μπαταρίας 37 kWh και 52 kWh (καθαρή χωρητικότητα). Με αυτόν τον τρόπο καλύπτει διαφορετικά προφίλ χρήσης, από αστικές μετακινήσεις έως συχνές διαδρομές εκτός πόλης. Τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο άνεσης και ασφάλειας. Το μοντέλο υποστηρίζει επίσης ταχεία φόρτιση DC έως 90 kW, ενώ με τη μεγαλύτερη μπαταρία η ισχύς φόρτισης μπορεί να φτάσει έως 105 kW, ενισχύοντας την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Με τον συνδυασμό συμπαγών διαστάσεων, σύγχρονων τεχνολογιών, υψηλής ποιότητας κατασκευής και ανταγωνιστικής τιμής εκκίνησης, το νέο Volkswagen ID. Cross φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση στην κατηγορία των ηλεκτρικών compact SUV.Το ID. Cross είναι concept car κοντά σε έκδοση παραγωγής και δεν διατίθεται ακόμη προς πώληση.