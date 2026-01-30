Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia

Από τις αρχές του χρόνου, η εταιρεία «Χαλκιάς ΕΠΕ» έχει αναβαθμίσει την παρουσία της, ως μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου της Grand Automotive Hellas, πέραν από το κομμάτι του after sales και στον τομέα των πωλήσεων, ως εξουσιοδοτημένος διανομέας Renault και Dacia.

Η Χαλκιάς ΕΠΕ στελεχώνει το εξουσιοδοτημένο δίκτυο διανομέων GA Hellas, με δύο πολυτελή καταστήματα, για τη Renault (Λ. Συγγρού 242 Καλλιθέα) και για τη Dacia (Λ. Συγγρού 244), ενώ η μονάδα επαγγελματικών οχημάτων εδρεύει επί της Λ. Συγγρού 246. Από το 2013, η Χαλκιάς ΕΠΕ ήταν ήδη εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Renault & Dacia, με έδρα επί της Πειραιώς 22 στο Μοσχάτο, δραστηριότητα η οποία πλέον κορυφώνεται με το άνοιγμα των showrooms στην Καλλιθέα.



Η εταιρεία Χαλκιάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1979, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο Βασίλειος Χαλκιάς και συνεχίζει σήμερα ο Θέμης Χαλκιάς. Με περισσότερα από 46 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί ότι προσφέρει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και εξυπηρέτησης, με την υπογραφή ενός ονόματος που έχει συνδεθεί και με τους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου.



Η αγωνιστική φιλοσοφία της εταιρείας προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, με Renault Clio Rally3, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη βαθιά τεχνική γνώση και το πάθος για την αυτοκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Renault Χαλκιάς Racing Team, βρέθηκε στην κορυφή του Ράλλυ Ακρόπολις 2025, με το Renault Clio Rally3, κατακτώντας τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων και την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC3, στη 17η συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά στον αγώνα, που ήταν και φέτος ο οδηγός με τις περισσότερες εκκινήσεις μεταξύ όλων.



Τα νέα showrooms της Χαλκιάς ΕΠΕ, επί της Λ. Συγγρού, είναι πλήρως σύγχρονα και αναβαθμισμένα, καταλαμβάνοντας περί τα 700 τμ., ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας αγγίζει τους 10 εργαζομένους.Η άφιξη του νέου Renault Clio στην ελληνική αγορά και η πλήρης γκάμα νέων μοντέλων Renault & Dacia, σε συνδυασμό με τη δυναμική και την εμπειρία της Χαλκιάς ΕΠΕ, τόσο στις πωλήσεις, όσο και στο after sales, αποτελούν μια κερδοφόρα ομάδα.