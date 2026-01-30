Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia

Που βρίσκεται η νέα αντιπροσωπεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
30.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;
30.01.26 , 19:32 Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου
30.01.26 , 19:25 Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα
30.01.26 , 19:19 Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
30.01.26 , 18:36 Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον
30.01.26 , 18:35 Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο
30.01.26 , 18:26 Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 18:00 Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
«Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τις αρχές του χρόνου, η εταιρεία «Χαλκιάς ΕΠΕ» έχει αναβαθμίσει την παρουσία της, ως μέλος του εξουσιοδοτημένου δικτύου της Grand Automotive Hellas, πέραν από το κομμάτι του after sales και στον τομέα των πωλήσεων, ως εξουσιοδοτημένος διανομέας Renault και Dacia.
Η Χαλκιάς ΕΠΕ στελεχώνει το εξουσιοδοτημένο δίκτυο διανομέων GA Hellas, με δύο πολυτελή καταστήματα, για τη Renault (Λ. Συγγρού 242 Καλλιθέα) και για τη Dacia (Λ. Συγγρού 244), ενώ η μονάδα επαγγελματικών οχημάτων εδρεύει επί της Λ. Συγγρού 246. Από το 2013, η Χαλκιάς ΕΠΕ ήταν ήδη εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Renault & Dacia, με έδρα επί της Πειραιώς 22 στο Μοσχάτο, δραστηριότητα η οποία πλέον κορυφώνεται με το άνοιγμα των showrooms στην Καλλιθέα.

Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η εταιρεία Χαλκιάς Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο του αυτοκινήτου από το 1979, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο Βασίλειος Χαλκιάς και συνεχίζει σήμερα ο Θέμης Χαλκιάς. Με περισσότερα από 46 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία μπορεί να εγγυηθεί ότι προσφέρει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, συνέπειας και εξυπηρέτησης, με την υπογραφή ενός ονόματος που έχει συνδεθεί και με τους ελληνικούς αγώνες αυτοκινήτου.

Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Η αγωνιστική φιλοσοφία της εταιρείας προκύπτει από την ενεργό συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά σε αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, με Renault Clio Rally3, στοιχείο που αντικατοπτρίζει τη βαθιά τεχνική γνώση και το πάθος για την αυτοκίνηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Renault Χαλκιάς Racing Team, βρέθηκε στην κορυφή του Ράλλυ Ακρόπολις 2025, με το Renault Clio Rally3, κατακτώντας τη 2η θέση μεταξύ των ελληνικών πληρωμάτων και την 5η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WRC3, στη 17η συμμετοχή του Θέμη Χαλκιά στον αγώνα, που ήταν και φέτος ο οδηγός με τις περισσότερες εκκινήσεις μεταξύ όλων.

Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
Τα νέα showrooms της Χαλκιάς ΕΠΕ, επί της Λ. Συγγρού, είναι πλήρως σύγχρονα και αναβαθμισμένα, καταλαμβάνοντας περί τα 700 τμ., ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας αγγίζει τους 10 εργαζομένους.Η άφιξη του νέου Renault Clio στην ελληνική αγορά και η πλήρης γκάμα νέων μοντέλων Renault & Dacia, σε συνδυασμό με τη δυναμική και την εμπειρία της Χαλκιάς ΕΠΕ, τόσο στις πωλήσεις, όσο και στο after sales, αποτελούν μια κερδοφόρα ομάδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
DACIA
 |
ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
 |
ΘΕΜΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top