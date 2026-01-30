Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»

H Citroёn παραμένει πιστή στην δέσμευσή της για την εύκολη ενεργειακή μετάβαση καθιστώντας την ηλεκτρική κινητικότητα πιο προσιτή από ποτέ. Με τη νέα έκδοση ë-C3 “Urban”, η Citroën κάνει ένα ακόμη βήμα προς τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτρικής κινητικότητας. Σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες των καθημερινών μετακινήσεων εντός πόλης και προαστίων, διαθέτει μπαταρία LFP χωρητικότητας 30 kWh, η οποία προσφέρει έως 212 km αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 km σε αστική χρήση.

Συμπαγής και ελαφριά, σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 113 ίππων, εξασφαλίζει ομαλή και άμεση απόκριση στην οδήγηση σε αστικό περιβάλλον. Η έκδοση Urban διαθέτει επίπεδο εξοπλισμού αντίστοιχο με αυτό της έκδοσης Plus από την ήδη υπάρχουσα γκάμα του μοντέλου.

Διατίθεται δε στην τιμή των 17.990 € (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση (Citroen C3 Turbo 100hp manual Plus). Συνδυάζει άνετους χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroën Advanced Comfort®, καθώς και απλότητα στη φόρτιση. Στη τιμή αυτή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Παράλληλα, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).

Με τη νέα έκδοση ë-C3 Urban, το C3 προσφέρει μια ολοκληρωμένη και προσιτή πρόταση για όσους επιλέγουν την ηλεκτρική κινητικότητα η οποία, με βάση την ισχύουσα εμπορική πολιτική της εταιρείας και την κρατική επιδότηση του ΚΗ3, διαμορφώνεται ως εξής:

ë-C3 PLUS (Urban 200km) 17.990€

ë-C3 PLUS (Comfort 320km) 19.900€

ë-C3 MAX (Comfort 320km) 20.900€