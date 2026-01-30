Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον

Είχε μεταδώσει live μια αντικυβερνητική διαδήλωση στη Μινεσότα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
30.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;
30.01.26 , 19:32 Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου
30.01.26 , 19:25 Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα
30.01.26 , 19:19 Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
30.01.26 , 18:36 Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον
30.01.26 , 18:35 Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο
30.01.26 , 18:26 Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 18:00 Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Ντον Λέμον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο πρώην παρουσιαστής του τηλεοπτικού δικτύου CNN, Ντον Λέμον συνελήφθη. Ο Λέμον μετέδιδε ζωντανά μια διαδήλωση, που πραγματοποιούνταν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα μέτρα καταστολής της μετανάστευσης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όταν κατά την διάρκειά της, διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία σε ναό στη Μινεσότα.

Μινεάπολη: Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που έπεσε νεκρός από πυρά της ICE  

Ο Λέμον δήλωσε ότι ήταν παρών στην διαδήλωση ως δημοσιογράφος.  

Είπε επίσης ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων, αλλά δεν γνώριζε ότι οι ακτιβιστές θα διέκοπταν την εκκλησιαστική  λειτουργία. Ο ίδιος διακρίνεται σε βίντεο να διαφωνεί με έναν ενορίτη σχετικά με την επιβολή της νομοθεσίας περί μετανάστευσης.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ καταδίκασαν γρήγορα τη διαδήλωση και κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι εκφοβίζουν χριστιανούς πιστούς.

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Παμ Μπόντι ανακοίνωσε σήμερα πως διέταξε τη σύλληψη του πρώην παρουσιαστή του CNN Ντον Λέμον, σε σχέση με τις διαδηλώσεις κατά των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεσότα. 

«Βάσει οδηγιών μου, νωρίς σήμερα το πρωί, ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν τον Ντον Λέμον» και άλλους τρεις ανθρώπους, μεταξύ αυτών έναν ανεξάρτητο δημοσιογράφο και έναν πρώην υποψήφιο του Δημοκρατικού Κόμματος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανέφερε σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Χ.

Η ίδια υποστήριξε πως αυτές οι συλλήψεις έγιναν σε σχέση με την «επίθεση» εναντίον ενός ναού στο Σεντ Πολ, την 18η Ιανουαρίου, όταν διαδηλωτές διέκοψαν μια θρησκευτική λειτουργία στην πρωτεύουσα της Μινεσότας. 

«Δεν είναι αυτή η Αμερική»: Οργή μετά την εκτέλεση του Άλεξ Πρέτι

«Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και η δουλειά του, που προστατεύεται από το Σύνταγμα, στη Μινεάπολη δεν διέφερε σε τίποτα απ’ όσα πάντα έκανε», δήλωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο δικηγόρος του δημοσιογράφου, Αμπ Λόουελ. 

«Αυτή η πρωτοφανής επίθεση κατά της Πρώτης Τροπολογίας (του αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει την ελευθερία του Τύπου) και αυτή η προφανής απόπειρα να αποσπαστεί η προσοχή από τις πολυάριθμες κρίσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη αυτή η διοίκηση δεν θα μείνουν αναπάντητες», συμπλήρωσε ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας πως ο πελάτης του θα αμφισβητήσει αυτές τις κατηγορίες «με σθένος και αποφασιστικότητα ενώπιον των δικαστηρίων». 

Διάσημος παρουσιαστής του CNN έως την απόλυσή του από το τηλεοπτικό δίκτυο το 2023, ο Ντον Λέμον εργάζεται πλέον ως ανεξάρτητος δημοσιογράφος. 

Τον Ιανουάριο είχε καλύψει μια κινητοποίηση κατά της αστυνομίας της μετανάστευσης (ICE) σε έναν ναό στο Σεντ Πολ, όπου διαδηλωτές πίστευαν πως ο αναπληρωτής διευθυντής του τοπικού γραφείου της ICE ασκούσε το λειτούργημα του πάστορα. 

Τρεις άνθρωποι είχαν ήδη συλληφθεί την περασμένη εβδομάδα επειδή συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδήλωση. 

Η αστυνομία μετανάστευσης διεξάγει εδώ και εβδομάδες ευρεία επιχείρηση στη Μινεσότα, όπου ο θάνατος δύο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων και στις δύο περιπτώσεις, πυροδοτούν την ένταση. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝ ΛΕΜΟΝ
 |
ΗΠΑ
 |
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΜΙΝΕΣΟΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top