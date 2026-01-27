«Δεν είναι αυτή η Αμερική»: Οργή μετά την εκτέλεση του Άλεξ Πρέτι

Παρά τις πολικές θερμοκρασίες και τον χιονιά, εκατοντάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Άλεξ Πρέτι, τον νοσηλευτή που εκτελέστηκε από δυνάμεις της ομάδας της αστυνομίας μετανάστευσης ICE στη Μινεάπολη.

Αυτοσχέδιο μνημείο έχει στηθεί στο χιόνι, ακριβώς στο σημείο όπου δέχτηκε πυρά ο 37χρονος νοσηλευτής ΜΕΘ, όχι μακριά από το σημείο όπου η Ρενέ Γκουντ, συνομήλική του Αμερικανίδα, σκοτώθηκε την 7η Ιανουαρίου από τις σφαίρες πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης.

Στο σημείο αυτό, πλήθος κόσμου συνέχιζε, χωρίς σταματημό, να αφήνει λουλούδια, φωτογραφίες, κεριά και χειρόγραφα μηνύματα στο σημείο, υπό τα βλοσυρά βλέμματα αστυνομικών σε μικρή απόσταση. Κάποιοι στέκονταν για λίγο, με σκυμμένα κεφάλια. Άλλοι έμεναν περισσότερο, πασχίζοντας να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Φωτογραφία του Άλεξ Πρέτι στο σημείο που δολοφονήθηκε / Φωτογραφία AP (Adam Gray)

Ο Άλεξ Πρέτι, σημείωσαν πολλοί, πέθανε όπως έζησε: προσπαθώντας να φροντίσει άλλους.

«Σ’ ευχαριστούμε για τη συμπόνια σου και για την αγάπη σου για αυτούς που φρόντισες», ανέφερε χειρόγραφη επιγραφή ανάμεσα σε λουλούδια.

Στιγμιότυπα από το άτυπο μνημείο στο σημείο εκτέλεσης του Άλεξ Πρέτι / Φωτογραφίες AP (Adam Gray)

Ο νοσοκόμος δολοφονήθηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει μια γυναίκα, την οποία έσπρωξε βίαια αστυνομικός. Ομοσπονδιακοί πράκτορες τον έριξαν κάτω, προτού τον πυροβολήσουν πάνω από δέκα φορές.

New “angle” video shows moments before federal agents’ shooting that killed a 37-year-old man in Minneapolis, Minnesota, near Glam Doll Donuts.



Minneapolis police say he was a gun owner with a valid permit to carry; DHS has said he was armed with a gun and two magazines. #ICE pic.twitter.com/xpy030nt9B — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

«Δεν είναι αυτή η Αμερική» - Χιλιάδες πολίτες ζητούν δικαίωση

Ο 68χρονος Στίβεν ΜακΛάφλιν είπε πως τον συγκλόνισαν τόσο ο θάνατος του Άλεξ Πρέτι, όσο και οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που επέρριψαν την ευθύνη στο θύμα—κατηγορώντας το για «τρομοκρατία».

«Η διαφθορά είναι πλέον ο κανόνας, κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Είναι τρομακτικό και ποταπό το ότι μπορείς να εκτελέσεις οποιονδήποτε εν ψυχρώ στον δρόμο και κατόπιν να τον δυσφημίζεις και να λες ψέματα για το τι έγινε», υπογράμμισε με εμφανή αγανάκτηση.

«Ο κόσμος πρέπει να το ξέρει αυτό, αυτό πρέπει να σταματήσει και πρέπει να το σταματήσουμε τώρα. Αυτή είναι σφαγή στους δρόμους, δεν είναι αυτή η Αμερική».

«Λένε ψέματα. Είναι τρομακτικό, διότι όλοι έχουμε μάτια, όλοι είδαμε τι έγινε. Είδαμε τι έγινε το Σάββατο και είδαμε τι έπαθε η Ρενέ Γκουντ. Προσπαθούν να μας πουν ότι δεν πρέπει να πιστέψουμε αυτό που είδαμε με τα μάτια μας. Με δουλεύετε; Είναι πραγματικά θλιβερό, είναι πραγματικά τρομακτικό»,», τόνισε η 25χρονη Τέιλορ Στόνταρτ.

πρόσθεσε, κουνώντας το κεφάλι της.

Όργιο καταστολής στους διαδηλωτές της Μινεάπολης / Φωτογραφίες AP (Adam Gray - Abbie Parr)

Μετά τον δεύτερο θάνατο διαδηλωτή, ο Τραμπ «παίζει» το χαρτί της αποκλιμάκωσης

Πράκτορες ομοσπονδιακών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί στη Μινεάπολη θα αρχίσουν να αποσύρονται από τη μητρόπολη, ανακοίνωσε ο δήμαρχος τη Δευτέρα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασιάζει τις κατευναστικές χειρονομίες μετά τον θάνατο του Πρέτι.

«Ο πρόεδρος δε θέλει να βλέπει κόσμο να τραυματίζεται ή να σκοτώνεται στους δρόμους», διαβεβαίωσε τον Τύπο η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Αντιμέτωπος με θύελλα επικρίσεων - κι από το δικό του πολιτικό στρατόπεδο - για τη σκληρή γραμμή στην πόλη του αμερικανικού βορρά, ο μεγιστάνας γνωστοποίησε μέσω Truth Social πως είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συζήτηση με τον δημοκρατικό κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς, κατόπιν με τον δήμαρχο της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι.

Ο Φρέι ανακοίνωσε μέσω X ότι «μερικοί ομοσπονδιακοί πράκτορες θα αρχίσουν να αποχωρούν από την περιοχή» εντός της ημέρας.

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι προκειμένου οι υπόλοιποι (πράκτορες) που εμπλέκονται στην επιχείρηση αυτή να φύγουν», πρόσθεσε ο δημοκρατικός αιρετός.

Παραμένει ωστόσο η απαίτηση του κ. Τραμπ, πλέον κόκκινη γραμμή για τους τοπικούς δημοκρατικούς αιρετούς, να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση.

Μεγάλο μέρος της πολιτείας θεωρείται στην πράξη «καταφύγιο» για τους μετανάστες: έχει περιορίσει τη συνεργασία των τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου με την ICE.



