Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»

Διαδηλώσεις μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 37χρονου από πράκτορες της ICE

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.01.26 , 10:35 Traction: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται μία ευγενούς καταγωγής προσκεκλημένη
25.01.26 , 10:20 Χειμερινές εκπτώσεις: Aνοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Το ωράριο τους
25.01.26 , 10:17 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
25.01.26 , 09:50 Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
25.01.26 , 09:48 Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
25.01.26 , 09:15 Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»
25.01.26 , 09:03 Γιώργος Ζαμπέτας: «Ο παππούς μου έφυγε με παράπονο. Τον πέταξε το σύστημα»
25.01.26 , 09:00 Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Terrramar 1.5 TSI 272PS VZ DSG e-Hybrid
25.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Ιανουαρίου
25.01.26 , 00:21 Πού κινείται η έρευνα της ΕΛΑΣ για την εξαφάνιση της Λόρα
24.01.26 , 23:52 Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα
24.01.26 , 23:36 Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση μνήμης για τον Σήφη Βαλυράκη
24.01.26 , 23:07 Άλιμος: Άγρια επίθεση σε 13χρονο από ομάδα 10 ανηλίκων
24.01.26 , 22:05 Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος άνδρας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων
24.01.26 , 21:31 Γαλάτσι: 13χρονος δέχθηκε βεγγαλικό την ώρα της γυμναστικής σε σχολείο
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Γλυφάδα: Νεκρός άνδρας σε πορτ παγκάζ - Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Νέο βίντεο από τη Μινεσότα - Η στιγμή που ο πράκτορας αφοπλίζει το θύμα πριν τον πυροβολισμό/ βίντεο ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Διαδηλωτές βγήκαν στους χιονισμένους δρόμους της Μινεάπολης, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE. 

Μινεάπολη: Νεκρός 37χρονος άνδρας από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων

O Άλεξ Πρέτι είναι το δεύτερο θύμα σε επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών, στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην ίδια πόλη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Θρήνος στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορες της ICE

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες, ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι». 

 

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως, ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, Αμερικανός υπήκοος, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Σε νέο βίντεο που απαθανατίζει το αιματηρό περιστατικό από άλλη οπτική γωνία και πρόβαλε το CNN, φαίνεται ότι ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι βρισκόταν στη μέση του δρόμου, κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο. Φαίνεται πως κατέγραφε ουσιαστικά την επιχείρηση για τη σύλληψη ενός παράνομου μετανάστη, που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»

Στη συνέχεια, φαίνεται να δέχεται επίθεση με σπρέι πιπεριού από τους πράκτορες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν. Μετά  ακούγεται ο πυροβολισμός. 

Κάποια στιγμιότυπα δείχνουν έναν πράκτορα να απομακρύνει ένα όπλο, πριν ακουστεί ο θανάσιμος πυροβολισμός.  Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Όλα είναι ψέματα» λένε οι γονείς του 37χρονου και ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο, όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του, καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι, αλλά και πολύ οργισμένοι».

 

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους Αμερικανούς βετεράνους, τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. 

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δε θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, τάσσεται με την ίδια άποψη, τονίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας από τους πράκτορες της ICE. Μίλησε για ανεκπαίδευτους πράκτορες, που στέρησαν τη ζωή σε έναν πολίτη. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ
 |
ΜΙΝΕΣΣΟΤΑ
 |
37ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΝΕΚΡΟΣ
 |
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
 |
ICE
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top