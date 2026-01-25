Μινεάπολη: «Ο γιος μας κρατούσε το κινητό του, όχι όπλο. Αηδιαστικά ψέματα»

Νέο βίντεο από τη Μινεσότα - Η στιγμή που ο πράκτορας αφοπλίζει το θύμα πριν τον πυροβολισμό/ βίντεο ΕΡΤ

Διαδηλωτές βγήκαν στους χιονισμένους δρόμους της Μινεάπολης, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του 37χρονου άνδρα από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE.

O Άλεξ Πρέτι είναι το δεύτερο θύμα σε επιχείρηση για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών, στο οποίο ενεπλάκησαν ομοσπονδιακοί πράκτορες στην ίδια πόλη, τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ο άνδρας ήταν οπλισμένος και είχε στην κατοχή του δύο γεμιστήρες. Υποστήριξε ότι το θύμα πλησίασε τους συνοριοφύλακες, ενώ εκτελούσαν μια επιχείρηση εναντίον ενός «παράνομου αλλοδαπού» και οι πράκτορες πυροβόλησαν «αμυνόμενοι».

New “angle” video shows moments before federal agents’ shooting that killed a 37-year-old man in Minneapolis, Minnesota, near Glam Doll Donuts.



Minneapolis police say he was a gun owner with a valid permit to carry; DHS has said he was armed with a gun and two magazines. #ICE pic.twitter.com/xpy030nt9B — GeoTechWar (@geotechwar) January 24, 2026

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως, ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, Αμερικανός υπήκοος, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Σε νέο βίντεο που απαθανατίζει το αιματηρό περιστατικό από άλλη οπτική γωνία και πρόβαλε το CNN, φαίνεται ότι ο 37χρονος Άλεξ Πρέτι βρισκόταν στη μέση του δρόμου, κρατώντας το κινητό του τηλέφωνο. Φαίνεται πως κατέγραφε ουσιαστικά την επιχείρηση για τη σύλληψη ενός παράνομου μετανάστη, που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στη συνέχεια, φαίνεται να δέχεται επίθεση με σπρέι πιπεριού από τους πράκτορες, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν. Μετά ακούγεται ο πυροβολισμός.

Κάποια στιγμιότυπα δείχνουν έναν πράκτορα να απομακρύνει ένα όπλο, πριν ακουστεί ο θανάσιμος πυροβολισμός. Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Όλα είναι ψέματα» λένε οι γονείς του 37χρονου και ο κυβερνήτης της Μινεσότα

Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο, όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του, καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι, αλλά και πολύ οργισμένοι».

His name is Alex Pretti.



He is who Trump’s secret police killed today in Minnesota.



He was a VA nurse. pic.twitter.com/qMNwqcip1d — Morgan J. Freeman (@mjfree) January 24, 2026

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους Αμερικανούς βετεράνους, τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν.

«Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δε θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, τάσσεται με την ίδια άποψη, τονίζοντας ότι δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας από τους πράκτορες της ICE. Μίλησε για ανεκπαίδευτους πράκτορες, που στέρησαν τη ζωή σε έναν πολίτη.

