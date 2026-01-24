Άλλος ένας άνθρωπος νεκρός στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα

Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I just spoke with the White House after another horrific shooting by federal agents this morning. Minnesota has had it. This is sickening.



The President must end this operation. Pull the thousands of violent, untrained officers out of Minnesota. Now. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 24, 2026

«Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε.

Bίντεο δείχνει ομοσπονδιακούς πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος. Στη συνέχεια ένας από αυτούς βγάζει το όπλο του και πυροβολεί προς το μέρος του.

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη.

Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.