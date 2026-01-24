Άλλος ένας άνθρωπος νεκρός στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακού πράκτορα

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο για την κατάσταση

24.01.26 , 19:07
Πηγή: Φωτογραφία και βίντεο AP
Μινεάπολη: Κατακραυγή μετά τη δολοφονία άνδρα από πράκτορα της ICE / AP
Ομοσπονδιακοί πράκτορες πυροβόλησαν άλλον έναν άνθρωπο σήμερα στη Μινεάπολη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς, ζητώντας να σταματήσουν αμέσως οι επιχειρήσεις κατά των μεταναστών που πραγματοποιεί η κυβέρνηση Τραμπ στην Πολιτεία του.

Θρήνος στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από πράκτορες της ICE

«Μόλις μίλησα με τον Λευκό Οίκο, έπειτα από άλλον έναν φρικτό πυροβολισμό από ομοσπονδιακούς πράκτορες σήμερα το πρωί» ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Είναι αποκρουστικό. Ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) πρέπει να τερματίσει αυτήν την επιχείρηση. Να αποσύρει τους χιλιάδες βίαιους, ανεκπαίδευτους πράκτορες από τη Μινεσότα. Τώρα», πρόσθεσε. 

Bίντεο δείχνει ομοσπονδιακούς πράκτορες να ακινητοποιούν έναν άνδρα στο έδαφος. Στη συνέχεια ένας από αυτούς βγάζει το όπλο του και πυροβολεί προς το μέρος του.

Το περιστατικό έδωσαν στη δημοσιότητα τα τοπικά Μέσα της Μινεσότα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη.

Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα. 

 

