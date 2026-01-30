Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης

Σε ρυθμούς προετοιμασίας εισέρχονται σταδιακά ο φοροελεγκτικός μηχανισμός και οι πολίτες ενόψει της φετινής περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Αν και η επίσημη αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025 αναμένεται να ανοίξει στις 15 Μαρτίου 2026, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου, οι διαδικασίες για λογιστές, επιχειρήσεις και φορολογούμενους έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο την έγκαιρη τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων.

Η φετινή χρονιά φέρνει σημαντικά κίνητρα για τους συνεπείς που θα σπεύσουν να υποβάλουν νωρίς τη δήλωσή τους, αλλά και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την άντληση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

