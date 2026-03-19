Ευθυμιάδης: «Μου φώναζαν “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη”»

«Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο στην τηλεόραση»

  • Ο Θανάσης Ευθυμιάδης επιστρέφει στο θέατρο με την παράσταση «Μπαμπάδες με ρούμι», εκφράζοντας τη χαρά του για την άμεση ανταμοιβή από το κοινό.
  • Η επιστροφή του στο θέατρο του δίνει περισσότερο χρόνο με τις κόρες του.
  • Ο ηθοποιός δεν θεωρεί τον τρόπο ζωής του εναλλακτικό, προτιμώντας τη φύση για τον ελεύθερο χρόνο του.
  • Δηλώνει ότι δεν νοσταλγεί την τηλεόραση και ενδιαφέρεται μόνο για κωμωδίες αν επιστρέψει.
  • Αναγνωρίζει την πατριαρχία και την κοινωνική επίδραση της σειράς «Ντόλτσε Βίτα» στην ισότητα των φύλων.

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε ανοιχτά για την επιστροφή του στο θέατρο, την καθημερινότητά του και την επίδραση που είχε η επιτυχημένη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» στην ισότητα των φύλων, μέσα από μια απολαυστική και προσωπική συνέντευξη.

Ο ηθοποιός δεν έκρυψε τη χαρά του που ξαναπαίζει σε μια τόσο αγαπημένη παράσταση όπως οι «Μπαμπάδες με ρούμι»: «Η χαρά είναι διπλή γιατί πρώτον ακούς τον κόσμο οπότε η ανταμοιβή είναι άμεση».

Ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψε είναι οι συνεργάτες του: «Οι βασικοί λόγοι που ξαναγύρισα είναι τα άτομα, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χωτζηπαναγιώτης, ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο παραγωγός μας ο Διονύσης Παναγιωτάκης».

 

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»

Η επιστροφή στο θέατρο του δίνει και περισσότερο χρόνο με τις κόρες του: «Έχω ακόμα περισσότερο χρόνο με τις κόρες μου… Βεβαίως έχουν έρθει και έχουν έρθει και ξανά ήρθανε με τις παρέες τους».

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης αγκαλιά με τις κόρες του

Όσον αφορά τον τρόπο ζωής του, ο ηθοποιός τονίζει πως δε θεωρεί τον δικό του τρόπο ζωής “εναλλακτικό”: «Για μένα δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής που ζω, είναι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής. Φυσικά δεν έχω παρατήσει τη φύση, ο ελεύθερος μου χρόνος είναι στη φύση, είναι στη θάλασσα, είναι στα βουνά».

Σχετικά με την τηλεόραση, τόνισε πως δε νοσταλγεί την εποχή των νέων προγραμμάτων: «Η τηλεόραση δε μου λείπει, έχω ζήσει τα χρυσά χρόνια της τηλεόρασης. Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο και από πλευράς ωραρίων και από πλευράς οικονομικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έζησα εγώ».

Τι είπε για το Ντόλτσε Βήτα;
Όταν ρωτήθηκε για πιθανή επιστροφή, δήλωσε ότι θα τον ενδιέφεραν μόνο κωμωδίες: «Αν προκύψει κάτι, αλλά πάντα προς κωμωδία θέλω να είναι, δε με ενδιαφέρουν τα σίριαλ που αναπαράγουν θέματα των ειδήσεων».

Στις επαναλήψεις των σειρών του δεν έχει παρακολουθήσει τον εαυτό του:«Δεν έχω δει τον εαυτό μου ούτε όταν παιζόντουσαν πρώτη φορά, ούτε στις επαναλήψεις. Είμαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος που δεν έχω δει τις σειράς μου ούτε στο Ντόλτσε Βίτα».

Οι επαναλήψεις της σειράς τον γεμίζουν χαρά, καθώς η σειρά, όπως αναφέρει, είχε κοινωνικό αντίκτυπο: «Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί το Ντόλτσε Βίτα ήταν μια σειρά που έβαλε το λιθαράκι του στο να μπορεί η γυναίκα σήμερα να αισθάνεται λίγο καλύτερα και να είναι σε μια πιο κοντινή απόσταση ισότητας με τον άντρα».

Ο ίδιος αναγνωρίζει και την πατριαρχική κουλτούρα που υπήρχε τότε, αλλά και σήμερα: «Δεν ήταν αποδεκτό όπως είναι τώρα το συγκεκριμένο σήριαλ. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που περπατούσα στον δρόμο και μου φωνάζανε… “Καλά δεν ντρέπεσαι να φιλάς μεγαλύτερη και τέτοια”. Γυναίκες παρακαλώ το φωνάζανε αυτό. Πιστέψτε με, η πατριαρχία συντηρείται πρώτα από τις γυναίκες».


