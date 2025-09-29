Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»

Όσα είπε ο ηθοποιός που επιστρέφει στο θεατρικό σανίδι

Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή της ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Καλεσμένος στο Στούντιο 4 ήταν το απόγευμα της Δευτέρας ο Θανάσης Ευθυμιάδης, όπου μίλησε με ειλικρίνεια για τον τρόπο που επιλέγει να ζει, τη σημασία της συγχώρεσης, αλλά και τον ρόλο της πίστης στη ζωή του

Θανάσης Ευθυμιάδης: Έκανε βουτιά στις.. λάσπες - Το ηχηρό μήνυμα

Μέσα από προσωπικά βιώματα και λίγο πριν επιστρέψει στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση Μπαμπάδες με ρούμι, μοιράστηκε σκέψεις κι εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει τη στάση του απέναντι σε θεμελιώδεις αξίες.

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην προσωπική ευθύνη και τη σημασία της αυτοπειθαρχίας, κάτι που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου:
«Στο χέρι μας είναι όλα. Αυτό είναι ευθύνη των γονιών. Έχουμε μάθει να διώχνουμε τις ευθύνες. Από μικρός αναλάμβανα τις ευθύνες μου, δεν γεννήθηκα έτσι, απλώς μέσα από τη δουλειά αναπτύσσεται το στοιχείο της αυτοπειθαρχίας», τόνισε χαρακτηριστικά. 

Θανάσης Ευθυμιάδης: Η ιστορία από τη βάφτισή του - Πώς θα τον έλεγαν;

Στη συνέχεια τόνισε μεταξύ άλλων: «Κάποιος νομίζει ότι σε εκμεταλλεύεται; Καλό σου κάνει, εφόσον έχεις καταλάβει κι εσύ ότι δεν έχει όρια. Και είναι καλό ένας δοτικός άνθρωπος να μην μπλέξει με ανθρώπους που ζητάνε. Καλό είναι να βάζεις όρια. Εγώ ήμουν στην ιστορία αυτή ο δοτικός, το έχω υποστεί και το ξέρω». 

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης επίσης είπε πως, όντας άνθρωπος που κάνει την αυτοκριτική του, έχει αναζητήσει τη συγγνώμη: «Πολλές φορές έχω ζητήσει συγγνώμη. Υπήρχαν δύο άτομα που δεν είχα φερθεί σωστά. Πήγα, τους βρήκα και τους ζήτησα συγγνώμη μετά από 30 χρόνια. Φίλος μου από το Λύκειο, μια στραβή έγινε και πήγα και τον βρήκα και του ζήτησα συγγνώμη. Τους έχω συγχωρήσει γιατί θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Δεν τον συγχωρώ για τον άλλο, τον συγχωρώ για το δικό μου το κέρδος. Αν δεν το συγχωρήσω, θα κολλήσω εκεί».  

Θανάσης Ευθυμιάδης: Στα 57 του αυτή είναι η σχέση με τις ρυτίδες του

Θανάσης Ευθυμιάδης: «Ζήτησα συγγνώμη από δύο ανθρώπους μετά από 30 χρόνια»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στη σχέση του με τη θρησκεία, διευκρινίζοντας τη στάση του απέναντι στην πίστη και την ανάγκη για μέτρο: «Πιστεύω στον Θεό, ναι, χωρίς να είμαι φανατικός. Γιατί και αυτά τα πράγματα θέλουν ισορροπία. Στο όνομα της θρησκείας έχουν γίνει πολλά εγκλήματα. Έχω τα δικά μου πιστεύω, είμαι θρήσκος αλλά σέβομαι και τα πιστεύω του αλλουνού».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
