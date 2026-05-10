Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των καταναλωτικών δανείων και των πιστωτικών καρτών φέρνει το νέο πλαίσιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βασικό στόχο να περιοριστεί η ανεξέλεγκτη αύξηση των οφειλών σε περιπτώσεις καθυστέρησης πληρωμών. Η ρύθμιση προβλέπει την επιβολή ανώτατου ορίου στη συνολική επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει ένα δάνειο χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις έως 100.000 ευρώ, αλλάζοντας ουσιαστικά το τοπίο στην καταναλωτική πίστη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το εξεταζόμενο πλαφόν θα κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50% επί του αρχικού κεφαλαίου, περιλαμβάνοντας τόκους, προμήθειες και λοιπά έξοδα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μπει τέλος στο φαινόμενο όπου μικρές αρχικές οφειλές μετατρέπονται μετά από χρόνια σε υπέρογκα ποσά χωρίς ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.

