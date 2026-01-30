Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου

Ο ρόλος που θα υποδύεται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.01.26 , 20:42 Αυτή είναι η νέα Mercedes-Benz S-Class: Καλύτερη από ποτέ
30.01.26 , 20:30 Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που η Λόρα αγοράζει εισιτήριο για Γερμανία
30.01.26 , 20:25 «Έπεσε» η γραμμή του 100 λόγω τεχνικού προβλήματος!
30.01.26 , 20:15 Citroen ë-C3 “Urban”: Η τιμή της νέας ηλεκτρικής έκδοσης τα...«σπάει»
30.01.26 , 20:05 Χαλκιάς: Ο νέος αντιπρόσωπος της Renault - Dacia
30.01.26 , 19:45 Τροχός της τύχης: Τα Αντίθετα μπλόκαραν τον Περικλή - Εσύ πώς θα τα πας;
30.01.26 , 19:32 Έκπληξη! Σε αυτή τη δραματική σειρά «εισβάλλει» η Σίσσυ Χρηστίδου
30.01.26 , 19:25 Σύντομη δοκιμή του νέου Renault Clio στην Ελλάδα
30.01.26 , 19:19 Μητσοτάκης: Το 2028 θα λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου
30.01.26 , 18:36 Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον
30.01.26 , 18:35 Cash or Trash: Ο Θάνος Μαρίνης διαπραγματεύεται σκληρά για το κιονόκρανο
30.01.26 , 18:26 Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση
30.01.26 , 18:04 Cash or Trash: Ο Θανάσης Μαυρομάτης αγόρασε στη διπλή τιμή το φωτιστικό
30.01.26 , 18:00 Ελένη Βουλγαράκη: Έβαλε τα κλάματα στην τελευταία ραδιοφωνική της εκπομπή
30.01.26 , 17:53 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Tο κλιμακωτό μπόνους έκπτωσης
Η Καλλιμούκου πήρε πτυχίο Νομικής: Ευχαριστώ την Παναγιά & τον γλυκό Χριστό
Καλημέρα Ελλάδα: Η ανακοίνωση του Αντ1 για τον αντικαταστάτη της Λιβαθυνού
Μαρία Αντωνά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της δίπλα στον Γιώργο Λιάγκα
Αλεξάνδρα Νίκα: Με Celia Kritharioti φόρεμα στο fashion show στο Παρίσι
Άση Μπήλιου: «Η μητέρα του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν πολύ υποστηρικτική»
«Κλείδωσε» η ημερομηνία για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 - Πότε ξεκινούν
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει
Νίνα Λοτσάρη: Shopping therapy με τη 15χρονη κόρη της και τον σύντροφό της
Ξένια GNTM: «Δεν είχα άλλη επιλογή από το να τα καταφέρω. Ήμουν στο μηδέν»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Fipster στο γυμναστήριο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ευχάριστη τηλεοπτική έκπληξη ετοιμάζεται να δει το κοινό το προσεχές διάστημα, καθώς η Σίσσυ Χρηστίδου κάνει ένα απρόσμενο πέρασμα από την παρουσίαση στη μυθοπλασία.

«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»

Η γνωστή παρουσιάστρια, που κάθε Σαββατοκύριακο μας κρατά συντροφιά μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι», αφήνει προσωρινά το γνώριμο πλατό και περνά στον δραματικό κόσμο επιτυχημένης σειράς του Mega. Ο λόγος για τη δημοφιλή δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», μια ιστορία γεμάτη ένταση, ηθικά διλήμματα και συναισθηματικές συγκρούσεις, που φωτίζει τις ανθρώπινες αντοχές και τη δύναμη της αγάπης σε ακραίες συνθήκες.

Η Σίσσυ Χρηστίδου «εισβάλλει» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Σίσσυ Χρηστίδου «εισβάλλει» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Ο ρόλος της Σίσσυς Χρηστίδου

Σε αυτό το απαιτητικό και σκοτεινό τηλεοπτικό σύμπαν, η παρουσία της Σίσσυς Χρηστίδου έρχεται να δώσει μια διαφορετική νότα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας Espresso, η παρουσιάστρια έχει ήδη ολοκληρώσει τα γυρίσματά της για τη σειρά, συμμετέχοντας σε έναν ρόλο σύντομο μεν, αλλά ιδιαίτερα κομβικό για την εξέλιξη της πλοκής.

Η Σίσσυ Χρηστίδου θα υποδυθεί… τον εαυτό της, καθώς αναλαμβάνει τον ρόλο παρουσιάστριας, ανακοινώνοντας σημαντικές εξελίξεις που αφορούν τους κεντρικούς ήρωες της ιστορίας. Οι σκηνές στις οποίες εμφανίζεται σχετίζονται άμεσα με τις ζωές των χαρακτήρων που ενσαρκώνουν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου, λειτουργώντας ως καταλύτης που φέρνει ανατροπές και νέα δεδομένα.

Σίσσυ Χρηστίδου: Η οικογενειακή στιγμή με τον μπαμπά της

Η σχέση της παρουσιάστριας με την υποκριτική 

Παρότι το τηλεοπτικό κοινό την έχει συνδέσει κυρίως με την παρουσίαση και την ενημερωτική ψυχαγωγία, η Σίσσυ Χρηστίδου δεν είναι άγνωστη στον χώρο της υποκριτικής. Το 2008 είχε συμμετάσχει στην κινηματογραφική ταινία «Μόλις χώρισα», σε σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου, όπου βρέθηκε στο πλευρό γνωστών και αγαπημένων ηθοποιών.

Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και Μαρία Λεκάκη ήταν μερικά μόνο από τα ονόματα με τα οποία συνεργάστηκε, αποδεικνύοντας πως μπορεί να σταθεί με άνεση και μπροστά από την κάμερα της μυθοπλασίας. Η τηλεοπτική της επιστροφή σε ρόλο-έκπληξη αναμένεται, λοιπόν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σίγουρα θα συζητηθεί.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top