«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»

Τι είπε η παρουσιάστρια για τις αμβλώσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.01.26 , 14:44 «Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
24.01.26 , 14:40 Βριλήσσια: Άνδρας παρέσυρε υπάλληλο των ΕΛΤΑ - Διαπληκτίστηκαν για ένα δέμα
24.01.26 , 13:28 Eλληνίδα παρουσιάστρια: «Είμαι στο όριο να αποφασίσω αν θα γίνω μητέρα»
24.01.26 , 12:39 Σέρρες: Στον εισαγγελέα διευθύντρια γυμνασίου- Καταγγελία ότι φίμωσε μαθητή
24.01.26 , 12:03 Βίκυ Κάβουρα: Τα σπάνια ονόματα που θα δώσει στην κόρη της
24.01.26 , 11:37 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
24.01.26 , 11:31 Μητέρα 16χρονης Λόρας: «Είσαι η ζωή μας. Θέλουμε ένα σημάδι ότι είσαι καλά»
24.01.26 , 11:25 Aυτά είναι τα πιο άπιστα ζώδια του κύκλου
24.01.26 , 11:25 Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
24.01.26 , 11:00 Zαννίνου: Ποιον παρουσιαστή χαρακτήρισε δύσκολο συνεργάτη;
24.01.26 , 09:56 Σύψας: «Η εγκεφαλίτιδα είναι μια από τις σπάνιες επιπλοκές της γρίπης»
24.01.26 , 09:20 VW Golf R Black Edition: Η νέα δυναμική έκδοση-Τιμή
24.01.26 , 09:03 Σάρον Πολάνσκι: Πώς βρήκε τραγικό θάνατο στον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της
24.01.26 , 08:51 Καιρός: Σαββατοκύριακο με νεφώσεις - Από τη Δευτέρα ξανά βροχές
24.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Ιανουαρίου
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
«Τίτλοι τέλους» στον γάμο πασίγνωστου ζευγαριού του Χόλιγουντ
Τσιμτσιλή για Λιβαθυνού: «Διάβασα ότι μάζευε τα πράγματά της με λυγμούς»
Άρης Σοϊλέδης: «Νόμιζε ότι θα πεθάνει μπροστά μου, την πήγα στα επείγοντα»
Κλήρωση Eurojackpot 23/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 52.000.000 ευρώ
To κόλπο της Χατζίδου για να φαίνονται τα μαλλιά της πάντα περιποιημένα
Σπάραξε η χήρα του λιμενικού στην κηδεία - «Υιοθετεί» το παιδί του η Βουλή
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Δεν κατάλαβε ο Μαζωνάκης ότι με παρενόχλησε»
Συνατσάκη - Παπαδημητρίου: Βόλτα στη Γλυφάδα με casual street style
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως θέλει να θέσει τις αμβλώσεις σε θέμα δημόσιας διαβούλευσης και πως αυτή η πράξη αγγίζει και ένα ηθικό κομμάτι γιατί το έμβρυο έχει ζωή από τη μέρα της σύλληψης, σχολίασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Καρυστιανού για αμβλώσεις: Διαστρεβλώθηκε σκόπιμα η απάντησή μου

Μαρία Καρυστιανού/ φωτογραφία από NDP

Μαρία Καρυστιανού/ φωτογραφία από NDP
Σίσσυ Χρηστίδου: Η οικογενειακή στιγμή με τον μπαμπά της

Η παρουσιάστρια που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είναι υποστηρίξει σθεναρά την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική τόνισε πως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε καθώς στο παρελθόν έχει πληγώσει με τα λόγια της χωρίς να το θέλει μία γυναίκα που έχει προβεί σε αυτή την πράξη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης 

Η Σίσσυ Χρηστίδου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης 

«Επειδή έθεσε και το θέμα της ηθικής… Εγώ έχω αμφιταλαντευτεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολλές φορές εσωτερικά και στις συζητήσεις με τις φίλες μου» είπε η παρουσιάστρια μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της και πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή: 

«Κάποια στιγμή, όταν θέτεις το θέμα της ηθικής, που μπορεί να το θέτεις για να το βάλεις μέσα στο μυαλό μιας γυναίκας, να το σκεφτεί 2-3 φορές κλπ… Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να μπεις, γιατί έχω εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήταν θετική απέναντι σε αυτό…Και είχε ήδη κάνει την κίνηση αυτή και έβαλε τα κλάματα μπροστά μου και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα χωρίς να θέλω. Οπότε, θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει, που πάει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να πονάει όλο της το είναι και η ψυχή της και που δεν το σκέφτεται για μια ζωή” ανέφερε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα επεσήμανε πως είναι λάθος να βάζουμε ταμπέλες καθώς καμία γυναίκα δεν διακόπτει την εγκυμοσύνη της με ελαφρά τη καρδία αλλά εκείνη τη στιγμή πονάει και το σώμα και η ψυχή της.

Νομίζω ότι όποια γυναίκα το έχει κάνει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι καμία γυναίκα δεν το κάνει έτσι. Οπότε, ας μην μπει θέμα δημόσιας διαβούλευσης, αλλά ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να μην φτάνει εκεί η συνθήκη. Πώς θα μπορούσαμε να φροντίσουμε τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας αν ενημερωθούν ή να έχουν πρόληψη για να μπορέσουν να καταφέρουν να μην φτάσουμε εκεί» τόνισε κλείνοντας. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top