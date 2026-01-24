«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»

Με αφορμή τη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού πως θέλει να θέσει τις αμβλώσεις σε θέμα δημόσιας διαβούλευσης και πως αυτή η πράξη αγγίζει και ένα ηθικό κομμάτι γιατί το έμβρυο έχει ζωή από τη μέρα της σύλληψης, σχολίασε κατά τη διάρκεια της εκπομπής της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Μαρία Καρυστιανού/ φωτογραφία από NDP

Η παρουσιάστρια που το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είναι υποστηρίξει σθεναρά την επιλογή της Μαρίας Καρυστιανού να κατέβει στην πολιτική τόνισε πως θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε καθώς στο παρελθόν έχει πληγώσει με τα λόγια της χωρίς να το θέλει μία γυναίκα που έχει προβεί σε αυτή την πράξη.

Η Σίσσυ Χρηστίδου/ φωτογραφία από ndpphoto.gr/ φωτογράφος: Θωμάς Δασκαλάκης

«Επειδή έθεσε και το θέμα της ηθικής… Εγώ έχω αμφιταλαντευτεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολλές φορές εσωτερικά και στις συζητήσεις με τις φίλες μου» είπε η παρουσιάστρια μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της και πρόσθεσε με τρεμάμενη φωνή:

«Κάποια στιγμή, όταν θέτεις το θέμα της ηθικής, που μπορεί να το θέτεις για να το βάλεις μέσα στο μυαλό μιας γυναίκας, να το σκεφτεί 2-3 φορές κλπ… Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να μπεις, γιατί έχω εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήταν θετική απέναντι σε αυτό…Και είχε ήδη κάνει την κίνηση αυτή και έβαλε τα κλάματα μπροστά μου και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα χωρίς να θέλω. Οπότε, θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει, που πάει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να πονάει όλο της το είναι και η ψυχή της και που δεν το σκέφτεται για μια ζωή” ανέφερε η παρουσιάστρια.

Παράλληλα επεσήμανε πως είναι λάθος να βάζουμε ταμπέλες καθώς καμία γυναίκα δεν διακόπτει την εγκυμοσύνη της με ελαφρά τη καρδία αλλά εκείνη τη στιγμή πονάει και το σώμα και η ψυχή της.

“Νομίζω ότι όποια γυναίκα το έχει κάνει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι καμία γυναίκα δεν το κάνει έτσι. Οπότε, ας μην μπει θέμα δημόσιας διαβούλευσης, αλλά ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να μην φτάνει εκεί η συνθήκη. Πώς θα μπορούσαμε να φροντίσουμε τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας αν ενημερωθούν ή να έχουν πρόληψη για να μπορέσουν να καταφέρουν να μην φτάσουμε εκεί» τόνισε κλείνοντας.

