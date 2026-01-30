Τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στο Ιράν για επίθεση

Επιδρομή όπως στη Βενεζουέλα στις επιλογές του προέδρου των ΗΠΑ

Κοσμος
Ο Ντόναλντ Τραμπ κρατά «ζωντανή» την απειλή για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, αποκαλύπτοντας τι ζήτησε από την Τεχεράνη προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα αμερικανική επίθεση. 

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Star στις ΗΠΑ Δημήτρης Σουλτογιάννης, δύο πράγματα ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τους μουλάδες του Ιράν για να μην πατήσει το «κουμπί» μιας νέας στρατιωτικής επίθεσης: «Πρώτον, όχι πυρηνικά. Και δεύτερον, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές. Τους σκοτώνουν κατά χιλιάδες».

Η τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στην ηγεσία του Ιράν

Η τελευταία προειδοποίηση Τραμπ στην ηγεσία του Ιράν 

New York Times: «Επιδρομές αλά Βενεζουέλα στις επιλογές Τραμπ για το Ιράν»

Όπως γράφουν οι New York Times, η λίστα των επιλογών του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει ακόμη και το ενδεχόμενο επιδρομών από κομάντος, αλά Βενεζουέλα, σε στόχους μέσα στο Ιράν. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει προς το παρόν καμία στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης.

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

«Θα είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ό,τι περιμένει αυτός ο πρόεδρος από το Υπουργείο Πολέμου» δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πίτερ Χέγκσεθ. 

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό γύρω από την Κούβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έβαλε στο στόχαστρό του και την Κούβα, απειλώντας με την επιβολή δασμών όσες χώρες πουλούν πετρέλαιο στη χώρα.

Τραμπ προς Κούβα: Κάντε συμφωνία μαζί μας πριν να είναι πολύ αργά

