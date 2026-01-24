Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Η Τεχεράνη, σε ύψιστο συναγερμό, απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεχθεί οποιαδήποτε επίθεση.

Μεγάλη αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν

Ο Τραμπ επιστρέφοντας από το Νταβός, μίλησε ανοιχτά για μαζική στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ, περιγράφοντας εικόνες που θυμίζουν προετοιμασία πολέμου μεγάλης κλίμακας.

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln πέρασε πριν από δυο ημέρες από το στενό μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας, βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό και κατευθύνεται ήδη προς την Μέση Ανατολή μαζί με την ομάδα κρούσης του. Φέρει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το συνοδεύουν τρία αντιτορπιλικά που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk.

Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τεχεράνη. Ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο, λένε.

«Η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, καταφθάνει στο Ισραήλ για σύσκεψη με ανώτερους αξιωματούχους.

Την ίδια ώρα, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν ξεπέρασαν τους 5.000. Ο αριθμός αγγίζει τους 27.000, λένε ακτιβιστικές οργανώσεις.

Ακυρώσεις πτήσεων

Η διεθνής ανησυχία είναι στο «κόκκινο». Αεροπορικός συναγερμός έχει σημάνει από Κύπρο έως Ιράκ.

Με αιφνιδιαστικές αποφάσεις, μεγάλες αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή, καθώς τα σενάρια πολέμου πληθαίνουν δραματικά.