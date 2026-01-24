Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Με «ολοκληρωτικό πόλεμο» απειλεί η Τεχεράνη αν δεχθεί οποιαδήποτε επίθεση

Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star
Τα τύμπανα του πολέμου ηχούν και πάλι στη Μέση Ανατολή. Αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων στη χώρα. Η Τεχεράνη, σε ύψιστο συναγερμό, απειλεί με ολοκληρωτικό πόλεμο αν δεχθεί οποιαδήποτε επίθεση. 

Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν

Μεγάλη αμερικανική αρμάδα κατευθύνεται προς το Ιράν

Ο Τραμπ επιστρέφοντας από το Νταβός, μίλησε ανοιχτά για μαζική στρατιωτική κινητοποίηση των ΗΠΑ, περιγράφοντας εικόνες που θυμίζουν προετοιμασία πολέμου μεγάλης κλίμακας. 

Τύμπανα πολέμου στη Μέση Ανατολή - Αρμάδα των ΗΠΑ κατευθύνεται προς το Ιράν

Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln πέρασε πριν από δυο ημέρες από το στενό μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας, βρίσκεται στον Ινδικό Ωκεανό και κατευθύνεται ήδη προς την Μέση Ανατολή μαζί με την ομάδα κρούσης του. Φέρει μαχητικά αεροσκάφη F-35. Το συνοδεύουν τρία αντιτορπιλικά που μπορούν να μεταφέρουν πυραύλους Tomahawk.

Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί ως ολοκληρωτικός πόλεμος»

Συναγερμός έχει σημάνει στην Τεχεράνη. Ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο, λένε.

«Η Τεχεράνη θα αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε επίθεση ως ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας», αναφέρει Ιρανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής της κεντρικής αμερικανικής διοίκησης στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, καταφθάνει στο Ισραήλ για σύσκεψη με ανώτερους αξιωματούχους.

Προειδοποίηση Ιράν για απάντηση αν επέμβουν οι ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί από την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν ξεπέρασαν τους 5.000. Ο αριθμός αγγίζει τους 27.000, λένε ακτιβιστικές οργανώσεις.

Ακυρώσεις πτήσεων

Η διεθνής ανησυχία είναι στο «κόκκινο». Αεροπορικός συναγερμός έχει σημάνει από Κύπρο έως Ιράκ.

Με αιφνιδιαστικές αποφάσεις, μεγάλες αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν πτήσεις προς Μέση Ανατολή, καθώς τα σενάρια πολέμου πληθαίνουν δραματικά.

ΙΡΑΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΗΠΑ
