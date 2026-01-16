Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μια σειρά από πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τις μαζικές αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στο Ιράν, παρά την αυστηρή καταστολή και την εκτεταμένη διακοπή των επικοινωνιών στη χώρα.

Στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Χάγη, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, Ιρανοί μετανάστες, μέλη της ιρανικής διασποράς αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες διαδήλωσαν κρατώντας πλακάτ με συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κύκλωσαν τα κυβερνητικά κτίρια ή τα ιρανικά προξενεία, υψώνοντας τη σημαία του Ιράν ή φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία για το Ιράν» και «Κάτω ο καταπιεστικός νόμος».

Διαδηλωτές στη Γερμανία / AP (Ebrahim Noroozi)

Έντονες οι αντιδράσεις / AP (Ebrahim Noroozi)

Στο Παρίσι, εκατοντάδες διαδηλωτές πορεύτηκαν ειρηνικά στους δρόμους του κέντρου, ενώ στη Χάγη πολλοί τόνισαν τη στήριξή τους στον αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανάγκη για διεθνή κινητοποίηση κατά της καταστολής.

Νεαρή διαδηλώτρια / AP (Emrah Gurel)

Αλληλεγγύη στους ανθρώπους του Ιράν και από τους Γάλλους / AP (Michel Euler)

Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν επίσης οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικά κινήματα, που κάλεσαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν. Στις Βρυξέλλες, περίπου 700 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται τα όργανα της ΕΕ, απαιτώντας από τις ευρωπαϊκές αρχές να υιοθετήσουν αυστηρότερες κυρώσεις και να στηρίξουν έμπρακτα τους διαδηλωτές στο εσωτερικό του Ιράν.

Πλάι στους ανθρώπους του Ιράν και η Ιταλία / AP (Luca Bruno)

Διαδηλώσεις και στην Ελλάδα / AP (Thanassis Stavrakis)

Από την πλευρά της, η ΕΕ καταδίκασε τη χρήση βίας και τις αυθαίρετες συλλήψεις στο Ιράν και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό, καλώντας για απελευθέρωση όσων έχουν συλληφθεί μόνο και μόνο επειδή διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους.

Στους δρόμους και στη Βρετανία / AP (Kin Cheung)

Οι κινητοποιήσεις στο εξωτερικό συμπίπτουν με μια περίοδο έντασης στο εσωτερικό του Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα ενάντια στον θεοκρατικό καθεστώς και την οικονομική δυσπραγία. Παρά τη σκληρή καταστολή, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει στους δρόμους, ενισχύοντας μια παγκόσμια έκκληση για ελευθερία και αξιοπρέπεια.