Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν

Εικόνες από Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία και Γερμανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.01.26 , 21:18 Κλήρωση Eurojackpot 16/1: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
16.01.26 , 21:12 Τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος: Συγκίνηση στο Τατόι για το μνημόσυνο
16.01.26 , 21:09 Νίκαια: Διαρρήκτης Εμβόλισε Γυάλινη Τζαμαρία Καφετέριας
16.01.26 , 20:57 Τρελή κούρσα ΙΧ στη Θεσσαλονίκη: «Είχε πάθει υστερία, δεν ήταν καλά»
16.01.26 , 20:54 Ρευματοκλοπές: Συνεργείο ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσε 800 μέτρα καλωδίων στο Μενίδι!
16.01.26 , 20:22 Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
16.01.26 , 20:05 BMW Group: Παρήγαγε πάνω από ένα εκατομμύριο οχήματα στη Γερμανία
16.01.26 , 20:01 «Πάτε να μας κατηγορήσετε για κάτι;»: Τι είπε η μητέρα της Λόρα στις Αρχές
16.01.26 , 19:40 Νέα εξαήμερη άδεια στα σκαριά για τους εργαζόμενους γονείς
16.01.26 , 19:26 Εκρηκτική άνοδος τιμής στο φυσικό αέριο
16.01.26 , 19:08 Άγιοι Ανάργυροι: Ρομά έκλεψε… oστά από το νεκροταφείο και ζητά λύτρα!
16.01.26 , 18:56 Η Ευρώπη βγαίνει στους δρόμους για το Ιράν
16.01.26 , 18:16 Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
16.01.26 , 18:10 MINI: Δείτε πόσα αυτοκίνητα πούλησε το 2025
16.01.26 , 17:56 Συγγνώμη του Ανεστίδη μέσω Star για τις ύβρεις στον Μητσοτάκη
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Ο Βασίλης Μπισμπίκης στον γιο του: «Χρόνια πολλά σπλάχνο μου»
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
Πέθανε ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης - Το «αντίο» του Μιχ. Ιατρόπουλου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Εξαφάνιση Λόρα: Προβληματισμός για τη στάση του πατέρα της - Το προφίλ του
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Michel Euler
Διαδηλώσεις στην Ιταλία για το Ιράν / AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μια σειρά από πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις της Ευρώπης για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τις μαζικές αντικαθεστωτικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στο Ιράν, παρά την αυστηρή καταστολή και την εκτεταμένη διακοπή των επικοινωνιών στη χώρα.

Στο Λονδίνο, στο Βερολίνο, στη Χάγη, το Παρίσι και τη Μαδρίτη, Ιρανοί μετανάστες, μέλη της ιρανικής διασποράς αλλά και Ευρωπαίοι πολίτες διαδήλωσαν κρατώντας πλακάτ με συνθήματα υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πολλοί από τους συγκεντρωμένους κύκλωσαν τα κυβερνητικά κτίρια ή τα ιρανικά προξενεία, υψώνοντας τη σημαία του Ιράν ή φωνάζοντας συνθήματα όπως «Ελευθερία για το Ιράν» και «Κάτω ο καταπιεστικός νόμος».

Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα

Διαδηλώσεις για το Ιράν

Διαδηλωτές στη Γερμανία / AP (Ebrahim Noroozi)

Γερμανία διαδηλωτές

Έντονες οι αντιδράσεις / AP (Ebrahim Noroozi)

Στο Παρίσι, εκατοντάδες διαδηλωτές πορεύτηκαν ειρηνικά στους δρόμους του κέντρου, ενώ στη Χάγη πολλοί τόνισαν τη στήριξή τους στον αγώνα για ανθρώπινα δικαιώματα και στην ανάγκη για διεθνή κινητοποίηση κατά της καταστολής.

Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις διαδηλωτών - Τι λέει ο Τραμπ

Τουρκία διαδηλώσεις

Νεαρή διαδηλώτρια / AP (Emrah Gurel)

Γαλλία διαδηλώσεις

Αλληλεγγύη στους ανθρώπους του Ιράν και από τους Γάλλους / AP (Michel Euler)

Στις συγκεντρώσεις συμμετείχαν επίσης οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικά κινήματα, που κάλεσαν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν. Στις Βρυξέλλες, περίπου 700 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτίριο όπου στεγάζονται τα όργανα της ΕΕ, απαιτώντας από τις ευρωπαϊκές αρχές να υιοθετήσουν αυστηρότερες κυρώσεις και να στηρίξουν έμπρακτα τους διαδηλωτές στο εσωτερικό του Ιράν.

Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή

Ιταλία διαδηλωτές

Πλάι στους ανθρώπους του Ιράν και η Ιταλία / AP (Luca Bruno)

Ελλάδα διαδηλώσεις για Ιράν

Διαδηλώσεις και στην Ελλάδα / AP (Thanassis Stavrakis)

Από την πλευρά της, η ΕΕ καταδίκασε τη χρήση βίας και τις αυθαίρετες συλλήψεις στο Ιράν και εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό, καλώντας για απελευθέρωση όσων έχουν συλληφθεί μόνο και μόνο επειδή διεκδίκησαν τα δικαιώματά τους.

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν

Διαδηλώσεις Βρετανία

Στους δρόμους και στη Βρετανία / AP (Kin Cheung)

Οι κινητοποιήσεις στο εξωτερικό συμπίπτουν με μια περίοδο έντασης στο εσωτερικό του Ιράν, όπου οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερο κίνημα ενάντια στον θεοκρατικό καθεστώς και την οικονομική δυσπραγία. Παρά τη σκληρή καταστολή, χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει στους δρόμους, ενισχύοντας μια παγκόσμια έκκληση για ελευθερία και αξιοπρέπεια.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΕΥΡΩΠΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top