Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις διαδηλωτών - Τι λέει ο Τραμπ

«Δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνήσει ο Ρεζά Παχλαβί»

15.01.26 , 09:16
15.01.26 , 09:13 Χειλάκης: «Το 2026 ήρθε με ένα πρόβλημα υγείας. Είναι δύσκολα τα πράγματα»
15.01.26 , 09:10
Πηγή: Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου AP (Ohad Zwigenberg)
Αναβλήθηκε η εκτέλεση του Ερφάν Σολτάνι / Βίντεο Ant1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και εντείνονται οι διεθνείς πιέσεις προς την Τεχεράνη. Ωστόσο, ανακοινώθηκε από τις ιρανικές αρχές ότι «παγώνουν» οι απαγχονισμοί διαδηλωτών, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Τετάρτη, σε συνέντευξή του στο Fox News, ότι δεν προβλέπονται απαγχονισμοί διαδηλωτών «ούτε σήμερα ούτε αύριο». Απαντώντας ευθέως σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, «δεν υπάρχει σχέδιο για εκτελέσεις».

Τραμπ: Το Ιράν λαχταρά την ελευθερία, έτοιμες οι ΗΠΑ να βοηθήσουν

Σημειώνεται ότι πρώτος στη λίστα εκτελέσεων ήταν ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι. Πληροφορίες ανέφεραν ότι πρόκειται να εκτελεστεί δημόσια δια απαγχονισμού, κατηγορούμενος για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα από τα βαρύτερα αδικήματα στο ιρανικό ποινικό σύστημα.

Ο 26χρονος Ερφάν που θα εκτελεστεί στο Ιράν

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι

Οι δηλώσεις έγιναν ενώ η διεθνής κοινότητα εκφράζει έντονη ανησυχία για την καταστολή των διαδηλώσεων, που χαρακτηρίζονται οι μεγαλύτερες από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως ενημερώθηκε από «αξιόπιστη πηγή» ότι δεν υπάρχει σχέδιο εκτελέσεων στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση, εφόσον συνεχιστεί η βίαιη καταστολή των κινητοποιήσεων.

Διαδηλώτρια στη Γαλλία καίει φωτογραφία του Χαμενεΐ

Διαδηλώτρια καίει αφίσα που απεικονίζει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στήριξης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία / Φωτογραφία αρχείου AP (Michel Euler)

Τραμπ για Ρεζά Παχλαβί: «Δεν ξέρω αν μπορεί να κυβερνήσει»

Σε συνέντευξή του στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και στον Ρεζά Παχλαβί, γιο του τελευταίου σάχη του Ιράν. Αν και τον χαρακτήρισε «συμπαθή», εξέφρασε αμφιβολίες για το αν διαθέτει τη στήριξη που θα του επέτρεπε να ηγηθεί της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η ιρανική αντιπολίτευση είναι κατακερματισμένη και χωρίς σαφή οργανωμένη παρουσία στο εσωτερικό της χώρας, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος, σημειώνοντας πως «κανένα καθεστώς δεν είναι άτρωτο».

Ρεζά Παχλαβί

O Ρεζά Παχλαβί / Φωτογραφία αρχείου AP (Thomas Padilla)

Ιράν: Προσωρινό κλείσιμο και επαναλειτουργία του εναέριου χώρου

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το Ιράν προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του για σχεδόν πέντε ώρες, λόγω ανησυχιών για πιθανή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και ενδεχόμενα αντίποινα.

Ο εναέριος χώρος άνοιξε εκ νέου λίγο πριν τις 05:00 (ώρα Ελλάδας), με τις πρώτες πτήσεις ιρανικών αεροπορικών εταιρειών να καταγράφονται από το FlightRadar24. Το μέτρο είχε προκαλέσει ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων σε πολλές διεθνείς πτήσεις.

Αρκετές αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Lufthansa, η Air India και η IndiGo, ανακοίνωσαν ότι αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο, επικαλούμενες λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, η Γερμανία και οι ΗΠΑ εξέδωσαν οδηγίες προς τους αερομεταφορείς τους να μην χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο του Ιράν.

Η ανησυχία εντείνεται λόγω της αυξημένης χρήσης πυραύλων και drones σε περιοχές σύγκρουσης, που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για πολιτικά αεροσκάφη, με τις μνήμες από την κατάρριψη του ουκρανικού Boeing το 2020 να παραμένουν νωπές.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
 |
ΡΕΖΑ ΠΑΧΛΑΒΙ
