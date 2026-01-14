Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σκληρότερες φάσεις καταστολής των τελευταίων ετών, καθώς οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται με ακραία βία και την πρώτη θανατική ποινή να πραγματοποιείται σήμερα (14/1). Πρόκειται για 26χρονο διαδηλωτή που θα αθανατωθεί δια του απαγχονισμού.

Η κατάσταση στο Ιράν σύμφωνα με της μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι τραγική με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.571. Να σημειωθεί πως εχθές (13/1) Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί

Οι ιρανικές Αρχές φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν εντός της ημέρας στην εκτέλεση του 26χρονου Έρφαν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων εχοντας ως στόχο δια του παραδειγματισμού να καταστείλουν τις διαδηλώσεις.

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που συνδέεται άμεσα με το νέο κύμα πανεθνικών διαμαρτυριών κατά του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με πολύ ισχυρό τρόπο

Η διεθνής ανησυχία εντείνεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο CBS News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για επικείμενο απαγχονισμό, ανέφερε πως δεν είχε ενημερωθεί για το εν λόγω θέμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με πολύ ισχυρό τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόδρος δήλωσε: «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.



Στη συνέχεια πρόεσθεσε: «Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δε θα τους βγει σε καλό».

EXCLUSIVE: In an interview with @TonyDokoupil, President Trump says the U.S. will take “very strong action” in Iran if the regime starts hanging protesters. "We don't want to see what's happening in Iran happen," he said. "It's not gonna work out good."



Watch more tonight on the… pic.twitter.com/0q1pu791dt — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) January 13, 2026

Ο Σολτάνι έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σε μια απόφαση που –σύμφωνα με ακτιβιστές– αποσκοπεί στον εκφοβισμό της κοινωνίας και στην αποτροπή περαιτέρω κινητοποιήσεων. Το ισραηλινό και αμερικανικό μέσο Jfeed εκτιμά ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή ενός κύματος ταχύρρυθμων εκτελέσεων.

Erfan Soltani’s life is in immediate danger, and urgent action is needed to stop an unlawful execution. pic.twitter.com/AmHt8fengG — Daughters of Persia (@fightforpersia) January 12, 2026

Παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για την εν λόγω διαδικασία εξέφρασε και ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη απουσία διαφάνειας και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως καταγγέλλεται, ο 26χρονος Σολτάνι δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο ούτε τη δυνατότητα ουσιαστικής υπεράσπισης, ενώ η οικογένειά του ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την καταδίκη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συγγενείς πληροφορήθηκαν στις 11/1 ότι είχε ήδη επιβληθεί η θανατική ποινή και τους επετράπη μόνο μία σύντομη, δεκάλεπτη επίσκεψη μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελία της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι απροσδιόριστος αριθμός συλληφθέντων θα βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό» (moharebeh), μία από τις βαρύτερες κατηγορίες του ιρανικού ποινικού συστήματος, που τιμωρείται με θάνατο. Η δε ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

⚡️#BREAKING Latest pro Ayatollah protests in Iran spark debates about the reality of the situation in Iran and whether anti regime protests are as serious as some outlets report them to be pic.twitter.com/YBeUmRF6rt — War Monitor (@WarMonitors) January 12, 2026

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς» και διαμηνύουν ότι θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης. Παράλληλα, κρατικά μέσα αναφέρουν ότι δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, αποδίδοντας τους θανάτους σε επιθέσεις διαδηλωτών.

I can’t tolerate those western assholes ( sorry for my language) that express scepticism about the current protests in Iran or their dislike to @PahlaviReza



Who cares about your views?



What matters is what the Iranians want!



pic.twitter.com/XEWCRe01a7 — Nervana Mahmoud (@Nervana_1) January 8, 2026

Οι αντιδράσεις της Τεχεράνης κατά Τραμπ

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αποσκοπεί στην υποκίνηση και την αποσταθεροποίηση ενώ ενθαρρύνει τη βία, απειλώντας την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρεσβευτής Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί απέδωσε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ «άμεση και αναμφισβήτητη νομική ευθύνη» για την απώλεια ζωών αμάχων και ιδίως νέων ανθρώπων.

Η επιστολή αυτή εστάλη και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ως απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον αναζητά πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για πολιτική αλλαγής καθεστώτος μέσω κυρώσεων, απειλών και υποκίνησης χάους.

Ιράν: Κρατική προπαγάνδα και «ομολογίες»

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση προβάλλει συνεχώς βίντεο με «ομολογίες» συλληφθέντων, συνοδευόμενα από δραματική μουσική και εικόνες βίας, εμπρησμών και επιθέσεων κατά δυνάμεων ασφαλείας. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενη ανάμειξη των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει το εν λόγω υλικό ως «ατράντακτη» απόδειξη ότι οι διαδηλώσεις καθοδηγούνται από ξένες δυνάμεις και τρομοκρατικά δίκτυα. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για συστηματική προπαγάνδα βασισμένη σε εξαναγκασμένες ομολογίες.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), από τις 28 Δεκεμβρίου έως σήμερα έχουν προβληθεί τουλάχιστον 97 τέτοιες τηλεοπτικές ομολογίες, αριθμός εξαιρετικά υψηλός για τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, την περίοδο 2010–2020 είχαν καταγραφεί συνολικά περίπου 350 περιπτώσεις, ενώ μόνο το 2025 μεταδόθηκαν 40 έως 60. Να σημειωθεί πως μετά τις διαδηλώσεις του 2022, που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, είχαν προβληθεί τουλάχιστον 37 αντίστοιχα βίντεο.