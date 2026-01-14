Ο Τραμπ προειδοποιεί με «σκληρά μέτρα» αν το Ιράν εκτελέσει τον διαδηλωτή

Κλιμάκωση της κατάστασης στο Ιράν - Στους 2.571 νεκροί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:38 Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ μετά το μπλακ άουτ στο FIR
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι / Φωτογραφία Facebook
Πρώτη Δημοσίευση: 14.01.26, 11:07
Αιματηρή καταστολή της λαϊκής οργής. Για 2000 νεκρούς κάνει λόγο Ιρανός αξιωματούχος / Bίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ιράν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις σκληρότερες φάσεις καταστολής των τελευταίων ετών, καθώς οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις αντιμετωπίζονται με ακραία βία και την πρώτη θανατική ποινή να πραγματοποιείται σήμερα (14/1). Πρόκειται για 26χρονο διαδηλωτή που θα αθανατωθεί δια του απαγχονισμού. 

Η κατάσταση στο Ιράν σύμφωνα με της μέχρι στιγμής πληροφορίες είναι τραγική με τους νεκρούς να ξεπερνούν τους 2.571. Να σημειωθεί πως εχθές (13/1) Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε, ότι περίπου 2.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί 

Οι ιρανικές Αρχές φέρονται έτοιμες να προχωρήσουν εντός της ημέρας στην εκτέλεση του 26χρονου Έρφαν Σολτάνι, ο οποίος συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων εχοντας ως στόχο δια του παραδειγματισμού να καταστείλουν τις διαδηλώσεις. 

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν

Ακτιβιστές και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση που συνδέεται άμεσα με το νέο κύμα πανεθνικών διαμαρτυριών κατά του ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ιράν: Παγκόσμια οργή για τον φόνο της Ρουμπίνα σε διαδήλωση

Ντόναλντ Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με πολύ ισχυρό τρόπο

Η διεθνής ανησυχία εντείνεται, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά σε περίπτωση που το Ιράν προχωρήσει σε εκτελέσεις διαδηλωτών. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο CBS News, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τις πληροφορίες για επικείμενο απαγχονισμό, ανέφερε πως δεν είχε ενημερωθεί για το εν λόγω θέμα, προσθέτοντας ωστόσο ότι «αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι ΗΠΑ θα απαντήσουν με πολύ ισχυρό τρόπο».

Ο Αμερικανός πρόδρος δήλωσε: «Θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα. Αν κάνουν κάτι τέτοιο, θα λάβουμε πολύ σκληρά μέτρα» είπε χαρακτηριστικά ενώ όταν κλήθηκε να διευκρινίσει τι εννοεί, ο κ. Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη δολοφονία του τότε ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, το 2019.

Στη συνέχεια πρόεσθεσε: «Δεν θέλουμε να δούμε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει στο Ιράν. Και, ξέρετε, αν θέλουν να κάνουν διαδηλώσεις, αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν αρχίζουν να σκοτώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Και τώρα μου λέτε για απαγχονισμούς. Θα δούμε πώς θα τους βγει αυτό. Δε θα τους βγει σε καλό».

Ο Σολτάνι έχει καταδικαστεί σε θάνατο, σε μια απόφαση που –σύμφωνα με ακτιβιστές– αποσκοπεί στον εκφοβισμό της κοινωνίας και στην αποτροπή περαιτέρω κινητοποιήσεων. Το ισραηλινό και αμερικανικό μέσο Jfeed εκτιμά ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να αποτελέσει την απαρχή ενός κύματος ταχύρρυθμων εκτελέσεων.

Παράλληλα σοβαρές ενστάσεις για την εν λόγω διαδικασία εξέφρασε και ο Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Hengaw, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη απουσία διαφάνειας και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όπως καταγγέλλεται, ο 26χρονος Σολτάνι δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο ούτε τη δυνατότητα ουσιαστικής υπεράσπισης, ενώ η οικογένειά του ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την καταδίκη του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι συγγενείς πληροφορήθηκαν στις 11/1 ότι είχε ήδη επιβληθεί η θανατική ποινή και τους επετράπη μόνο μία σύντομη, δεκάλεπτη επίσκεψη μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Την ίδια στιγμή, η εισαγγελία της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι απροσδιόριστος αριθμός συλληφθέντων θα βρεθεί αντιμέτωπος με την κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό» (moharebeh), μία από τις βαρύτερες κατηγορίες του ιρανικού ποινικού συστήματος, που τιμωρείται με θάνατο. Η δε ανακοίνωση μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Οι Αρχές χαρακτηρίζουν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς» και διαμηνύουν ότι θα οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης. Παράλληλα, κρατικά μέσα αναφέρουν ότι δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους, αποδίδοντας τους θανάτους σε επιθέσεις διαδηλωτών.

Οι αντιδράσεις της Τεχεράνης κατά Τραμπ

Η ιρανική διπλωματία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αποσκοπεί στην υποκίνηση και την αποσταθεροποίηση ενώ ενθαρρύνει τη βία, απειλώντας την εθνική ασφάλεια και κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σε επιστολή προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Ιρανός πρεσβευτής Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί απέδωσε στις ΗΠΑ και στο Ισραήλ «άμεση και αναμφισβήτητη νομική ευθύνη» για την απώλεια ζωών αμάχων και ιδίως νέων ανθρώπων.

Η επιστολή αυτή εστάλη και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ως απάντηση σε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον αναζητά πρόσχημα για στρατιωτική επέμβαση, κατηγορώντας τις ΗΠΑ για πολιτική αλλαγής καθεστώτος μέσω κυρώσεων, απειλών και υποκίνησης χάους.

Ιράν: Κρατική προπαγάνδα και «ομολογίες»

Την ίδια ώρα, η ιρανική κρατική τηλεόραση προβάλλει συνεχώς βίντεο με «ομολογίες» συλληφθέντων, συνοδευόμενα από δραματική μουσική και εικόνες βίας, εμπρησμών και επιθέσεων κατά δυνάμεων ασφαλείας. Σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται αναφορά σε υποτιθέμενη ανάμειξη των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Η Τεχεράνη παρουσιάζει το εν λόγω υλικό ως «ατράντακτη» απόδειξη ότι οι διαδηλώσεις καθοδηγούνται από ξένες δυνάμεις και τρομοκρατικά δίκτυα. Ωστόσο, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι πρόκειται για συστηματική προπαγάνδα βασισμένη σε εξαναγκασμένες ομολογίες.

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), από τις 28 Δεκεμβρίου έως σήμερα έχουν προβληθεί τουλάχιστον 97 τέτοιες τηλεοπτικές ομολογίες, αριθμός εξαιρετικά υψηλός για τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά, την περίοδο 2010–2020 είχαν καταγραφεί συνολικά περίπου 350 περιπτώσεις, ενώ μόνο το 2025 μεταδόθηκαν 40 έως 60. Να σημειωθεί πως μετά τις διαδηλώσεις του 2022, που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, είχαν προβληθεί τουλάχιστον 37 αντίστοιχα βίντεο.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ
 |
ΝΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΝΕΚΡΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top