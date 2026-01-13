Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν

Καταδικάστηκε σε θάνατο λόγω της συμμετοχής του στις διαδηλώσεις

Εκατοντάδες είναι οι νεκροί από την απάντηση του καθεστώτος στις διαδηλώσεις στο Ιράν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ιράν να ετοιμάζεται να προχωρήσει στην εκτέλεση του πρώτου διαδηλωτή, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η σκληρή καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εκτέλεση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, μετά από μαζικές συλλήψεις χιλιάδων πολιτών.

Ιράν: Παγκόσμια οργή για τον φόνο της Ρουμπίνα σε διαδήλωση

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι οργανώσεις Iran Human Rights (IHR) και National Union for Democracy in Iran (NUFD), ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η οικογένειά του ενημερώθηκε πως έχει ήδη καταδικαστεί σε θάνατο και ότι η ποινή αναμένεται να εκτελεστεί στις 14 Ιανουαρίου.

Ιράν: Νεκρή η 23χρονη φοιτήτρια Ρ. Αμινιάν - Την πυροβόλησαν στο κεφάλι

Η NUFD τονίζει ότι το μοναδικό «αδίκημα» του Σολτάνι ήταν το αίτημά του για ελευθερία και δημοκρατία στο Ιράν, ενώ επισημαίνει ότι δεν του έχει δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε νομική υπεράσπιση.

Ο νεαρός διαδηλωτής κατηγορείται, σύμφωνα με πληροφορίες, για «πόλεμο κατά του Θεού», ένα από τα βαρύτερα αδικήματα στο ιρανικό ποινικό σύστημα, το οποίο τιμωρείται με θάνατο. Ωστόσο, οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η εκτέλεση δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, καθώς στη χώρα επικρατεί εκτεταμένο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες.

Ιρανός διαδηλωτής θα εκτελεί δια απαγχονισμού

Ο 26χρονος Ερφάν Σολτάνι / Φωτογραφία Facebook 

Πάνω από 10.000 συλλήψεις και εκατοντάδες νεκροί

Ο Σολτάνι συγκαταλέγεται στους περισσότερους από 10.000 πολίτες που φέρονται να έχουν συλληφθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μετά τις μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν λόγω της βαθιάς οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς», εξαπολύοντας βίαιη καταστολή.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 2.000, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι θα αυξηθούν περισσότερο.

 

 

Ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμιρί-Μογκαντάμ, προειδοποιεί ότι το καθεστώς ενδέχεται να προχωρήσει σε μαζικές και εξωδικαστικές εκτελέσεις, προκειμένου να τρομοκρατήσει τους διαδηλωτές και να στείλει μήνυμα αποτροπής.

 

 

«Ο κίνδυνος μαζικών εκτελέσεων είναι εξαιρετικά σοβαρός», δήλωσε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση στο πλαίσιο της αρχής της Ευθύνης Προστασίας, ώστε να προστατευθούν οι άμαχοι πολίτες.

Ιράν: Διεθνείς αντιδράσεις και απειλές κλιμάκωσης

Την ίδια ώρα, έντονη είναι και η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι η βία κατά των διαδηλωτών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε στρατιωτική απάντηση από τις ΗΠΑ. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, αν και η διπλωματία παραμένει –επισήμως– η πρώτη επιλογή.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν θέλει να βλέπει ανθρώπους να σκοτώνονται στους δρόμους της Τεχεράνης», ωστόσο έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει στρατιωτικά μέσα αν το κρίνει αναγκαίο.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία έχει στείλει σαφή προειδοποίηση προς την Ουάσινγκτον. Ανώτατοι αξιωματούχοι τονίζουν ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, το Ιράν θα απαντήσει άμεσα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία είναι πλήρως προετοιμασμένη για πόλεμο», ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο της έντασης σε μια ήδη εκρηκτική συγκυρία.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
