Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα

Πρώτη Δημοσίευση: 15.01.26, 10:19
Η θανατική ποινή όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία εφαρμόζεται βάσει διακρίσεων σε 50 χώρες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο αριθμός των εκτελέσεων αυξάνεται παγκοσμίως, με το Ιράν να φέρεται να μην έχει αποκλείσει τον απαγχονισμό του 26χρονο Ερφάν που «εγκλημάτησε», γιατί συμμετείχε σε διαδήλωση. 

Το γραφείο των εισαγγελέων της Τεχεράνης ανέφερε πως ένας αριθμός διαδηλωτών θα διωχθεί για «πόλεμο κατά του Θεού» μία από τις σοβαρότερες κατηγορίες στο Ιράν, που επισύρει τη θανατική ποινή

Το Ιράν ετοιμάζεται να εκτελέσει δια απαγχονισμού τον 26χρονο Ερφάν

Παρά το γεγονός ότι η θανατική ποινή έχει καταργηθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με βάση τα επίσημα δεδομένα της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2022 παραμένει νομικά ενεργή σε 55 κράτη παγκοσμίως.

Το Ιράν «παγώνει» τις εκτελέσεις διαδηλωτών - Τι λέει ο Τραμπ

Ποιες χώρες διατηρούν τη θανατική ποινή 

Πάνω από 50 χώρες διατηρούν τη θανατική ποινή, με τις κυριότερες να περιλαμβάνουν:

  •  Ασία: Κίναν, Ιράν, Ιράκ, Ιαπωνία, Βόρεια Κορέα, Βιετνάμ, Ινδία, Ινδονησία, Σιγκαπούρη.
  • Μέση Ανατολή/Αφρική: Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Συρία, Σουδάν, Λιβύη, Σομαλία, Υεμένη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ομάν, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κομόρες, Λευκορωσία.
  • Αμερική: ΗΠΑ (σε ορισμένες πολιτείες), Κούβα, Τζαμάικα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Μπαχάμες, Γουατεμάλα.
  • Μαλαισία, Πακιστάν, Ταϊλάνδη, Μογγολία, Μποτσουάνα. 

Σε 9 χώρες η εφαρμογή της περιορίζεται αποκλειστικά σε εξαιρετικά σοβαρά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών ανθρωποκτονιών και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας σε πολεμικές συνθήκες.

Επίσης, 23 κράτη διατηρούν τη θανατική ποινή στο νομικό τους πλαίσιο, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοστεί την τελευταία δεκαετία. 

Πόσα άτομα εκτελούνται για αδικήματα περί ναρκωτικών

  • 255 στο Ιράν
  • 57 στη Σαουδική Αραβία
  • 11 στη Σιγκαπούρη. Το 2023, η Σιγκαπούρη εκτέλεσε για πρώτη φορά, σε διάστημα 20 ετών, μία γυναίκα.

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα εντός και εκτός της Ένωσης και όλα τα κράτη μέλη της έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. 

Η θανατική ποινή όπως αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία εφαρμόζεται βάσει διακρίσεων. Όπως καταγγέλει αρκετές φορές χρησιμοποιείται εναντίον των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των φτωχών, των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων καθώς και των ατόμων που πάσχουν από διανοητικές αναπηρίες.

Η ιστορία της Ντάρλι: Η θανατική ποινή για τη δολοφονία των παιδιών της

Θανατική ποινή: Πόσοι άνθρωποι εκτελούνται τον χρόνο παγκοσμίως

Σύμφωνα με το BBC, η Κίνα φέρεται να είναι ο κορυφαίος «εκτελεστής» στον πλανήτη, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους ετησίως. Βέβαια,δεν είναι γνωστά τα θλιβερά στατιστικά στοιχεία, καθώς δεν ανακοινώνει λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της θανατικής ποινής.

Τι συνέβη το 2022:

  • 20 χώρες εκτέλεσαν ανθρώπους
  • 883 εκτελέσεις παγκοσμίως (εκτός Κίνας)
  • 2.016 θανατικές ποινές επιβλήθηκαν σε 52 χώρες
  • 28.282 άνθρωποι καταδικάστηκαν σε θάνατο στο τέλος του 2022 σε παγκόσμιο επίπεδο

 

Ποιες χώρες εκτέλεσαν τους περισσότερους ανθρώπους το 2022 

  • Το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν την πρωτιά στον αριθμό εκτελέσεων
  • Συνολικά 11 κράτη εφαρμόζουν συστηματικά τη θανατική ποινή κάθε χρόνο, μεταξύ των οποίων η Κίνα, το Ιράκ, το Βιετνάμ και η Υεμένη.
  • Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά ότι και η Βόρεια Κορέα ενδεχομένως χρησιμοποιεί τη θανατική ποινή, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει δυνατότητα ανεξάρτητης επαλήθευσης
  • Η Σαουδική Αραβία κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εκτελέσεων των τελευταίων 30 ετών για τη χώρα
  • Το Μπαχρέιν, οι Κομόρες, το Λάος, ο Νίγηρας και η Νότια Κορέα, επανέφεραν τη θανατική ποινή, χωρίς να υπάρχουν επίσημα στοιχεία
  • Στις ΗΠΑ, παρότι οι εκτελέσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2021, παραμένουν κατά πολύ χαμηλότερες από το ρεκόρ του 1999.

Οι συνήθεις μέθοδοι της θανατικής ποινής

Τουφεκισμός, θανατηφόρα ένεση, ηλεκτρική καρέκλα, απαγχονισμός, λιθοβολισμός και χορήγηση αζώτου είναι οι συχνότερες μέθοδοι εκτέλεσης. Η Σαουδική Αραβία ήταν η μόνη χώρα που περιλάμβανε τον αποκεφαλισμό ως μέθοδο εκτέλεσης το 2022.

 

 

Ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε με αέριο άζωτο

Ο Κένεθ Σμιθ στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εκτελέστηκε με αέριο άζωτο. Η Αλαμπάμα και ακόμη δύο πολιτείες των ΗΠΑ ενέκριναν τη χρήση αζώτου, γιατί τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε θανατηφόρες ενέσεις έχουν γίνει δυσεύρετα.

Ο 58χρονος ήταν ένας από τους τρεις άνδρες που καταδικάστηκαν για την επίθεση με μαχαίρι της 45χρονης μητέρας δύο παιδιών.

Αλαμπάμα: Φρικιαστικές οι περιγραφές για την εκτέλεση με εισπνοή αζώτου

Η άτυχη Ελίζαμπεθ Ντορλίν Σένετ κατέληξε καθώς μαχαιρώθηκε 10 φορές, Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο πάστορας σύζυγός της ήταν αυτός που είχε στρατολογήσει τον Σμιθ και ακόμη δύο άνδρες με σκοπό να αφαιρέσουν τη ζωή από τη σύζυγό του τον Μάρτιο του 1988.

Όπως είχε αναφέρει δημοσίευμα των NYT, ο Σένετ παρήγγειλε τη δολοφονία της συζύγου με στόχο να εισπράξει τα χρήματα από ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο ενώ οι δράστες στους οποίους απευθύνθηκε θα πληρωνόντουσαν 1.000 δολάρια από τον πάστορα. 


Εκτελέσεις για εγκλήματα ναρκωτικών

Συνολικά 325 άνθρωποι εκτελέστηκαν για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών το 2022 ανά τον πλανήτη.Στο Ιράν πραγματοποιήθηκαν 255 τέτοιες εκτελέσεις, στη Σαουδική Αραβία 57 και στη Σιγκαπούρη 11. Μάλιστα, το 2023 η Σιγκαπούρη προέβη στην πρώτη εκτέλεση γυναίκας μετά από δύο δεκαετίες.

Πότε καταργήθηκε η θανατική ποινή στην Ελλάδα

Η συζήτηση για την κατάργηση της θανατικής ποινής στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1975. Το 1990 ίσχυε μόνο για πολιτικά εγκλήματα και τελικά επίσημα καταργήθηκε το 1993, με τον νόμο 2172/1993. 

Θανατική ποινή: Η ιστορία του «δράκου» του Σέιχ Σου - Εκτέλεσαν έναν αθώο;

Στην Ελλάδα η τελευταία εκτέλεση ήταν του Βασίλη Λυμπέρη το 1972, επί χούντας, ο οποίος σκότωσε τη σύζυγο, την πεθερά του και τα παιδιά τους.

Θανατική ποινή στην Ελλάδα: Η τελευταία εκτέλεση και η κατάργησή της

 

Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα

Δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής σχετικά το φρικτό έγκλημα του Βασίλη Λυμπέρη

Μετά τις αποκαλύψεις της γυναίκας του αναγκάστηκε να ομολογήσει τα εγκλήματά του υποστηρίζοντας ότι ήθελε απλώς να φοβίσει την πεθερά του για να σταματήσει να ανακατεύεται στην οικογενειακή του ζωή. Όμως, η γυναίκα του λίγο πριν φύγει από τη ζωήυποστήριξε ότι ήθελε τα χρήματά της για να τα «φάει με την φιλενάδα του».

 

Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα

Οι εφημερίδες της εποχής είχαν ασχοληθεί εκτενώς με την οικογενειακή τραγωδία με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λυμπέρη

Μάλιστα, είχε αναφέρει: «Ξεμυαλίσθηκε και άρχισε να λέγη πως δεν του έφθαναν τα λεφτά. Έλεγε πως χρωστούσε τάχα φόρους στην εφορία. Για να μας κάνη τάχα να τον πιστέψουμε μας έφερε κάποτε και έναν φίλο του εφοριακό και άλλοτε κάτι αποδείξεις παλιές. ¨Ετσι μας τραβούσε χρήματα. Η καημένη η μητέρα μου πλήρωνε. Τι να κάνη; Μα το κακό παράγινε. Πάντα ήταν χρεωμένος».

