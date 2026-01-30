Άννα Mαρία Παπαχαραλάμπους: Το πρόβλημα κινητικότητας που αντιμετωπίζει

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους έδωσε το «παρών» μαζί με άλλους επωνύμους σε ένα δείπνο βιωματικής εμπειρίας και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

Στο δείπνο παρευρέθηκε με τον δικηγόρο και εκ γενετής τυφλό, Βαγγέλη Αυγουλά και η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι θα ήθελε να βλέπει τον κόσμο «με άλλα μάτια».

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους αποκάλυψε πως αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο επηρέασε για μεγάλο διάστημα την κινητικότητά της και το οποίο χρειάζεται να διαχειρίζεται ακόμη και σήμερα.

Όπως δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ κοινό αυτό που θα πω, αλλά θα ήθελα να βλέπω με άλλα μάτια τον κόσμο συνολικά. Γιατί πλέον θα ήθελα πολλές φορές να μην τον βλέπω κιόλας έτσι όπως είναι, αλλά… μακάρι να μπορούσα να τον βλέπω με άλλα μάτια. Έχω αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, το οποίο δεν επηρέασε τις αισθήσεις, επηρέασε την κινητικότητά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα μεγάλο διάστημα».

«Ακόμα υπάρχει, απλά το καταπολεμώ όσο γίνεται. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν κάτι έχεις δεδομένο, όταν αρχίζεις να το χάνεις, πόσο σημαντική είναι η υγεία μας. Και ό,τι κουβαλάει ο καθένας μέσα του και πάνω του σαν οργανισμός, να το προστατεύουμε και να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο υγιείς γίνεται. Είχα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα να κινηθώ, τέλος πάντων. Θα το πω έτσι γενικά, ναι».