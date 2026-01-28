Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή

Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν την Αττική, την ώρα που οι παραλιακοί δήμοι των Νοτίων Προαστίων εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Ένα ακόμη ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε σήμερα το πρωί στη Βάρκιζα, όπου μεγάλο τμήμα της γνωστής παραλίας «Κανάρια» υποχώρησε, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αρχές και τους κατοίκους της περιοχής.

Ευτυχώς, από την κατάρρευση του εδάφους δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, η εικόνα που αντικρίζει κανείς στο σημείο είναι αποκαρδιωτική. Όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του Star, Γιώργος Σαραντάκος από το σημείο, μεγάλες μάζες βράχων και χώματος κατέληξαν στην παραλία, ενώ έχει υποχωρήσει και ο υπερκείμενος χώρος περιπάτου, ο οποίος χρησιμοποιείται από κατοίκους και επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Ο συγκεκριμένος χώρος έχει ήδη αποκλειστεί από τον Δήμο με κόκκινες κορδέλες και σχετικές σημάνσεις, καθώς κρίνεται πλέον επικίνδυνος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα έντονα και συνεχή καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με την καταρρακτώδη βροχή των προηγούμενων ημερών, είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλου όγκου νερού από το βουνό στο συγκεκριμένο σημείο. Το έδαφος, ήδη σαθρό λόγω της συνεχούς διάβρωσης από τη θάλασσα, δεν άντεξε την πίεση και κατέρρευσε.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι παρόμοια φαινόμενα ενδέχεται να επαναληφθούν, ιδίως αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για νέα επιδείνωση του καιρού. Παραμένει άγνωστο πότε –και αν– θα αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

Το περιστατικό στη Βάρκιζα έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των επιπτώσεων της πρόσφατης κακοκαιρίας, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των παράκτιων περιοχών απέναντι στα ολοένα και πιο έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα.