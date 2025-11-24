Βάρκιζα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων με μαχαιρώματα

Οχτώ συλλήψεις και δύο τραυματίες

Ελλαδα
Ρεπορτάζ για τη συμπλοκή ανηλίκων στη Βάρκιζα - Βίντεο Open
Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Βάρκιζα, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν και η αστυνομία να προχωρήσει σε οχτώ συλλήψεις. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η συμπλοκή έγινε στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά δύο παρεών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και στο παρελθόν οι συγκεκριμένοι ανήλικοι έχουν έρθει στα χέρια, όμως αυτή τη φορά βγήκαν μαχαίρια, με αποτέλεσμα δύο ανήλικοι, πακιστανικής καταγωγής, 16 και 17 ετών να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. 

Πύργος: Καταγγελία 16χρονης για απόπειρα βιασμού από δύο συνομήλικους

Συγκεκριμένα ο ένας μεταφέρθηκε στο Παίδων και ο άλλος στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Επίσης, δύο Έλληνες, 16 και 19 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά. 

Δύο ανήλικοι πακιστανικής καταγωγής τραυματίστηκαν σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα - Eurokinissi

Δύο ανήλικοι πακιστανικής καταγωγής τραυματίστηκαν σε συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων στη Βάρκιζα - Eurokinissi

Στο Αστυνομικό Τμήμα οδηγήθηκαν για καταθέσεις οι δύο Έλληνες που δέχθηκαν επίθεση, ένας 16χρονος Βούλγαρος, ακόμη ένας Έλληνας 17 χρόνων και ένας 18χρονος Αλβανός.

Έφηβες Χτυπούν Χωρίς Έλεος Συνομήλική Τους - Βίντεο Ντοκουμέντο

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν γίνει συνολικά οχτώ συλλήψεις. Στην υπόθεση ενεπλάκη και ένας 20χρονος Έλληνας. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη.
 
Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό από έναν 17χρονο

Τα αίτια της συμπλοκής παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

