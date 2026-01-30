Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός αποσωληνώθηκε και αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο 20χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί, μετά από μια μαγνητική τομογραφία, εντόπισαν οίδημα στον σπόνδηλό του. Το οίδημα αφαιρέθηκε με επιτυχία, αποτρέποντας έτσι ενδεχόμενη μόνιμη κινητική βλάβη.

Δίπλα του από την πρώτη στιγμή βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ και η ελληνική πρεσβεία ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των άλλων δύο τραυματιών

Χθες έφτασαν στην Ελλάδα από τη Ρουμανία με ειδική πτήση οι δύο άλλοι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με εγκεφαλικές κακώσεις που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ, αλλά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των επτά φίλων του που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ωστόσο οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν και συνεχίζει να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Οι φίλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά αποχαιρέτησαν τους φίλους τους

Χθες, σε μια συναισθηματικά τεταμένη ατμόσφαιρα, χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τα επτά «αετόπουλα», που χάθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Το γήπεδο της Τούμπας σείστηκε από τα συνθήματα, τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά που άναψαν στη μνήμη των επτά νεκρών.

Οι σοροί έφτασαν στις 18:00 το απόγευμα από τη Τιμισοάρα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Από το πρωί, συγγενείς και φίλοι άρχισαν να καταφθάνουν στο αεροδρόμιο, ενώ εκατοντάδες μηχανές δημιούργησαν ένα μεγάλο κομβόι.

Η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στην Τούμπα, όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και του Άρη και του Ηρακλή είπαν το τελευταίο «αντίο» στα επτά θύματα του τροχαίου, στο «σπίτι» της αγαπημένης τους ομάδας.