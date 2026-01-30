Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αποσωληνώθηκε ο 20χρονος τραυματίας

Παραμένει στη ΜΕΘ – Αισιόδοξοι οι γιατροί

Ελλαδα
Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. 

Τροχαίο Ρουμανία: «O Κωνσταντίνος δε γνωρίζει για τον χαμό των φίλων του»

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός αποσωληνώθηκε και αναπνέει χωρίς υποστήριξη. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 

άφιξη τραυματιών του τροχαίου στη Ρουμανία στο αεροδρόμιο Μακεδονία 1

Ο 20χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, καθώς οι γιατροί, μετά από μια μαγνητική τομογραφία, εντόπισαν οίδημα στον σπόνδηλό του. Το οίδημα αφαιρέθηκε με επιτυχία, αποτρέποντας έτσι ενδεχόμενη μόνιμη κινητική βλάβη. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών

Δίπλα του από την πρώτη στιγμή βρίσκονται οι συγγενείς του, ενώ και η ελληνική πρεσβεία ενημερώνεται συνεχώς για την κατάσταση της υγείας του. 

άφιξη τραυματιών του τροχαίου στη Ρουμανία στο αεροδρόμιο Μακεδονία 2

Παράλληλα, ο Έλληνας υπουργός Υγείας βρίσκεται σε επαφή με τον Ρουμάνο ομόλογό του, παρακολουθώντας την κατάσταση του τραυματία και συντονίζοντας το πότε θα είναι δυνατή η ασφαλής διακομιδή του στην Ελλάδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των άλλων δύο τραυματιών

Χθες έφτασαν στην Ελλάδα από τη Ρουμανία με ειδική πτήση οι δύο άλλοι τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. 

Στη Θεσσαλονίκη το C-130 με τις σορούς των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με εγκεφαλικές κακώσεις που δεν απαιτούν χειρουργική επέμβαση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ, αλλά χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου.

άφιξη τραυματιών του τροχαίου στη Ρουμανία στο αεροδρόμιο Μακεδονία 3

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι ζήτησε να πάρει εξιτήριο για να βρεθεί στις κηδείες των επτά φίλων του που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα, ωστόσο οι γιατροί δεν του το επέτρεψαν και συνεχίζει να νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Οι φίλαθλοι του Δικέφαλου του Βορρά αποχαιρέτησαν τους φίλους τους

Χθες, σε μια συναισθηματικά τεταμένη ατμόσφαιρα, χιλιάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχαιρέτησαν τα επτά «αετόπουλα», που χάθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία. 

Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ

Το γήπεδο της Τούμπας σείστηκε από τα συνθήματα, τα καπνογόνα και τα βεγγαλικά που άναψαν στη μνήμη των επτά νεκρών. 

φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συνοδεύουν τις επτά σορούς των φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία στο γήπεδο της Τούμπας 1

Οι σοροί έφτασαν στις 18:00 το απόγευμα από τη Τιμισοάρα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

Από το πρωί, συγγενείς και φίλοι άρχισαν να καταφθάνουν στο αεροδρόμιο, ενώ εκατοντάδες μηχανές δημιούργησαν ένα μεγάλο κομβόι. 

φίλαθλοι του ΠΑΟΚ συνοδεύουν τις επτά σορούς των φιλάθλων που σκοτώθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία στο γήπεδο της Τούμπας 2

Η πομπή διέσχισε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης και κατέληξε στην Τούμπα, όπου φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, αλλά και του Άρη και του Ηρακλή είπαν το τελευταίο «αντίο» στα επτά θύματα του τροχαίου, στο «σπίτι» της αγαπημένης τους ομάδας. 

ΠΑΟΚ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
