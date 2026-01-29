Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ

Προσγειώθηκε το αεροσκάφος - Θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
Ελλαδα
Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που μεταφέρει τους δύο τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ, που ενεπλάκησαν στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, προσγειώθηκε λίγο μετά τις 13:00 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο Γιώργος Σόμπολος στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο 28χρονος Μάριος, που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένος θα μεταφερθεί στη Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας και ο 20χρονος Κωνσταντίνος, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου. Και οι δύο θα υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις, αν και όπως είπαν οι γιατροί στη Ρουμανία δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ζωή τους. 

Σύμφωνα με την Κατερίνα Σουλιώτη, ο Μάριος και ο Κωνσταντίνος είναι έντονα συναισθηματικά φορτισμένοι και όταν το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, φέρονται να ξέσπασαν σε λυγμούς. 

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ απογειώθηκε από την Τιμισοάρα λίγο μετά τις 11:30.

Πρώτος από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα βγήκε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης όπου και τον παρέλαβε το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Ο πατέρας του που βρέθηκε στο πλευρό του παιδιού του είπε στους δημοσιογράφους: 

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι, είναι σοκαρισμένος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, οδεύουμε προς το καλύτερο, συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων».

Λίγο μετά πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ρουμανίας και ο Μάριος, ο οποίος έφθασε κι αυτός στο αεροδρόμιο με ασθενοφόρο και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος Κώστας θα παραμείνει για ένα διάστημα στο νοσοκομείο της Τιμασοάρα, καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του. 

Επιπλέον, το μεσημέρι με ειδική πτήση θα επαναπατριστούν και οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία. 

Ένα C130 θα απογειωθεί από την Ελλάδα στις 13:00 και αναμένεται να φθάσει στη Θεσσαλονίκη περίπου στις 16:30. Μάλιστα οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν δώσει ραντεβού στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να τιμήσουν τους αδικοχαμένους φίλους τους. Από εκεί με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα θα τις συνοδεύσουν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 

