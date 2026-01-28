Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Τα αίτια του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Οι αρχές διερευνούν τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πορεία του βαν, ενώ ένας από τους τραυματίες φέρεται να είπε στους γιατρούς που τον περιέθαλψαν ότι μπλόκαρε το τιμόνι, πιθανόν λόγω της λειτουργίας Lane Assistance και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο.

Δύο από τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τι είναι όμως το Lane Assistance που αναφέρεται ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος;

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των επιβατών σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους.

Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Όταν το όχημα αρχίσει να αποκλίνει της πορείας του εντός της λωρίδα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, το Lane Assistance προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά ή οπτικά σήματα ή ακόμα και με δόνηση στο τιμόνι. Σε πιο εξελιγμένες μάλιστα εκδόσεις, επεμβαίνει ελαφρά στο σύστημα διεύθυνσης, κατευθύνοντας το όχημα πίσω στη λωρίδα.

Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα εντοπίσει πως το όχημα ξεφεύγει από τη λωρίδα του χωρίς να έχει δοθεί σήμα αλλαγής κατεύθυνσης.

Η αυτόματη διόρθωση πραγματοποιείται μέσω ελεγχόμενης παρέμβασης στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης.

Το τιμόνι στρέφεται απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, επαναφέροντας το αυτοκίνητο εντός των ορίων της λωρίδας. Η δύναμη που ασκείται είναι υπολογισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική, αλλά όχι απότομη, ενώ ο οδηγός διατηρεί πάντα τον έλεγχο και μπορεί να παρακάμψει το σύστημα ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο τιμόνι.

Αυτό είναι σημαντικό σε καταστάσεις όπου χρειάζεται απότομη αλλαγή πορείας για αποφυγή εμποδίου.

Ο Παναγιώτης Σταμίρης, αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» εξήγησε πως όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, τότε το Lane Assistance δε λειτουργεί.

Στο βίντεο με το τροχαίο στη Ρουμανία, υπάρχει μια στιγμή ελάχιστων δευτερολέπτων που ο οδηγός δεν έχει βγάλει φλας ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Όπως είπε ο κ. Σταμίρης, πιθανόν το αυτοκίνητο «να διάβασε» ως ορθή πορεία του βαν την αριστερή λωρίδα, όπου κινούταν κατά την προσπέραση και να εμπόδισε την επιστροφή στη δεξιά λωρίδα γιατί δεν είχε ενεργοποιηθεί το φλάς. Ο κ. Σταμίρης εξήγησε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απλά ένα σενάριο, καθώς δε γνωρίζουμε αν το βαν είχε καν τη λειτουργία Lane Assistance.

Σημείωσε επίσης πως ακόμη και στην περίπτωση που ένας οδηγός δεν έχει βγάλει φλας, το Lane Assistance δε λειτουργεί ποτέ ως σύστημα που μπλοκάρει ή απαγορεύει την κίνηση του τιμονιού. Η παρέμβασή του είναι ήπια και περιορίζεται σε μια ελαφριά υποβοήθηση αντίθετης ροπής, σαν μια διακριτική «υπενθύμιση», όταν το όχημα τείνει να βγει από τη λωρίδα χωρίς λόγο. Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να στρίψει κανονικά, με ελάχιστη επιπλέον δύναμη, χωρίς καμία απολύτως μηχανική παρεμπόδιση. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, αν δεν έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο σύστημα, να πανικοβληθεί και να προκληθεί κάποιο πρόβλημα.

Λίγη ώρα αργότερα ο δικηγόρος της εταιρείας από την οποία νοικιάσαν το βαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, Α. Ξυλουργίδης είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star πως το συγκεκριμένο όχημα δεν είχε το σύστημα Lane Assistance.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των θυμάτων

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ταυτοποίησή τους έγινε εφικτή, καθώς έφεραν ταυτοποιητικά έγγραφα πάνω τους ενώ στη διαδικασία βοήθησε και ο 28χρονος τραυματίας.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο μεγαλύτερος ήταν γεννημένος το 1996.

Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, πιθανόν και αύριο, σύμφωνα με την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλλή Γραμματίκα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ τον πήρε μακριά μας»

Συγκλονίζουν επίσης οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων, που είναι συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό τους.

«Όταν έμαθα για το δυστύχημα πήρα τη μητέρα του και της είπα να πάρει το παιδί να δούμε τι κάνει. Πήρα εγώ την πρεσβεία στη Ρουμανία, ήθελα να μάθω. Εγώ της το είπα το κακό. Ήταν η μεγάλη του αγάπη ο ΠΑΟΚ. Η οικογένεια και μετά ο ΠΑΟΚ. Παντού ήτανε πρώτος. Ήταν το καλύτερο παιδί, θυσία γινόταν για όλους, δεν υπήρχε η ψυχή του, μας φρόντιζε όλους, τόσο καλό παιδί ήταν», είπε φίλη της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων.

Συντετριμμένοι και οι φίλοι ενός ακόμα θύματος του σφοδρού τροχαίου, ο οποίος ήταν από την Κατερίνη.

«Είχε μεγάλη αγάπη για τον ΠΑΟΚ, πήγαινε σε όλους τους αγώνες. Ήταν πολύ καλό παιδί, ήσυχος, εργατικός, είχε ένα παιδάκι 2,5 ετών. Εγώ τον ήξερα από μικρό παιδί. Μου ζήτησε άδεια για να πάει να δει τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία και δεν του χάλασα χατίρι. Η αγάπη του για την ομάδα τον πήρε μακριά μας», είπε στην εκπομπή ο εργοδότης του, που δεν μπορεί να πιστέψει πώς έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.