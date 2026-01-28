Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των θυμάτων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 15:57 Πυροσβεστική για τη Βιολάντα: Πολύμηνη η διαρροή προπανίου
28.01.26 , 15:49 Βιολάντα: Τι Προβλέπεται Για Τους Σωλήνες Προπανίου
28.01.26 , 15:29 Η Nova παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ «Μην τα παρατάς ποτέ»
28.01.26 , 15:28 Cash or Trash: Εντυπωσιακό κομμάτι «κλέβει» την παράσταση σήμερα
28.01.26 , 15:23 Άδεια η εξέδρα των φιλοξενούμενων στη Λιόν με απόφαση ΠΑΟΚ
28.01.26 , 15:15 Φωτιά Βιολάντα: Στα δικαστήρια Τρικάλων οι τρεις συλληφθέντες
28.01.26 , 15:15 Κώστας Καραφώτης: Έγινε πατέρας! Γέννησε η σύζυγός του
28.01.26 , 15:06 Αποκάλυψη για τη Βιολάντα: Έσπασε σωλήνας προπανίου μετά από ασφαλτόστρωση
28.01.26 , 15:01 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;
28.01.26 , 14:54 Βαλεντίνη και Αγάθη Ράντη: Η εξομολόγηση για τη διπλή μαστεκτομή
28.01.26 , 14:41 Παναγιώτα Βλαντή: «Έχω παγώσει το θέμα της υιοθεσίας»
28.01.26 , 14:01 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
28.01.26 , 13:46 Κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό και έξυπνα φανάρια
28.01.26 , 13:25 Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
28.01.26 , 13:17 Καίτη Γαρμπή: «Ανεπίσημα, ναι, θα είμαι στο J2US»
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
Αθηνά Ωνάση: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τα αίτια του τραγικού τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ, παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Οι αρχές διερευνούν τα βίντεο που έχουν καταγράψει την πορεία του βαν, ενώ ένας από τους τραυματίες φέρεται να είπε στους γιατρούς που τον περιέθαλψαν ότι μπλόκαρε το τιμόνι, πιθανόν λόγω της λειτουργίας Lane Assistance και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο. 

Ένα από τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Δύο από τα θύματα του τροχαίου στη Ρουμανία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Τι είναι όμως το Lane Assistance που αναφέρεται ως πιθανή αιτία του δυστυχήματος; 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

Πρόκειται για ένα τεχνολογικό συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, συμβάλλοντας έτσι στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας των επιβατών σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους.

τροχαίο ΠΑΟΚ 1

Μέσω καμερών, συνήθως τοποθετημένων στο παρμπρίζ, το σύστημα διατήρησης λωρίδας αναγνωρίζει τις διαγραμμίσεις του δρόμου και παρακολουθεί τη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με αυτές.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Μπλόκαρε το τιμόνι στην προσπέραση», λέει τραυματίας

Όταν το όχημα αρχίσει να αποκλίνει της πορείας του εντός της λωρίδα χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το φλας, το Lane Assistance προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά ή οπτικά σήματα ή ακόμα και με δόνηση στο τιμόνι. Σε πιο εξελιγμένες μάλιστα εκδόσεις, επεμβαίνει ελαφρά στο σύστημα διεύθυνσης, κατευθύνοντας το όχημα πίσω στη λωρίδα.

τροχαίο ΠΑΟΚ 2

Αυτό συμβαίνει όταν το σύστημα εντοπίσει πως το όχημα ξεφεύγει από τη λωρίδα του χωρίς να έχει δοθεί σήμα αλλαγής κατεύθυνσης.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

Η αυτόματη διόρθωση πραγματοποιείται μέσω ελεγχόμενης παρέμβασης στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους – Αναζητούνται τα αίτια

Το τιμόνι στρέφεται απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση, επαναφέροντας το αυτοκίνητο εντός των ορίων της λωρίδας. Η δύναμη που ασκείται είναι υπολογισμένη ώστε να είναι αποτελεσματική, αλλά όχι απότομη, ενώ ο οδηγός διατηρεί πάντα τον έλεγχο και μπορεί να παρακάμψει το σύστημα ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο τιμόνι.

τροχαίο ΠΑΟΚ 3

Αυτό είναι σημαντικό σε καταστάσεις όπου χρειάζεται απότομη αλλαγή πορείας για αποφυγή εμποδίου.

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

Ο Παναγιώτης Σταμίρης, αναλυτής τροχαίων ατυχημάτων, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» εξήγησε πως όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας, τότε το Lane Assistance δε λειτουργεί. 

τροχαίο ΠΑΟΚ 4

Στο βίντεο με το τροχαίο στη Ρουμανία, υπάρχει μια στιγμή ελάχιστων δευτερολέπτων που ο οδηγός δεν έχει βγάλει φλας ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Όπως είπε ο κ. Σταμίρης, πιθανόν το αυτοκίνητο «να διάβασε» ως ορθή πορεία του βαν την αριστερή λωρίδα, όπου κινούταν κατά την προσπέραση και να εμπόδισε την επιστροφή στη δεξιά λωρίδα γιατί δεν είχε ενεργοποιηθεί το φλάς. Ο κ. Σταμίρης εξήγησε ωστόσο ότι κάτι τέτοιο αποτελεί απλά ένα σενάριο, καθώς δε γνωρίζουμε αν το βαν είχε καν τη λειτουργία Lane Assistance. 

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς

τροχαίο ΠΑΟΚ 5

Σημείωσε επίσης πως ακόμη και στην περίπτωση που ένας οδηγός δεν έχει βγάλει φλας, το Lane Assistance δε λειτουργεί ποτέ ως σύστημα που μπλοκάρει ή απαγορεύει την κίνηση του τιμονιού. Η παρέμβασή του είναι ήπια και περιορίζεται σε μια ελαφριά υποβοήθηση αντίθετης ροπής, σαν μια διακριτική «υπενθύμιση», όταν το όχημα τείνει να βγει από τη λωρίδα χωρίς λόγο. Ο οδηγός μπορεί ανά πάσα στιγμή να στρίψει κανονικά, με ελάχιστη επιπλέον δύναμη, χωρίς καμία απολύτως μηχανική παρεμπόδιση. Υπάρχει όμως το ενδεχόμενο, αν δεν έχει εμπειρία στο συγκεκριμένο σύστημα, να πανικοβληθεί και να προκληθεί κάποιο πρόβλημα. 

τροχαίο ΠΑΟΚ 6

Λίγη ώρα αργότερα ο δικηγόρος της εταιρείας από την οποία νοικιάσαν το βαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, Α. Ξυλουργίδης είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star πως το συγκεκριμένο όχημα δεν είχε το σύστημα Lane Assistance.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των θυμάτων

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η ταυτοποίησή τους έγινε εφικτή, καθώς έφεραν ταυτοποιητικά έγγραφα πάνω τους ενώ στη διαδικασία βοήθησε και ο 28χρονος τραυματίας.

Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο μεγαλύτερος ήταν γεννημένος το 1996.

τροχαίο ΠΑΟΚ 7

Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την επιστροφή των σορών στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί με αεροσκάφος, μόλις ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, πιθανόν και αύριο, σύμφωνα με την πρέσβη της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλλή Γραμματίκα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Η αγάπη του για τον ΠΑΟΚ τον πήρε μακριά μας»

Συγκλονίζουν επίσης οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων, που είναι συγκλονισμένοι από τον άδικο χαμό τους. 

τροχαίο ΠΑΟΚ 8

«Όταν έμαθα για το δυστύχημα πήρα τη μητέρα του και της είπα να πάρει το παιδί να δούμε τι κάνει. Πήρα εγώ την πρεσβεία στη Ρουμανία, ήθελα να μάθω. Εγώ της το είπα το κακό. Ήταν η μεγάλη του αγάπη ο ΠΑΟΚ. Η οικογένεια και μετά ο ΠΑΟΚ. Παντού ήτανε πρώτος. Ήταν το καλύτερο παιδί, θυσία γινόταν για όλους, δεν υπήρχε η ψυχή του, μας φρόντιζε όλους, τόσο καλό παιδί ήταν», είπε φίλη της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων. 

Συντετριμμένοι και οι φίλοι ενός ακόμα θύματος του σφοδρού τροχαίου, ο οποίος ήταν από την Κατερίνη. 

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Τι είναι το Lane Assistance; Προκάλεσε την τραγωδία;

«Είχε μεγάλη αγάπη για τον ΠΑΟΚ, πήγαινε σε όλους τους αγώνες. Ήταν πολύ καλό παιδί, ήσυχος, εργατικός, είχε ένα παιδάκι 2,5 ετών. Εγώ τον ήξερα από μικρό παιδί. Μου ζήτησε άδεια για να πάει να δει τον ΠΑΟΚ στη Γαλλία και δεν του χάλασα χατίρι. Η αγάπη του για την ομάδα τον πήρε μακριά μας», είπε στην εκπομπή ο εργοδότης του, που δεν μπορεί να πιστέψει πώς έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΠΑΟΚ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top