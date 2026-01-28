Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους – Αναζητούνται τα αίτια

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η Ελλάδα μετά από τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες, με το σφοδρό τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Οι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά ταξίδευαν με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, για να παρακολουθήσουν την Πέμπτη τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στο πλαίσιο του Europa League.

Το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Σε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα, έχει καταγραφεί η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης του βαν στο οποίο επέβαιναν οι Έλληνες φίλαθλοι με νταλίκα.

Όπως φαίνεται, ο οδηγός του βαν κατά τη διάρκεια προσπέρασης συγκρούστηκε με απίστευτη σφοδρότητα μετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες, όλοι τους νέοι άνθρωποι από την Κατερίνη, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη. Τρεις από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή έσπευσε ο Έλληνας πρόξενος στη Ρουμανία.

«Έχουν συνείδηση, οι δύο είναι σχετικά καλά με ελαφρείς τραυματισμούς και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας με κατάγματα σε σπόνδυλο. Δεν είναι διασωληνωμένος», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τόνισε ότι η κατάσταση των τραυματιών είναι σταθερή.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική, αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», είπε.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η κ. Γραμματίκα ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρουμανίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

Όπως είπε στο ρουμανικό μέσο Lugojinfo ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τιμισοάρα, Μιχάι Μπαλάν οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Τιμισοάρα Casa Austria.

«Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος», είπε.

Σύμφωνα με το Mega, ο ένας από τους τραυματίες, αμέσως μετά το τροχαίο είχε την ψυχραιμία και αφού βρήκε το κινητό του τηλέφωνο, κάλεσε το ελληνικό προξενείο για να ενημερώσει για το τροχαίο και στη συνέχεια τους δικούς του ανθρώπους για να τους πει τι έγινε και ότι ο ίδιος είναι καλά.

Στη Ρουμανία έχουν πάει συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς, αλλά και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συντονίσουν τις διαδικασίες επιστροφής των σορών στην Ελλάδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αναζητούν τα αίτια

Το δρομολόγιο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας το χρησιμοποιούν συχνά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για τις ευρωπαϊκές τους εκδρομές, ώστε να αποφεύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Σερβία, η Βοσνία και η Βόρεια Μακεδονία.

Οι αρχές της Ρουμανίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου. Όπως αναφέρουν έχουν στη διάθεσή του οπτικό υλικό από κάμερες καταγραφής των οχημάτων, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα.

Ήδη έχει δημοσιευτεί το βίντεο από το τελευταίο όχημα που προσπέρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πριν τη μοιραία σύγκρουση, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των ρουμανικών αρχών. Από αυτό ελπίζουν να καταλήξούν στο πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και μετά την προσπέραση δεν επέστρεψε στο ρεύμα κυκλοφορίας τους. Παράλληλα η ρουμανική αστυνομία έχει στη διάθεσή της και άλλα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδρομής του μαύρου βαν στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται το μαύρο βαν με τους Έλληνες φιλάθλους να κάνει κίνηση για να ολοκληρώσει την προσπέραση στο βυτιοφόρο που προπορευόταν, ανάβοντας δεξί φλας για να μπει ξανά στο ρεύμα κυκλοφορίας, όμως αμέσως ανάβει και αριστερό φλας για να κάνει μια ακόμα προσπέραση, με τη μοιραία κατάληξη να ακολουθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν τρία σενάρια, το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, αιφνίδιας αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Παράλληλα, ως πιθανές αιτίες εξετάστηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, που ίσως να επηρέασαν την πορεία του οχήματος ή την οπτική ικανότητα του οδηγού.

Άλλες πιθανές αιτίες που εξετάστηκαν αρχικά, όπως το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού ή πρόσκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνονται.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αβάσταχτος πόνος για ολόκληρη την Ελλάδα

Ο πολιτικός κόσμος και ο κόσμος του αθλητισμού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την τραγωδία που έπληξε τις οικογένειες των θυμάτων.

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Ίλιε Μπολογιάν.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, δήλωσε συγκλονισμένος.

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας», ενώ προσέθεσε πως κλιμάκιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, μεταβαίνει στην Τιμισοάρα, για να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκινητικές ήταν οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη, με πλήθος φίλων του ΠΑΟΚ να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, για να αφήσουν λίγα λουλούδια ή ένα αναμμένο κερί στη μνήμη των επτά νεκρών.

Εκεί βρέθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με παίχτες και στελέχη του συλλόγου, που άφησαν λίγα λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Βαρύ το κλίμα και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ στον τοπικό σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν με δάκρυα στα μάτια για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

