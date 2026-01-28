Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους – Αναζητούνται τα αίτια

Δρόμος καρμανιόλα το σημείο όπου έγινε το τροχαίο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.01.26 , 10:09 Μουμούρη: «Μετά τα γυρίσματα στο Ριφιφί πήγαινα σε Airbnb, να είμαι μόνη»
28.01.26 , 09:36 Βιολάντα: Φωτογραφία από το σημείο της διαρροής στις σωληνώσεις προπανίου
28.01.26 , 09:29 Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο
28.01.26 , 09:27 Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
28.01.26 , 09:12 Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με δύο νεκρές γυναίκες - Άνδρας ομολόγησε για τη μία
28.01.26 , 09:05 Ford Raptor T1+:«Ζωγραφίζει» στους αμμόλοφους του Dakar Rally
28.01.26 , 09:03 Ταϋγέτη Μπασούρη: Η σχέση με τον Βέγγο και ο θάνατος που δεν ξεπέρασε ποτέ
28.01.26 , 08:40 Ο Travel Photographer of the Year είναι Έλληνας - Δείτε τις φωτογραφίες του
28.01.26 , 08:02 Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους – Αναζητούνται τα αίτια
28.01.26 , 08:00 Χρήστος Μοίρας: Η σύζυγος, τα παιδιά και τα μαγαζιά σε Ελλάδα κι εξωτερικό
28.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 28 Ιανουαρίου
28.01.26 , 00:06 MasterChef: Το απόλυτο deja vu - «Σαν να το έχω ξαναζήσει αυτό
28.01.26 , 00:04 MasterChef: Η αντίδραση των παικτών μόλις μπήκαν στο σπίτι!
28.01.26 , 00:00 MasterChef: Ποιος αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι!
27.01.26 , 22:50 ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
Tα δύο πιο τυχερά ζώδια του Φεβρουαρίου
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
Τραγωδία με νεκρό βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν σε κτηνιατρείο
Πότε απεργούν ξανά τα ταξί
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
Κι όμως θα δούμε ξανά την Ελένη Τσολάκη στην οθόνη του ΑΝΤ1!
Κλήρωση Τζόκερ 27/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
ΠΑΟΚ: Πέθανε οπαδός όταν έμαθε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία
MasterChef: Ποιος αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλη η Ελλάδα μετά από τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες, με το σφοδρό τροχαίο στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Οι οπαδοί του Δικέφαλου του Βορρά ταξίδευαν με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας, για να παρακολουθήσουν την Πέμπτη τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στο πλαίσιο του Europa League. 

τροχαίο φίλαθλοι παοκ ρουμανία 1

Πηγή φωτό Lugojinfo

Το δυστύχημα συνέβη στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70 στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Σε ένα βίντεο που κόβει την ανάσα, έχει καταγραφεί η στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης του βαν στο οποίο επέβαιναν οι Έλληνες φίλαθλοι με νταλίκα. 

Όπως φαίνεται, ο οδηγός του βαν κατά τη διάρκεια προσπέρασης συγκρούστηκε με απίστευτη σφοδρότητα μετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι επτά από τους δέκα επιβαίνοντες, όλοι τους νέοι άνθρωποι από την Κατερίνη, την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και τη Θεσσαλονίκη. Τρεις από τους επιβαίνοντες τραυματίστηκαν σοβαρά. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι τραυματίες έχουν τις αισθήσεις τους και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή έσπευσε ο Έλληνας πρόξενος στη Ρουμανία. 

τροχαίο φίλαθλοι παοκ ρουμανία 2

Πηγή φωτό Lugojinfo

«Έχουν συνείδηση, οι δύο είναι σχετικά καλά με ελαφρείς τραυματισμούς και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας με κατάγματα σε σπόνδυλο. Δεν είναι διασωληνωμένος», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Η Ελληνίδα πρέσβης στη Ρουμανία, Ευαγγελία Γραμματίκα, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τόνισε ότι η κατάσταση των τραυματιών είναι σταθερή. 

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική, αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα», είπε.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η κ. Γραμματίκα ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί. Όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

«Ένας από τους επιβαίνοντες εξήλθε από το όχημα με ελαφρά τραύματα, ενώ οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε πιο σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους», ανέφερε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της αστυνομίας Ρουμανίας, Αλεξάνδρα Απετρόβιτσι.

Όπως είπε στο ρουμανικό μέσο Lugojinfo ο διευθυντής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Τιμισοάρα, Μιχάι Μπαλάν οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της Τιμισοάρα Casa Austria. 

τροχαίο φίλαθλοι παοκ ρουμανία 3

Πηγή φωτό Lugojinfo

«Ο ένας από αυτούς έχει πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, κατάγματα πλευρών και κάταγμα κλείδας. Ο δεύτερος έχει κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και τραύμα στο τριχωτό της κεφαλής, ενώ ο τρίτος ήταν σε εγρήγορση και συνεργάσιμος», είπε.

Σύμφωνα με το Mega, ο ένας από τους τραυματίες, αμέσως μετά το τροχαίο είχε την ψυχραιμία και αφού βρήκε το κινητό του τηλέφωνο, κάλεσε το ελληνικό προξενείο για να ενημερώσει για το τροχαίο και στη συνέχεια τους δικούς του ανθρώπους για να τους πει τι έγινε και ότι ο ίδιος είναι καλά. 

Στη Ρουμανία έχουν πάει συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς, αλλά και εκπρόσωποι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να συντονίσουν τις διαδικασίες επιστροφής των σορών στην Ελλάδα.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αναζητούν τα αίτια

Το δρομολόγιο μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας το χρησιμοποιούν συχνά οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για τις ευρωπαϊκές τους εκδρομές, ώστε να αποφεύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα των χωρών που δεν ανήκουν στην ΕΕ, όπως η Σερβία, η Βοσνία και η Βόρεια Μακεδονία.

Οι αρχές της Ρουμανίας έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες για τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου. Όπως αναφέρουν έχουν στη διάθεσή του οπτικό υλικό από κάμερες καταγραφής των οχημάτων, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα. 

τροχαίο φίλαθλοι παοκ ρουμανία 4

Πηγή φωτό Lugojinfo

Ήδη έχει δημοσιευτεί το βίντεο από το τελευταίο όχημα που προσπέρασαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ πριν τη μοιραία σύγκρουση, το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο των ρουμανικών αρχών. Από αυτό ελπίζουν να καταλήξούν στο πώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και μετά την προσπέραση δεν επέστρεψε στο ρεύμα κυκλοφορίας τους. Παράλληλα η ρουμανική αστυνομία έχει στη διάθεσή της και άλλα βίντεο κατά τη διάρκεια της διαδρομής του μαύρου βαν στο οδικό δίκτυο της Ρουμανίας.

Στο επίμαχο βίντεο φαίνεται το μαύρο βαν με τους Έλληνες φιλάθλους να κάνει κίνηση για να ολοκληρώσει την προσπέραση στο βυτιοφόρο που προπορευόταν, ανάβοντας δεξί φλας για να μπει ξανά στο ρεύμα κυκλοφορίας, όμως αμέσως ανάβει και αριστερό φλας για να κάνει μια ακόμα προσπέραση, με τη μοιραία κατάληξη να ακολουθεί.

Οι Αρχές εξετάζουν τρία σενάρια, το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους, αιφνίδιας αδιαθεσίας ή παθολογικού επεισοδίου του οδηγού.

Μεσίστιες οι σημαίες έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ

Παράλληλα, ως πιθανές αιτίες εξετάστηκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι ισχυροί άνεμοι και η ομίχλη που επικρατούσε στην περιοχή, που ίσως να επηρέασαν την πορεία του οχήματος ή την οπτική ικανότητα του οδηγού.

Άλλες πιθανές αιτίες που εξετάστηκαν αρχικά, όπως το ενδεχόμενο κλαταρίσματος ελαστικού ή πρόσκρουσης με το βυτιοφόρο φαίνεται, προς το παρόν, να απομακρύνονται.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Αβάσταχτος πόνος για ολόκληρη την Ελλάδα

Ο πολιτικός κόσμος και ο κόσμος του αθλητισμού εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους για την τραγωδία που έπληξε τις οικογένειες των θυμάτων. 

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ανάβουν κεριά για τους επτά νεκρούς στην Τούμπα

Εκ μέρους της κυβέρνησης της Ρουμανίας, τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των επτά νέων από την Ελλάδα που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Ίλιε Μπολογιάν.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, δήλωσε συγκλονισμένος. 

«Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας», ενώ προσέθεσε πως κλιμάκιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, μεταβαίνει στην Τιμισοάρα, για να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκινητικές ήταν οι σκηνές στη Θεσσαλονίκη, με πλήθος φίλων του ΠΑΟΚ να συγκεντρώνονται έξω από το γήπεδο της Τούμπας, για να αφήσουν λίγα λουλούδια ή ένα αναμμένο κερί στη μνήμη των επτά νεκρών. 

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου αφήνει λίγα λουλούδια για τους νεκρούς φιλάθλους έξω από το γήπεδο στην Τούμπα

Εκεί βρέθηκε και ο προπονητής της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με παίχτες και στελέχη του συλλόγου, που άφησαν λίγα λουλούδια έξω από το γήπεδο της Τούμπας στη μνήμη των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ. 

Βαρύ το κλίμα και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ στον τοπικό σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν με δάκρυα στα μάτια για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΟΚ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top