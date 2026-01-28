Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι

«Σουρωτήρι» από τις λακκούβες – Σε άθλια κατάσταση το οδόστρωμα

28.01.26 , 10:45 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Δρόμος του θανάτου» ο δρόμος που χάθηκαν οι 7 φίλαθλοι
Κοσμος
Σε σοκ βρίσκεται από χθες ολόκληρη η Ελλάδα από το φονικό τροχαίο που σημειώθηκε στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας και στοίχισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Λυών, ώστε να δουν τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας για το Europa League

Τροχαίο ΠΑΟΚ: Θρήνος για τους 7 νεκρούς φιλάθλους – Αναζητούνται τα αίτια

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα ο DN6 είναι βαμμένος με αίμα. Οι Ρουμάνοι τον χαρακτηρίζουν «Drumul morții» δηλαδή «Δρόμος του θανάτου», λόγω των αιματηρών τροχαίων δυστυχημάτων που έχουν συμβεί εκεί. 

τροχαίο Ρουμανία με φιλάθλους ΠΑΟΚ 1

Πηγή φωτό Lugojinfo

Ρουμανικά μέσα αναφέρουν ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν καταγραφεί πάνω από 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο, ενώ άλλες αναφορές λένε ότι κάθε χρόνο σημειώνονται 60 με 70 θάνατοι.

Ρουμανία: Πενθούν Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Ο DN6 (Drumul Național 6) που έχει τον χαρακτήρα εθνικής οδού, συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat και τα σύνορα με την Ουγγαρία στο Cenad. 

τροχαίο Ρουμανία με φιλάθλους ΠΑΟΚ 2

Πηγή φωτό Lugojinfo

Διασχίζει πολλές επαρχίες και πόλεις, όπως την Αλεξάνδρεια, το Καρακάλ, την Κραϊόβα, την Ντρομπέτα Τούρνου, το Σέβεριν, το Λούκοτζ και την Τιμισοάρα. Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και είναι ένας από τους βασικούς οδικούς άξονες που χρησιμοποιούνται για ταξίδια από την Ελλάδα προς τη Δυτική Ευρώπη.

Θρήνος στην Τούμπα για την τραγωδία στη Ρουμανία

Σύμφωνα με τα ρουμανικά μέσα είναι ένας στενός δρόμος, με μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας, μία ανά κατεύθυνση και χωρίς διαχωριστική νησίδα. Είναι μήκους περίπου 639 χλμ.,  με πολλή βαριά κίνηση φορτηγών, συχνές προσπεράσεις, ανεπαρκή οδική σήμανση, ελαττωματικά ή καθόλου προστατευτικά κιγκλιδώματα, ενώ δεν υπάρχει λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Η κατάσταση δε του οδοστρώματος είναι άθλια, κάτι που διαπίστωσε και ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Κώστας Καντούρης, ο οποίος βρίσκεται στη Ρουμανία μετά το τραγικό δυστύχημα. 

Ρουμανία: To Star στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα που μετέφεραν τραυματίες

τροχαίο Ρουμανία με φιλάθλους ΠΑΟΚ 3

Πηγή φωτό Lugojinfo

Ο δημοσιογράφος χαρακτήρισε τον δρόμο «σουρωτήρι» από τις λακκούβες που υπάρχουν, τονίζοντας ότι, παρότι το όριο ταχύτητας φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, η κατάσταση του οδοστρώματος καθιστά την οδήγηση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ - Ρουμανία: Πώς έγινε το δυστύχημα με 7 νεκρούς

Όπως ανέφερε, πρόκειται για δρόμο με συνεχή διέλευση βαρέων οχημάτων και έντονες φθορές στο οδόστρωμα. 

Μέσα σε λίγα λεπτά περνούν δεκάδες νταλίκες, ενώ οι λακκούβες είναι πολλές και επικίνδυνες. Μάλιστα, όπως είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης από το σημείο, ακόμη και το τηλεοπτικό συνεργείο της ΕΡΤ υπέστη ζημιές, καθώς έσκασαν δύο λάστιχα του οχήματός του.

τροχαίο Ρουμανία με φιλάθλους ΠΑΟΚ 4

Πηγή φωτό Lugojinfo

Ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί από τις αρχές το ενδεχόμενο ο οδηγός του βαν να έχασε τον έλεγχο λόγω κάποιας μεγάλης λακκούβας.

Τροχαίο ΠΑΟΚ: 70 θάνατοι ετησίως στον DN6

Σύμφωνα με στοιχεία εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και οργανισμών οδικής ασφάλειας που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία, κάθε χρόνο χάνουν τη ζωή τους στον DN6 60 - 70 άτομα. Είναι άλλωστε ένας από τους πέντε πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. 

Ρουμανία: 7 νεκροί σε τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ

Στη μαύρη λίστα των ρουμανικών δρόμων, ο DN6 βρίσκεται πίσω από τον DN1 (90-100 νεκροί ετησίως), τον DN7 (80-90 νεκροί) και τον DN2 (70-80 νεκροί), αλλά μπροστά από τον DN17 (50-60 νεκροί). 

τροχαίο Ρουμανία με φιλάθλους ΠΑΟΚ 5

Πηγή φωτό Lugojinfo

Αυτοί οι πέντε δρόμοι συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στη Ρουμανία.

Η Ρουμανία μάλιστα είναι η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, η χώρα κατέγραψε 77 - 78 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 44 θάνατοι ανά εκατομμύριο.

Συνολικά, περίπου 1.478 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία στη Ρουμανία το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 7,4% όλων των θανάτων από τροχαία στην ΕΕ.

Το 2023 είχε 1.545 νεκρούς από τροχαία σε 4.500 σοβαρά ατυχήματα, ενώ το 2025 η χώρα θρήνησε 1.293 νεκρούς σε τροχαία.
 

