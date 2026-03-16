Απεργία διαρκείας από την Τρίτη για τα ταξί

Ξεκινά από αύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, απεργία διαρκείας για τα ταξί, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Όπως έγινε γνωστό επίσης, οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν αύριο πεζή πορεία προς την Βουλή.

Ειδικότερα, μιλώντας στα Παραπολιτικά, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε πως στον κλάδο επικρατεί «απογοήτευση και αγανάκτηση από το υπουργείο και από όλη την κυβέρνηση που στόχος και σκοπός τους είναι να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα για να μας πάρουν τη δουλειά. Μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου θα κάνουμε απεργία, μπορεί να διαρκέσει τρεις -τέσσερις μέρες και

βλέπουμε γιατί μετά θα έχουμε μεγάλους αγώνες ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αποκλείσουν τα αεροδρόμια, ο συνδικαλιστής δεν το απέκλεισε. «Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ότι η πολιτεία νομοθετεί ουσιαστικά την κατάργηση της δημόσιας μεταφοράς και την δίνει σε ιδιωτικά συμφέροντα! Τι άλλο μπορεί να κάνει ο επαγγελματίας που του κλέβουν την δουλειά και του βάζουν όρους λειτουργίας που είναι φασιστικοί» είπε.

Ερωτηθείς, τι αφορά η αντίδραση τους, είπε: «Το άρθρο 52, ουσιαστικά απελευθερώνει την λειτουργεία των ΙΧ και ισοπεδώνει την δημόσια μεταφορά, δεύτερον το φασιστικό νόμο περί ηλεκτροκίνησης, μας υποχρεώνουν από το 2026 όσα αμάξια αλλάζουν ή ότι άδεια δίνεται, αλλαγή ονόματος, πρέπει να είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο, τι το πιο βρώμικο, τι το πιο φασιστικό για να εξυπηρετήσει πάλι ιδιωτικά συμφέροντα».

Τέλος, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος σημείωσε πως η απεργία διαρκείας θα ολοκληρωθεί όταν ψηφιστεί ο νόμος.